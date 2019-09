Mosbach. Am Freitag, 6. September, bringt die Mosbacher Kneipen KultTOUR wieder Schwung in das Nachtleben. In dieser Nacht gibt es in zehn Kneipen in Mosbach Livemusik zu hören. Die Tour beginnt um 20.30 Uhr und endet um 1 Uhr. Damit findet dann auch der Mosbacher Sommer für dieses Jahr sein Ende. Wie immer fährt ein kostenloser Shuttle-Bus zu den verschiedenen Kneipen. Wann und wo die einzelnen Busse fahren, kann man den Fahrplänen entnehmen, die an jeder Vorverkaufsstelle ausliegen.

Im "Little Africa" ist dieses Mal "Palito Aché" zu Gast. Die musikalische Heimat der Band ist die Karibik. "New Band in Town" treten im Bistro "Live" unter dem Motto "Coverband mit Konzerterlebnis" auf. Die sechs Musiker haben an diesem Abend nur ein Ziel: Ausgelassene Stimmung mit Rock- und Pop-Hits der letzten vier Jahrzehnte.

Zum Mittanzen lädt die Folkrock-Band "Aurelia" im "Mosbacher Brauhaus" ein. Sie spielt einen abwechslungsreichen Mix aus eigenen Kompositionen und traditionellen Folksongs. Das Programm von "Ear Candy" im "Banschi’s ArT" wird von Eigeninterpretationen der Perlen der Blues-, Rock- und Soulmusik geprägt: Mehrstimmiger Gesang, dazu abgefahrene Gitarrenriffs, routiniert umrahmt von Drums, Bass und Keyboards.

"Soulstaff" bringt im "Ludwig" den Soul und Funk unters Volk. Fetzige Grooves, mitreißende Bläsersätze sowie drei unverwechselbare Stimmen sind die Zutaten für einen Soul-Mix von Aloe Blacc über Earth Wind & Fire bis hin zu Jan Delay, Bruno Mars oder Amy Winehouse. "The Bautzy’s" spielen im Restaurant der "Alten Mälzerei". Die Kultband aus Mosbach verzaubert ihre Zuhörer mit den größten Hits und besten Ohrwürmern aller Zeiten.

Im Bistro "Kandelschuß" rockt dieses Mal die Band "Heartrock Acoustics" mit Partysongs. Zu Gast bei "Tante Gerda" ist die Akustik-Band "Livingroom". In einer One-Man-Show mit Gitarre, Cajon, Gesang und Loopstation präsentiert sich im "Alt-Mosbach" "FuxSolo". Aus dem "Choice" wird ein kleiner Rockpalast; die "Croco’s" haben Party-Rock dabei. Zum Abschluss lädt das ehemalige "Airport" in Lohrbach noch bis morgens um vier Uhr zum Feiern ein. Es fährt auch ein Shuttle-Bus.