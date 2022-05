Von Stephanie Kern

Mosbach. Die Corona-Krise war gestern, aktuell bestimmen Ukraine-Krieg und Energiekrise das Leben der Menschen in Deutschland. Klimawandel und Gaslieferstopps aus Russland machen Energie in Deutschland zu einem raren Gut. Wie kann der Umstieg auf erneuerbare Energien gelingen? Welche Lösungen gibt es schon, was kann noch getan werden? Wie kann man Energie sparen, und warum ist nicht jeder ein Freund von Windrädern? Das und vieles mehr soll in der neuen Energie-Serie der RNZ Mosbach aufgezeigt werden. Zum Start geben die Geschäftsführer der Stadtwerke Mosbach, Jürgen Jaksz und Ralf Winkler, einen Überblick über die aktuelle Situation auf dem Energie-Markt.

Die Energiepreise steigen, vor allem Gas wird teurer. Wie schätzen Sie die Situation ein?

Jürgen Jaksz: Das Problem liegt vor allem beim Gas. Schon vor Kriegsbeginn, im Herbst, wurde das Angebot verknappt. Unsere Gasversorgung beruht auf drei Säulen: Zuerst sind langfristige Lieferverträge zu nennen. Die werden von den Russen auch genauso eingehalten, wie das vertraglich vereinbart ist. Die zweite Säule sind kurzfristige Lieferungen, die gibt es seit Herbst nicht mehr. Die dritte Säule sind die Gasspeicher. Die größten Gasspeicher gehören Gazprom, und auch die wurden seit dem vergangenen Sommer nicht mehr befüllt.

Und wie knapp ist das Gas aktuell?

Ralf Winkler: Gerade ist es nicht so kritisch, aber ob es für die kommende Heizperiode reichen wird, da steht für mich ein Fragezeichen. Der Verbrauch liegt gerade bei einem Viertel des Verbrauchs in einem Wintermonat. Ich kann mir vorstellen, dass sich die Speicher füllen werden, aber wir sind weit weg von einer Entwarnung.

Haben die Stadtwerke Mosbach denn überhaupt Einfluss auf den Gasmarkt?

Winkler: Wir sind ein reines Verteilunternehmen, verteilen also die Energie, die reinkommt. Wenn nichts mehr kommt, können wir nichts mehr verteilen. Im Optimalfall merkt der Kunde natürlich nicht, dass es uns gibt, weil alles glatt läuft.

Jürgen Jaksz: Im Falle einer Gasmangellage wird politisch entschieden, wie die Prioritäten zu setzen sind.

Wie will man das entscheiden: Frieren im Privathaushalt oder ein starkes Zurückfahren der Industrie?

Winkler: Das entscheidet die Bundesnetzagentur. Ich bin mir aber sicher, dass wir den Lebensstandard, den wir gerade leben, an einigen Stellen hinterfragen müssen.

Das wird sich bei vielen von selbst ergeben. Die Preissteigerungen bei der Energie sind zumindest an der Tankstelle schon deutlich zu spüren. Beim Strom gibt es auch erste Kunden, die deutlich höhere Abschläge zahlen müssen. Wie wirkt sich das bei den Stadtwerken aus?

Winkler: Wir merken, dass die Leute immer angespannter werden.

Jaksz: Unser Job ist gerade sehr stressig, denn wir finden jeden Morgen veränderte Rahmenbedingungen vor. Ganz aktuell geht es ja um ein mögliches Öl-Embargo gegen Russland. Das hat auch Auswirkungen auf unsere Arbeit vor Ort.

Sind denn Ihre Kunden schon von den Strompreissteigerungen betroffen?

Jaksz:Der Großteil nicht. Die volle Wucht der Preissteigerungen werden unsere Kunden und die Kunden vieler anderer Stromversorger erst im kommenden Jahr spüren. Es gibt Bezugsverträge für Strom- und Gasmengen, die über drei Jahre im Voraus beschafft werden. Wenn wir kurzfristig Strommengen dazukaufen müssen, wird es teuer. Für unsere Kunden, die in einem Fest-Vertrag sind, können wir den Strombezug kalkulieren und dementsprechend langfristig einkaufen. Alle, die in der Grund- und Regelversorgung durch die Pleite vieler Billigstrom- und Gasanbieter dazugekommen sind, merken schon jetzt, wie die Preise gestiegen sind – für sie mussten wir kurzfristig Liefermengen beschaffen. Im Bereich unserer Gewerbebetriebe haben wir schon den ersten Richtungsweiser: Bei einem langjährigen Kunden von uns hat sich der reine Bezugspreis von Strom – ohne die Steuern und Abgaben – im Vergleich zu den Jahren vor 2020 verfünffacht. Das zeigt uns, wo die Reise hingeht.

Was kann man da als Bürger tun, um den Geldbeutel zu entlasten?

Winkler: Ich bin sicher, dass man mit Sparen viel bewegen kann. Muss man jeden Meter mit dem Auto fahren? Kann man Wäsche nicht auch an der Luft trocknen? Aber sparen alleine wird nicht reichen.

Zeit, die Klimawende zu schaffen und sich unabhängig zu machen, oder?

Jaksz: Wenn wir in Deutschland die Klimaziele erreichen wollen, müssen wir die Zahl unserer bestehenden Anlagen verdreifachen. Die Genehmigungsprozesse sind aber schwierig, es gibt Lieferschwierigkeiten, es fehlt an Fachleuten, die Wind- und Solaranlagen montieren können. Wir reden da von einer Riesen-Investition, für die wir als Stadtwerke Mosbach auch einfach zu klein sind. Wir sind aber an einem Windpark in der Nordsee beteiligt und über "Trianel" mit 56 anderen Stadtwerken bei der Weiterentwicklung von Projekten verbunden.

Warum treiben die Stadtwerke denn nicht eigene, kleinere Projekte voran?

Winkler:Wie gesagt: Wir sind zu klein, um einen Windpark zu bauen – das kostet Millionen. Und wenn, dann muss man dort bauen, wo der Wind auch weht. Bei Freiflächen-Fotovoltaikanlagen entsteht ein großer Flächenverbrauch. Stromerzeugung tritt hier in Konkurrenz mit landwirtschaftlicher Nutzung. Das empfinde ich nicht als optimal. Wenn man dann den Blick aufs Detail richtet: Für eine Fotovoltaikanlage braucht es eine Trafostation. Da liegen die Lieferzeiten momentan bei 60 Wochen! Für Großanlagen bräuchte man sogar ein Umspannwerk – die technische Umsetzung ist der Knackpunkt, da liegt es im Argen.

Verkehrsminister Volker Wissing will die Förderung auf E-Autos ausbauen. Jeder montiert sich zu Hause eine Wallbox. Ist das dann die Lösung?

Winkler: Wir haben einige Teilgebiete von Netzen, da können wir nicht eine einzige Wallbox genehmigen, weil das Netz die Leistung dafür gar nicht hergibt. Das betrifft gerade die alten Ortskerne. Wir könnten als Beispiel die Waldstadt nehmen, dort bräuchten wir fünf weitere Trafostationen, um für die E-Mobilität gewappnet zu sein. Wie gesagt: Die Lieferzeit ist 60 Wochen.

Dann werden die E-Autos eben an E-Tankstellen geladen ...

Jaksz: Energieversorgungsunternehmen dürfen ab 2024 keine Ladepunkte mehr betreiben. Dafür müssen nun eigene Gesellschaften gegründet werden. Für große Energieversorger wird das kein Problem sein, für uns rechnet sich aber eine Tochtergesellschaft mit 20 Ladepunkten nicht.

Das bedeutet ja aber im Umkehrschluss, dass massiv in das Stromnetz investiert werden müsste, um die E-Mobilität voranzubringen, oder?

Jaksz: Wir und auch andere werden die Stromnetze ausbauen. Aber auch das wird sich auf die Netzentgelte und damit den Strompreis auswirken.

Die Stadtwerke Mosbach haben aber zumindest ein bisschen was getan: in einen Windpark investiert oder auch die Wasserkraft der Elz nutzbar gemacht. Ist so etwas überhaupt rentabel?

Winkler:Seit 2010 gibt es das kleine Wasserkraftwerk an der Elz, das etwa 50 Haushalte mit Strom versorgt. Wir haben damals nicht gewusst, wie der Aufsichtsrat darüber entscheiden würde. Ich bin aber froh, dass er das Projekt unterstützt hat. Es ist vielleicht auch eine Frage der Philosophie: Ist man bereit, diese Investitionen für einen kleinen Ertrag auf sich zu nehmen? Selbst auf dem Parkhaus in der Kistnerstraße haben wir eine PV-Anlage, erzeugen dort ebenfalls Strom. Man muss sich darüber klar sein, dass wir als Stadtwerke nicht den Markt beeinflussen. Aber wenn jeder bei sich anfängt, könnte man vieles schaffen. Und wichtig ist meiner Meinung nach auch, dass weiter geforscht und entwickelt wird. Das sieht man bei den Solaranlagen und auch bei den Windkraftanlagen – die sind heute ganz anders, als sie es noch vor 20 Jahren waren.

Ein Schritt, um selbst zu sparen, ist die Senkung der Wassertemperatur im Mosbacher Freibad. Dort wird aber doch gar nicht mit russischem Erdgas geheizt, oder?

Jaksz: Wir heizen im Freibad mit deutschem Biogas, das auch zertifiziert wird. Wir sind gerade dabei, unsere Lieferverträge zu verlängern, denn die laufen Ende des Jahres aus. Sagen wir es mal so: Auch da wird es sportlich, und Angebote sind Mangelware. Auch in diesem Bereich wird es Preissteigerungen geben.