Mosbach. (stm/rnz) Nachdem am vergangenen Mittwoch mit der Überbringung der Unterschriftenlisten an die Rathausspitze diesem Anliegen Ausdruck verliehen wurde, sollen an diesem Mittwoch, 13. Februar, die Stadträte eine Entscheidung treffen. Denn die Werkrealschulkonzeption liegt erneut auf dem Tisch. Der Mosbacher Gemeinderat tagt um 17.30 Uhr im Bürgersaal des Rathauses, zu dieser Sitzung ist die Bevölkerung eingeladen.

Auf der Tagesordnung stehen folgende Punkte: Digitalisierungsstrategie der Großen Kreisstadt Mosbach; Bebauungspläne: "Ober der Mühle, Nr. 2.16" in Neckarelz; Bebauungsplan "Bergfeld III, Nr. 1.62 B" zur Änderung des Bebauungsplanes "Bergfeld III, Nr. 1.62"; Bebauungsplan "Bergfeld IV, Nr. 1.75"; Bebauungsplan "Flugplatz Lohrbach, Nr. 4.02 D"; Neue Werksrealschulkonzeption für die Große Kreisstadt; Vorläufiger Jahresabschluss 2018 der Stadt; Nachträgliche Genehmigung von überplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen im Haushaltsjahr 2018 (Budget Versicherungen); Nachträgliche Genehmigung von überplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen im Haushaltsjahr 2018 (Budget Mittagsverpflegung, Schwimmunterricht); Sportplatzunterhaltung und Sportrasenpflege 2019 bis 2021 im Stadtgebiet; Regelung der freien Heilfürsorge für Beamtinnen und Beamte im Einsatzdienst der Feuerwehr durch Satzung; Annahme von Spenden; Fragestunde der Einwohner und Mitteilungen und Anfragen.