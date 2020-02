Von Karl Wilhelm Beichert

Elztal. Gerade einmal fünf Punkte standen auf der Tagesordnung der jüngsten Sitzung des Elztaler Gemeinderats, darunter allerdings ein ganz gewichtiger: die Einbringung und Beratung des Haushaltsentwurfs 2020. Zu dessen Einführung gab Bürgermeister Marco Eckl einen Überblick über die Rahmenbedingungen, in die sich der Entwurf einfügen muss.

Er nannte als negative Faktoren das sich verlangsamende Wirtschaftswachstum, die Unwägbarkeiten durch den Brexit, durch die ungeklärte Handelssituation mit den USA, durch die Krisenherde Syrien und Libyen und durch die Umweltkatastrophen wie zum Beispiel die Waldbrände in Brasilien und Australien. So ergäben sich nur schwache Impulse aus der Weltwirtschaft. Als positiv hob der Bürgermeister die stabilen privaten Konsumausgaben in Deutschland und den boomenden Bausektor.

Die Phase der Hochkonjunktur sei vorüber, so der Schultes, möglicherweise stehe eine wirtschaftliche Durststrecke bevor. Es werde nicht weiterhin steil bergauf gehen. Man sei in der Gemeinde allerdings gut gerüstet und könne deswegen die Zukunftsaufgaben mutig angehen. Das Investitionsprogramm sei durch Rücklagen gesichert, ebenso sei es mit den Unterhaltungsmaßnahmen. Der Gewerbesteuerhebesatz sei gering und bewege sich unter Kreisniveau. Das sei ein Beitrag zur Wirtschaftsförderung.

Die Gemeinde sei im Kernhaushalt schuldenfrei. Der Zahlungsmittelüberschuss eröffne auch langfristige Spielräume. Bei weiterer Erhöhung der Kreisumlage würden diese allerdings enger. Durch den Einbruch der Holzpreise sei jetzt schon in der Waldbewirtschaftung ein Verlust von 20.000 Euro entstanden.

Man habe deshalb eine Prioritätenliste erstellt, von denen schon einiges abgearbeitet sei, anderes werde nach und nach in Angriff genommen. Der Bürgermeister bat deshalb für einzelne Maßnahmen um Geduld bei den Bürgern. Zum Abschluss seiner allgemeinen Ausführungen dankte Eckl den beiden Kämmerern der Gemeinde, Klaus Humm und Arnd Koppelhuber, für die Erstellung des umfangreichen Zahlenwerks, den Gemeinderäten, Ortschaftsräten und Ortsvorstehern für ihre konstruktive Mitarbeit, besonders auch bei der Klausurtagung. Das sei eine Grundlage für eine nachhaltige Weiterentwicklung der Gemeinde.

Im Ergebnishaushalt ergab sich bei Erträgen von 13,5 Millionen Euro und Aufwendungen von 13,6 Millionen Euro ein Minus von 85.600 Euro. Das Defizit wird mit den vorhandenen Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen. Neben der Unterhaltung der Straßen und Feldwege mit 480.000 Euro bildet die Renovierung im Obergeschoss des ehemaligen Lehrerwohnhauses in Rittersbach einen weiteren Schwerpunkt bei den Unterhaltungsaufwendungen. Die Auszahlungen für Investitionen im Finanzhaushalt belaufen sich auf rund 9,17 Millionen Euro, das sind etwa zwei Millionen mehr als im Vorjahr.

Die Ausgaben über 500.000 Euro sind die folgenden: Sanierung und Umbau des Grundschulzentrums in Dallau mit drei Millionen Euro, die Kanalisation und der Straßenbau im Baugebiet Oberer Wirbelbach in Auerbach mit knapp 1,9 Millionen Euro, die Luttenbachverdolung in der Talstraße mit 580.000 Euro, der Umbau und die Erweiterung der Kläranlage Neckarburken und der Umbau der Kläranlage zu einem Pumpwerk in Auerbach mit 560.000 Euro.

Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts und die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit reichen zur Finanzierung der Investitionen nicht aus. Der Finanzhaushalt sieht hierfür zusätzlich den Einsatz von liquiden Eigenmitteln in Höhe von stark fünf Millionen Euro vor.

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs für den Bereich Wasserversorgung weist im Erfolgsplan einen Gewinn von 10.000 Euro aus. Der Wasserpreis wird für das Wirtschaftsjahr 2020 um zehn Cent auf 2,10 Euro gesenkt. Das ergibt sich unter anderem aus der Senkung des Darlehenszinses der Gemeinde, der für fünf Jahre festgeschrieben war, an den Eigenbetrieb Wasserversorgung von 2,1 Prozent auf jetzt 0,4 Prozent. Die Festschreibung endete am 31. Dezember 2019.

Aus dem Gemeinderatsgremium ergaben sich keine Fragen zu dem Haushaltsentwurf 2020. In der Fragestunde äußerte der Bürger Gerhard Frey sein Unverständnis gegenüber der Senkung der Wassergebühr, da sie trotz eines Verlustes von 30.000 Euro im letzten Jahr und einer Verschuldung des Eigenbetriebs mit 2,25 Millionen Euro ergriffen werde.

Jeweils ohne Gegenstimmen wurden zwei Baugesuche genehmigt: der Neubau einer landwirtschaftlichen Maschinenhalle auf dem Hofgut Rineck, Gemarkung Muckental, und die Erweiterung eines bestehenden Wohnhauses mit zwei Wohnungen in der Alten Steige in Auerbach. Nach der Rekordzeit von 30 Minuten war die Sitzung beendet.