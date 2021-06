Von Stephanie Kern

Neckarzimmern. Das Temperament: portugiesisch. Das Pflichtbewusstsein: deutsch. Das Temperaturempfinden: portugiesisch. Die Heimat: Deutschland. Dalia Maria Ramos Reinhart ist Portugiesin. Und Deutsche. Am heutigen Samstag stehen ihre beiden Fußballmannschaften sich bei der Fußball-Europameisterschaft gegenüber. Und wie sieht das die deutsch-portugiesische Familie? "Ganz locker", sagt Dalia Ramos Reinhart.

1982 kam die heute 50-Jährige aus Portugal nach Deutschland. "Damals war ich ein Kind." Der Vater arbeitete hier, holte seinen Nachwuchs nach. Heute ist Dalia Ramos Reinhart die letzte der Familie, die noch in Deutschland lebt. In Neckarzimmern ist sie mit ihrem Mann und der gemeinsamen Tochter heimisch geworden, die große Tochter steht auf eigenen Beinen. Wenn bei einem großen Fußballturnier Spiele der beiden Mannschaften gegeneinander angesetzt sind, steht es im Hause Reinhart 2:2 – unentschieden eben. "Die große Tochter und ich jubeln Portugal zu, mein Mann und die Kleine unterstützen Deutschland." Aber sonst stehe die deutsche Mannschaft bei ihr an erster Stelle, erzählt Dalia Ramos Reinhart.

Große Fußballfans sind die Reinharts nicht, Dalia Ramos Reinhart muss heute sogar Spätschicht bei einem Lebensmitteldiscounter schieben. Da sie nicht da ist, müssen Ehemann und Tochter eben beide Mannschaften anfeuern. Einen Streit wird es wegen des Spiels sicher nicht geben. "Familie kommt vor Fußball", stellt die portugiesische Deutsche klar. Deshalb ist es für sie auch dann ein Sieg, wenn die Deutschen heute gewinnen. "Ich bin für den Besseren, dann gewinne ich auf jeden Fall", sagt die Neckarzimmernerin augenzwinkernd.

Dass die Familie Wurzeln in zwei Ländern hat, zeigt sich nach außen an den zwei Flaggen, die während eines Fußballturniers am Balkon befestigt werden. Dalia Ramos Reinhart kennt die Unterschiede zwischen den beiden Ländern: "Das Wetter ist in Portugal natürlich besser." Wenn das Thermometer weniger als 25 Grad Celsius anzeigt, muss sie Strümpfe und eine lange Hose tragen. "Bis 25 Grad friere ich eigentlich immer." Das portugiesische Alphabet hat nur 23 Buchstaben. Das "H" gibt es nicht. "Das habe ich tagelang üben müssen." Sie spricht immer noch fließend portugiesisch, ihre große Tochter ebenfalls. "Bei der Kleinen hab’ ich es wohl zu wenig gesprochen."

Es seien vor allem die Kleinigkeiten, die ihr das Leben in Deutschland geordneter erscheinen lassen. "Meine Stiefmutter war eine Deutsche. Sie hat uns beigebracht, auf die kleinen Dinge zu achten: nicht zu spät ins Bett gehen, nichts auf den Boden werfen." Als kleines Kind, das weiß sie noch, als sie noch in Portugal lebten, habe sie um Mitternacht noch verstecken gespielt. "Das ist dort normal." In Deutschland bleibe man nicht so lange auf, sagt Ramos Reinhart lachend. "Dafür haben die Portugiesen sehr viel Herzblut, sind emotionaler. Das habe ich von dort mitgenommen." Gleichzeitig seien sie manchmal aber auch einfacher, mit weniger zufrieden. "Die Deutschen haben mehr Biss, sind hartnäckig, wollen etwas erreichen."

Ob dieser Biss den Deutschen heute hilft? Im Spiel gegen Frankreich waren Hartnäckigkeit und Wille da, daran hat es nicht gefehlt. An Kreativität und Spielwitz hingegen schon. Die Portugiesen kommen – so scheint es meist – leichter, lockerer daher. Mannschaftsmittelpunkt ist noch immer Christiano Ronaldo. "Er war nicht immer beliebt", sagt Dalia Ramos Reinhart. Denn er sei nicht immer ein Teamplayer gewesen. "Wir sind ein sehr hilfsbereites Volk." Aber inzwischen sei CR 7 auch bei seinen Landsleuten anerkannt, obwohl er "nur" von Madeira stammt. So oder so, für Familie Ramos Reinhart wird es heute Abend einen Sieg geben – egal, wer als Sieger vom Platz geht.