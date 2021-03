Von Nadine Slaby

Elztal-Dallau. Zwei- bis dreimal wöchentlich schnürt Ramona Galeta ihre Sportschuhe. Seit zwei Jahren läuft die Mutter dreier Kinder regelmäßig. Für die entsprechende Motivation sorgt die Laufgruppe "Running Moms", deren Mitbegründerin Galeta ist. Denn, das weiß sie aus eigener Erfahrung nur zu gut, ohne den nötigen Anreiz schmeißt man schnell wieder hin.

"Früher habe ich das Laufen gehasst", sagt Galeta und denkt mit Schrecken an die 800-Meter-Läufe in der Schulzeit zurück. Später dann blieb ihr als berufstätiger Mutter wenig Zeit. "Viele Mütter werden das kennen", meint sie. Mehrere Jahre lang habe sie immer wieder mit dem Laufen begonnen und wieder aufgehört. "Ins Studio wollte ich nicht gehen, aber beim Laufen durchgehalten habe ich auch nicht." Ein achtwöchiger Online-Kurs brachte den Durchbruch. Fünf Kilometer am Stück, das war das erklärte Ziel. "Ich war so begeistert, dass ich gleich noch einen zweiten Kurs drangehängt habe – und dabei geblieben bin."

2019 gründete sie dann gemeinsam mit anderen Müttern "um den Muttertag herum" die Gruppe "Running Moms", um an der Aktion "Bewegung hilft!" teilzunehmen. Eine Instagramseite wurde ins Leben gerufen und immer mehr Mütter meldeten sich. Die Gründerinnen hatten einen Nerv getroffen: Aus der kleinen Gruppe entwickelte sich eine deutschlandweite Community, die inzwischen mehr als 200 Mitglieder zählt. Hauptsächlich Mütter, aber auch einige Väter und Großeltern sind dabei, wie Ramona Galeta weiß. Dabei wollen sich die laufenden Mütter nicht mehr nur gegenseitig unterstützen und motivieren, inzwischen ist ein karitativer Zweck hinzugekommen. "Wir spornen uns gegenseitig an, machen gemeinsam Bewegung und sammeln Spenden für einen guten Zweck", erklärt Galeta.

Ostern 2020 fand der erste Spendenlauf der Gruppe unter dem Motto "Deine Sünde ist unsere Spende" statt. Ein Nikolauslauf, bei dem 2300 Euro gesammelt und an vier gemeinnützige Organisationen übergeben wurden, folgte. Am 8. und 9. Mai soll nun der dritte Spendenlauf, der "Happy Moms Run" über die Bühne gehen. Das dabei erlaufene Geld kommt fünf gemeinnützigen Organisationen in ganz Deutschland zugute. In Süddeutschland gehen die Spenden an das Kinderhospiz Schwäbisch Hall.

Besonders freut sich Ramona Galeta über den jüngsten Erfolg beim von der DAK ausgeschriebenen Wettbewerb "Gesichter für ein gesundes Miteinander". Unter diesem Motto haben bundesweit rund 400 Projekte und Einzelpersonen an einem Wettbewerb für besonderes Engagement in Coronazeiten teilgenommen. "Ich habe davon gehört und dachte: ,Ach komm, da werfe ich mal die Running Moms mit dazu’", so die Läuferin. In Baden-Württemberg gewann die Community den Landeswettbewerb in der Kategorie "Gesichter für ein gesundes Leben" unter der Schirmherrschaft von Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Und damit 300 Euro Preisgeld, das ebenfalls in den Spendentopf fließt.

"Die ‚Running Moms’ zeigen eindrücklich, wie aus einer kleinen Gemeinschaft eine große Bewegung entstehen kann. Über 200 laufbegeisterte Mütter motivieren sich gegenseitig und sammeln über gelaufene Kilometer Spenden für einen guten Zweck. Jeder kann mitmachen. Das Konzept begeistert nicht nur wegen der Niedrigschwelligkeit, sondern auch wegen des gesundheitlichen und sozialen Charakters", erklärte Jurymitglied Julia Kovar, Kommunikationschefin der Baden-Württemberg Stiftung.

Im Juni kürt eine Bundesjury aus allen Landessiegern die Bundesgewinner. "Ich hoffe, dass wir auch bundesweit noch was reißen", meint Ramona Galeta. Denn die Aufmerksamkeit sorge auch für neue Mitglieder. "Je mehr Leute laufen, desto mehr Spenden können wir sammeln."

Info: www.the-running-moms.de