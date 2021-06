Von Stephanie Kern

Dallau/Chilton. Ein Fußballfan ist sie nicht gerade. Das Spiel, das am Dienstagabend die Schlagzeilen in England und Deutschland bestimmt, interessiert sie dann aber doch – qua Herkunft. Denn Michaela Scheuermann-Freestone stammt aus Dallau, im Jahr 2000 wanderte sie nach England aus. Im kleinen Dorf Chilton (ganz in der Nähe von Oxford) lebt sie zusammen mit ihrem Mann. Der ist übrigens nicht Engländer, sondern Waliser. Und schon allein aus diesem Grund hat das deutsche Team heute zwei Paar Daumen mehr auf seiner Seite.

"Wir hoffen, dass die Engländer nicht gewinnen, denn sonst würde es hier verrückt werden", erzählt die Ärztin, die damit die Reaktion der britischen Fußballfans meint. Für die Engländer (oder allgemein für die Briten) ist Fußball wichtig. "Das wird gemocht und geliebt." Angesichts der schlechten Nachrichten in Bezug auf das Coronavirus (bei den Briten steigen die Infektionszahlen wieder) und den Brexit (es gibt erste Versorgungsschwierigkeiten in Nordirland) sei der Fußball eine gute Ablenkung. "Und wenn England gegen Deutschland gewinnt, wird es ganz verrückt werden." Das Duell der "Three Lions" gegen die Elf mit dem Adler auf der Brust war schon immer etwas Besonderes – und ist es bis heute.

Dass man sich auf dem Fußballplatz gegen die "Krauts" profilieren wolle, liege natürlich auch daran – meint zumindest die Deutsche, die schon so lange in England lebt – dass man auch immer ein bisschen mit großen Augen nach Deutschland herüberschiele: "Deutschland hat eine besondere Stellung in Europa, ökonomisch, kulturell – einfach in vielerlei Hinsicht." Vor Anfeindungen oder Kommentaren ihrer Nachbarn oder Kollegen muss Michaela Scheuermann-Freestone sich allerdings nicht fürchten. "Das wäre in einer Großstadt sicher anders, aber bis jetzt wurde ich noch nicht einmal auf das Spiel angesprochen", erzählte die Ärztin vor dem Spiel am Telefon.

Entgegen kommt den Fußballfans auf der Insel, dass die Lokale schon seit geraumer Zeit wieder geöffnet haben – allerdings unter Auflagen. "Normalerweise gehen die Engländer zum Fußball schauen in den Pub. Es gibt Snacks und Bier, manche laden auch Freunde zu sich ein." In Zeiten von Corona ist an überfüllte Pubs nicht zu denken. "Man sieht aber, dass die Menschen die Spiele dort verfolgen", berichtet Michaela Scheuermann-Freestone.

Andere Themen beschäftigen die Wahl-Britin derzeit mehr, vor allem der Brexit und die Folgen, die er für das Land und vor allem für Nordirland haben könnte. "Man kann schon manche Dinge nicht mehr bestellen, wenn man in Nordirland lebt." Der Brexit-Deal hat zwar eine harte Grenze auf der irischen Insel verhindert, dafür aber eine De-facto-Grenze in der Irischen See errichtet. Und an der wird alles penibel kontrolliert, was aus einem Teil des Vereinigten Königreichs in einen anderen Teil ausgeführt wird. "Wir müssen aufpassen, da scheint etwas am Horizont zu liegen", sagt Scheuermann-Freestone. Der alte Nordirland-Konflikt könnte wieder aufbrechen. "Es gibt viel Aufruhr und da kommt die Fußball-Europameisterschaft eigentlich gerade ganz gelegen." Auch in Bezug auf die Verbindungen in die deutsche Heimat hat sich viel geändert. "Die Post ist eine Katastrophe, wir können kein Paket nach Deutschland versenden, das kommt einfach nicht an."

Scheuermann-Freestones Eltern leben noch in der Region, ihr Sohn studiert seit letztem Sommer in Deutschland. "Er genießt das und Deutschland gefällt ihm sehr." Inzwischen spreche der zweisprachig aufgewachsene Sohn so gut Deutsch, dass er sich Umgangssprache angewöhnt habe. "Dass er mit meiner Muttersprache so spielen kann, ist für mich total schön."

Die zweite Baustelle im Vereinigten Königreich ist der Anstieg der Coronavirus-Infektionen. "Bei uns im Süden geht es noch", sagt die Ärztin. Obwohl sie und ihr Mann zweimal geimpft sind, verhalten sie sich vorsichtig. "Wir waren in dieser Woche zum ersten Mal bei einer Kollegin zu Hause." Denn draußen kann man sich in Großbritannien aktuell eher nicht treffen, da ist Deutschland im Vorteil.

Der (walisische) Mann von Michaela Scheuermann-Freestone wird heute übrigens auch Jogis Jungs anfeuern. "Wenn Deutschland gegen Wales spielen würde, wäre die Atmosphäre während des Spiels aber wohl eher nicht so freundlich", sagt die ehemalige Dallauerin mit einem Augenzwinkern. Große Fußballfans sind sie nicht, bei einer Rugby-WM sieht das etwas anders aus. Aber da zählt Deutschland meist eh nicht zu den Favoriten ...