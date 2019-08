Von Stephanie Kern

Elztal. Über einen Förderbescheid aus Stuttgart konnte sich in dieser Woche Elztals Bürgermeister Marco Eckl freuen: 1,075 Millionen Euro erhält die Gemeinde vom Umweltministerium des Landes Baden-Württemberg für die Wasserversorgung.

In Elztal sollen nämlich gleich zwei Maßnahmen die hohe Qualität des Trinkwassers erhalten: Im Pumpwerk in Dallau soll eine Ultrafiltrationsanlage eingebaut werden, außerdem soll die Gemeinde an das Netz der Bodensee-Wasserversorgung angeschlossen werden. Runde 1,5 Millionen Euro lässt sich die Gemeinde das kosten. Der Zuschuss aus der Landeshauptstadt kommt da wie gerufen. "Das sind 80 Prozent der förderfähigen Kosten", freut sich Marco Eckl.

"Wir haben eigene Brunnen. Das Wasser, das hier gefördert wird, soll bald durch eine Ultrafiltrationsanlage aufbereitet werden", erklärt der Bürgermeister. Bis jetzt kann das Wasser in Elztal nur chemisch gereinigt werden. "Das ist nicht schlecht, und unser Trinkwasser hat eine sehr gute Qualität. Aber diesen Standard gilt es eben auch zu halten", meint Eckl.

Die Ultrafiltrationsanlage dient der Aufbereitung von Rohwasser für die Trinkwasserversorgung. Damit sollen mikrobiologische Verunreinigungen beseitigt werden. Eine Chlorung des Wassers wie derzeit ist dann nicht mehr nötig. Um die Filteranlage betreiben zu können, müssen auch das vorhandene Gebäude, die Technik und Leitungen angepasst werden.

Mit im Boot beim Umbau sind auch die Stadtwerke Mosbach, denn die haben für die Gemeinde die Betriebsführung der Wasserversorgung übernommen. Geschäftsführer Ralf Winkler betont: "Nicht nur der Stand der Technik, auch der in den Laboren verbessert sich. Wir sind zwar noch sehr weit entfernt von irgendwelchen Grenzwerten, aber man muss auch an die Zukunft denken. Und da geht es darum, das Lebensmittel Trinkwasser auf dem hohen Standard zu halten." Vom Umbau im Pumpwerk sollen die Elztaler Bürger übrigens nichts mitbekommen; die neue Technik wird bei laufendem Betrieb installiert. "Deswegen sind wir als Betreiber auch eingebunden. Die Trinkwasserqualität muss erhalten werden und da gilt es schon, einiges zu beachten", erklärt Winkler.

Seit dem vergangenen Jahr wird in Elztal die Doppelmaßnahme geplant, im Herbst will man nun damit beginnen. Gleichzeitig mit dem Umbau im Pumpwerk soll auch eine weitere Versorgungsmöglichkeit auf der Höhe zwischen Sulzbach und Dallau gebaut werden. Die Gemeinde erhält nämlich auch einen Anschluss an das Netz der Bodensee-Wasserversorgung. "Die Leitung liegt nur 800 Meter von unserem Hochbehälter entfernt", sagt Marco Eckl. Deshalb sollen eine Entnahmestelle an der Leitung und eine Einspeisestelle an dem Hochbehälter geschaffen werden. Eckl: "Falls mal etwas mit unseren Brunnen sein sollte, könnte man den Hochbehälter über fliegende Leitungen anschließen." Damit wäre die Wasserversorgung der Bevölkerung auch im Notfall gewährleistet.

"Elztal arbeitet daran, die Wasserversorgung zuverlässiger und sicherer zu machen - sowohl für den Normalbetrieb als auch für Fälle, in denen eine Ersatzversorgung nötig sein könnte. Das unterstützen wir gerne", sagte Umweltminister Franz Untersteller anlässlich der Förderzusage.