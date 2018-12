Im Haushaltsjahr 2017 erwirtschaftete die Gemeinde Elztal nicht nur den Ressourcenverbrauch, sondern erreichte auch einen Überschuss. Dies stellte der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung rückblickend fest. Foto: Thomas Kottal

Elztal. In seiner letzten Sitzung in diesem Jahr sah sich der Gemeinderat einer Vielzahl von Zahlenwerken gegenüber. Zunächst aber überreichte bei der Bürgerfragestunde Hans-Peter Lemmerz als Vertreter der katholische Kirche den Räten ein Konzeptpapier für die Nutzung des Schulgebäudes in Auerbach nach Aufgabe des dortigen Schulbetriebs.

Der Leiter des Forstbetriebs Adelsheim, Martin Hochstein, stellte zusammen mit Revierleiter Thomas Müller den forstlichen Natural- und Finanzplan vor und ging dabei auf die Auswirkungen der Trockenheit für den Elztaler Gemeindewald ein. Besonders durch die erforderliche unplanmäßige Holzernte aufgrund des starken Borkenkäferbefalls sieht er die Planungen für 2019 kaum aussagekräftig. Dennoch kann für 2019 von einem Plus ausgegangen werden.

Mit der Feststellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2017 eröffnete Rechnungsamtsleiter Klaus Humm eine Reihe von Beschlüssen im Finanzbereich. Hierbei stellte er ausführlich die wesentlichen Zahlen für das erste doppische Haushaltsjahr vor. In der Ergebnisrechnung, die Erträge und Aufwendungen gegenüber stellt, konnte durch ein Gesamtergebnis von rund 1,8 Mio. Euro nicht nur der Ressourcenverbrauch erwirtschaftet, sondern ein Überschuss erreicht werden.

In der Finanzrechnung, die kassenmäßige Geldbewegungen ausweist, konnte ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von 2,1 Mio. Euro erzielt werden. Auch hier spielten wie in der Ergebnisrechnung hohe Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen und geringere Aufwendungen im Unterhaltungsbereich eine wesentliche Rolle. Der Kassenbestand belief sich zum Jahresende 2017 auf 1,84 Mio. Euro.

Im dritten Teil der Jahresrechnung, der Bilanz, konnte die Vermögens- oder Aktivseite mit 71,2 Mio. Euro bewertet werden. Dem gegenüber konnte auf der Passivseite das Eigenkapital durch das Gesamtergebnis von 1,8 Mio. Euro, das den Rücklagen zugeführt wurde, auf 50,8 Mio. Euro erhöht werden. Ebenso konnten sich aufgrund erhaltener Investitionszuweisungen die Sonderposten um 1,6 Mio. Euro auf 19,5 Millionen . Euro erhöhen.

Festgestellt wurde auch der Jahresabschluss des Eigenbetriebs Wasserversorgung 2017. Hier weist die Erfolgsrechnung einen Jahresgewinn von rund 113.000 Euro aus. Hierin enthalten war auch der Gewinn aus der Beteiligung an der Odenwald-Netzwerk-Gesellschaft.

Bei der Beschlussfassung über die Wassergebühren konnte der Betrag von 2,20 Euro pro Kubikmeter unverändert bleiben. Bei der Abwassergebühr konnte die Schmutzwassergebühr von 3,40 Euro weitergeführt werden, die Niederschlagswassergebühr musste jedoch aufgrund von Kostenerhöhungen um 10 Cent auf 0,45 Euro pro Kubikmeter erhöht werden.

Stefan Sauter-Schnabel dankte im Namen aller Gemeinderäte besonders Rechnungsamtsleiter Klaus Humm und seinem Team für umfangreiche und verlässliche Arbeit, aber auch der Verwaltung für ihre Leistung und die gute Zusammenarbeit im ablaufenden Jahr.

Für die Spielvereinigung Rittersbach übernimmt die Gemeinde die Kosten für den Einbau einer Beregnungsanlage sowie die Erweiterung der Einzäunung des Sportplatzes nach Abzug des Zuschusses des Badischen Sportverbandes und eines Eigenanteils von 25 Prozent der SpVgg.

Nach einem Vortrag über die Behandlung und Abwägung eingegangener Stellungnahmen beteiligter Behörden und der Öffentlichkeit zur Änderung des Bebauungsplan "Brühl-Neuwiesen" in Dallau votierte der Gemeinderat einstimmig für die Modifizierung des Planwerks. Steffen Sigmund stellte für das Bauamt eine gewerbliche Nutzungsänderung im Ortsteil Rittersbach vor, der der Gemeinderat ohne Erteilung einer Ausnahmegenehmigung zustimmte.

Zuletzt informierte Bürgermeister Marco Eckl die Räte über den voraussichtlichen Abschluss der Arbeiten am Anschluss Brühlweg. Sein Dank für das Jahr 2018 galt neben den Gemeinderäten auch den Ortsvorstehern und Ortschaftsräten sowie dem Verwaltungsteam und dem Bauhof und sah in deren Leistungen einen maßgeblichen Beitrag für den wirtschaftlichen Erfolg.