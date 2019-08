Schefflenz. (jbl) Mittlerweile traditionell am letzten Sonntag im Juli lockt ein ganz besonderes Ereignis viele Besucher auf die Reitanlage "Hohe Buche" nach Unterschefflenz. Anlässlich der Eröffnung des Neckar-Odenwald-Cups hatte man vor fünf Jahren nach einem besonderen Event gesucht, das die offizielle Eröffnungsfeier begleiten sollte. Da wurde man auf Attila und seinen Esel aufmerksam. Ein Eselrennen, das könnte man doch mal ausprobieren. Gesagt getan - bei den Mitgliedern vom Reit- und Fahrverein ist man offen für fast alles.

Jolly Jumper lief allen davon.

Am Sonntag wurde nun bereits zum fünften Mal der schnellste Esel von Schefflenz gesucht. Mittlerweile ist die Organisation eine logistische Meisterleistung: Die Feuerwehr Schefflenz regelt die An- und Abfahrt der Besucher, bei der Bewirtung helfen andere örtliche Vereine mit. So ging ein ganz besonderer Dank von der Vereinsvorsitzenden Magret Diemer an die FG Hossa und den MSC Schefflenz sowie an alle Helfer, ohne die diese Veranstaltung nicht zu stemmen sei.

24 Teams gingen mit ihren Eseln ins Rennen. Esel kann man nicht trainieren, hieß es. Entweder sie laufen, oder man muss sie schieben. Diese Tiere sind nicht manipulierbar. An der Rennstrecke zeigte sich das Grautier dann auch in all seiner bewundernswerten Sturheit. Für die Jury hatte man kurzum die Freundinnen der Fußballer verhaftet. Auch für Dr. Dorothee Schlegel und Bürgermeister Rainer Houck ist dieses Event ein Muss.

Als Attila dann die schwarz-weiße Fahne schwang, war die Stimmung rund um den Wiesenplatz bereits am kochen. Man bangte mit den Läufern: wer bockt, wer läuft, wer muss geschoben oder gezogen werden? Begleitet wurde der vergnügliche Staffellauf von Mensch und Huftier wieder von dem wunderbaren Moderatorenteam Magret und Sebastian Diener. Versiert und mit dem nötigen Funken Humor kommentierten sie die Läufe. So blieb beim Publikum kein Auge trocken.

Nach zwei Stunden hatte Mojito (der Favorit mit der Nummer 23) mit seinem Team von der Zachersmühle seinem Ruf wieder mal alle Ehre gemacht. Doch Jolly Jumper, den sein Team SV1 liebevoll in "Johnny Depp" umgetauft hatte, war noch schneller. Manfred Schäfer vom Sportverein zeigte sich überrascht - so schnell hatte er seine Fußballer wohl bisher noch nicht laufen sehen.

"Beim Eselrennen gibt es eigentlich nur Gewinner", sagte Magret Diener. Und so bekamen alle Teams Schleifen, Pokale, einen Sack Karotten für die Tiere und ein Fässchen Flüssignahrung für das Team. Glücklich und sichtlich ausgepowert gingen alle 24 Teams zum Schluss dann noch einmal auf die Ehrenrunde, bevor auf der Hohen Buche wieder Ruhe einkehrte.