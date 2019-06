Elztal. (pol/mün) Der Verkehr auf der Landesstraße zwischen Muckental und Dallau musste am Samstagabend für Rettungsarbeiten umgeleitet werden. Gegen 18.10 Uhr war eine 42 Jahre Motorradfahrerin verunglückt.

Die Frau soll in einer Linkskurve einen Fahrfehler gemacht haben, berichtet die Polizei. Deshalb sei sie nach rechts gegen den Bordstein gefahren und ihr Motorrad habe angefangen zu schlingern. Die Frau geriet in den Grünstreifen und stürzte über den Lenker in den Straßengraben.

Bei dem Sturz wurde die 42-Jährige schwer verletzt.

Die Feuerwehr war mit 16 Mann und 3 Fahrzeugen ebenfalls vor Ort. Durch diese Kräfte konnte eine örtliche Umleitung eingerichtet werden.