Von Alexander Rechner

Elztal-Muckental. Seit Jahren ist die enge Landesstraße L615 von Muckental nach Dallau den Bürgern und Autofahrern ein Dorn im Auge. Sie bemängeln den Zustand auf der Straße und drängen deshalb auf Verbesserungen. Zumal es auf der Landesstraße, insbesondere in deren Kurven, immer wieder zu gefährlichen Momenten und Unfällen kommt.

Um sich in Stuttgart nun Gehör zu verschaffen, hat Brigitte Uhl, Ehefrau des ehemaligen und langjährigen Muckentaler Ortsvorstehers Siegfried Uhl, eine Petition beim Landtag von Baden-Württemberg eingereicht. Weshalb der Petitionsausschuss des Landtags jüngst zu einem Vor-Ort-Termin anreiste, um sich selbst ein Bild von der Situation zu machen. Mit Vertretern der zuständigen Behörden tauschten sich Mitglieder des Gremiums unter Leitung des Landtagsabgeordneten und Berichterstatters Georg Nelius über die Zustände entlang der Strecke aus.

"Wir treffen heute keine Entscheidung, sondern unterbreiten dem Petitionsausschuss lediglich einen Abstimmungsvorschlag", erläuterte Georg Nelius. Diesen werde er wohl in der Sitzung im Januar vortragen. Denn Anfang des kommenden Jahres soll das Gremium eine Entscheidung über die Petition fällen.

Warum sich Brigitte Uhl an den Aussschuss gewandt hat, legte in ihrem Auftrag ihr Mann Siegfried Uhl dar. Dabei hob er auf die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer, die auf dieser Straße unterwegs sind, sowie auf die "Abwehr von realen Gefahren für das Trinkwasser der Gemeinde Elztal" ab. Die Landesstraße sei erheblich sanierungsbedürftig und in diesem Zustand äußerst gefährlich.

Mitglieder des Petitionsausschusses erörterten in Muckental den Zustand der Landesstraße L615. Foto: Rechner

"Das Zusammentreffen eines schlechten Ausbauzustandes der Straße, die durch ein Wasserschutzgebiet führt und hier nur 150 Meter vom Tiefbrunnen entfernt ist, führt zu einer gefährlichen, im Schadensfall nicht reparablen Gefährdung", betonte der langjährige Muckentaler Ortsvorsteher.

Bekräftigt wurde diese Ansicht von Elztals Bürgermeister Marco Eckl, der ausführte, dass dies die einzige Wasserversorgung der Gemeinde sei und an den engen Stellen hin und wieder Schulbusse zurücksetzen müssten, damit die Großfahrzeuge überhaupt aneinander vorbeikämen. Daher appellierte das Gemeindeoberhaupt, den Zustand entlang der Strecke zu verbessern.

Georg Nelius konzentrierte die Erörterung mit den Behördenvertretern vor allem auf die Sicherheitsbelange der Verkehrsteilnehmer, die auf dieser Strecke unterwegs sind, sowie auf die Fragestellung, wie gefährlich die L615 für das Trinkwasser der Gemeinde ist.

Eine Antwort darauf soll nun eine Gefährdungsanalyse bringen. Dafür plädierte Georg Nelius, dies möchte er in der Petitionsausschusssitzung vorschlagen. Vorausgegangen war eine Diskussion um diese Fragestellung, in der Bernhard Kugler vom Landratsamt des Neckar-Odenwald-Kreises ausführte, dass ein Unfall mit Fahrzeugen, die wassergefährdende Stoffe führen, eine Gefahr für die Wasserversorgung berge. Es wäre aus seiner Sicht dann eine "schwierige Situation".

Diesen Vorschlag bezeichnete Bürgermeister Eckl als "vernünftig". Darin war er sich mit Georg Nelius einig: "Ich bin der Meinung, dass eine Gefährdungsabschätzung auf jeden Fall erfolgen muss." Die Analyse soll dann aufzeigen, wie hoch die Gefahr für das Trinkwasser durch die Landesstraße tatsächlich ist.

Eine gute Botschaft hatte der Vertreter des Stuttgarter Verkehrsministeriums, Stephan Hellinger, auch im Gepäck. Das Stuttgarter Ministerium hat die Straße in die Kategorie "Dauerhafter Verzicht auf Ausbau" eingestuft, bislang sei sie in der "rosa Kategorie". Nun aber werde es weitere Befahrungen von Landesstraßen geben – auch die Strecke zwischen Muckental und Dallau werde in diesem Zuge nun betrachtet. "Wir gehen davon aus, dass sie in die rote Kategorie rutschen wird." Und in diesem Fall wäre rot für die Autofahrer und Gemeinde ein Fortschritt auf dem Weg zur Verbesserung des Zustandes.

Zumal ein Vertreter der Polizei ausführte, dass die Strecke wieder ein Unfallschwerpunkt sei. Das Gros der Unfälle habe sich im Kurvenbereich und bei Nässe ereignet. Und in der Regel seien es Ortskundige gewesen. Da dort zu schnell gefahren werde, habe man im Kurvenbereich bereits eine Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern angeordnet, unterstrich Harald Steinbach vom Fachdienst Straßen des Landratsamtes. "Aber allein mit Schildern bekommen wir das Problem nicht in den Griff." Man werde die Griffigkeit der Straße auch nochmals messen.

Anders als bei einer Ampelanlage, geht es in Sachen Verbesserung der Landesstraße L615 nicht bei Grün, sondern vielmehr bei Rot einen Schritt auf dem Weg weiter. Dazu muss nun aber erst mal die Ampel umspringen ...