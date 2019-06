Eine der vielen empfohlenen Maßnahmen, um die biologische Vielfalt zu schützen: Totholz an Ort und Stelle lassen. Foto: dpa

Neckar-Odenwald-Kreis. (stk) Sie heißen zum Beispiel "Spanische Flagge" oder "Großes Mausohr" und sind nur (noch) wenigen Naturliebhabern bekannt. Sie sind (noch) nicht bedroht - ihren Lebensraum zu schützen, ist aber nötig. Und darum gibt es die Managementpläne für Natura-2000-Gebiete. Einer dieser Pläne, der für "Elzbachtal und Odenwald-Neckargerach" ist fertig gestellt. Auf 1660 Hektar Fläche sollen nun Maßnahmen eingeleitet werden, um die Lebensräume seltener Arten zu schützen.

Für die Gebiete des europäischen Schutzgebietsnetzes "Natura 2000" wurden im Auftrag der Regierungspräsidien in den vergangenen Jahren Managementpläne erstellt. Mit Hilfe dieser Managementpläne soll der Schutz und die Erhaltung der in Natura 2000-Gebieten vorkommenden Lebensraumtypen und Arten der Fauna-Flora-Habitat- (FFH) und der Vogelschutz-Richtlinie umgesetzt werden. Vertreter der relevanten Nutzergruppen haben Ende Oktober 2018 den Planentwurf für Elzbachtal und Odenwald-Neckargerach mit den vorgeschlagenen Zielen und Maßnahmenempfehlungen beraten, nach zweimaliger Offenlegung kann jetzt geschützt werden, was schützenswert ist.

Und das trifft beim FFH-Gebiet "Elzbachtal und Odenwald-Neckargerach" zu. Das Gebiet besteht aus zwölf Teilgebieten und erstreckt sich über die Gemarkung von zehn Städten und Gemeinden (vor allem Elztal, Buchen und Neunkirchen) im Neckar-Odenwald-Kreis. Rund 1350 Hektar Waldgebiete und über 300 Hektar Offenland prägen das Landschaftsbild, das durch Oberflächengewässer wie Elzbach und Trienzbach sowie die Steilhänge am Neckarufer geprägt ist.

Bei der Erstellung des Managementplans konnten im gesamten Gebiet eine große Anzahl der europäisch geschützten Lebensräumen und Arten nachgewiesen werden (14 Lebensraumtypen und elf Arten der FFH-Richtlinie). Es dominieren naturnahe Buchenwälder (insgesamt 440 Hektar Hainsimsen-Buchenwälder) und im Offenland etwa 50 Hektar artenreiche Flachland-Mähwiesen. Kleinräumig findet man Pfeifengraswiesen, artenreiche Borstgrasrasen, trockene Heiden oder feuchte Hochstaudenfluren.

"Fast im gesamten Gebiet ist die Fledermausart Großes Mausohr und die Schmetterlingsart Spanische Flagge heimisch. Nur noch selten findet man die Arten Hirschkäfer, Europäischer Dünnfarn und Großer Feuerfalter", heißt es in einer Mitteilung des Regierungspräsidiums Karlsruhe zum fertigen Plan. Tenor der vorgeschlagenen Maßnahmen: Wieder etwas mehr Wildheit zulassen, Totholz im Wald lassen, an einigen Stellen weniger mähen.

Im Managementplan wurden in gemeinsamer Abstimmung mit Fachverwaltungen, Gemeinden, Forst- und Landwirtschaftsvertretern und Naturschützern Ziele und Maßnahmen formuliert, die einen dauerhaften Erhalt und eine weitere Entwicklung dieser wertvollen Lebensräume und Arten sicherstellen. Nun müssen die Behörden zur Tat schreiten, Privatleute werden beraten und gebeten, mitzumachen. Auf freiwilliger Basis. "So kann ein wichtiger Beitrag zur Erhaltung der biologischen Vielfalt in Europa geleistet werden", ist man beim Regierungspräsidium überzeugt.

Natura 2000 ist ein zusammenhängendes Netz von Schutzgebieten innerhalb der EU, das seit 1992 auf der Grundlage der FFH-Richtlinie erstellt wird. Sein Zweck ist der länderübergreifende Schutz gefährdeter wild lebender heimischer Pflanzen- und Tierarten und ihrer natürlichen Lebensräume. In Baden-Württemberg wurden rund 302 Natura-2000-Gebiete ausgewählt und der Europäischen Kommission in Brüssel gemeldet.