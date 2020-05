Gundelsheim. (pm/gin) Die Beseitigung des alten Bahnübergangs in Gundelsheim geht in die nächste Phase: Der nunmehr letzte Teil der Baumaßnahme steht an. Schon Mitte April erfolgten einige Vorarbeiten, seit dem gestrigen Montag laufen die Hauptbautätigkeiten.

Bereits im Januar des vergangenen Jahres war die neue Brücke für den Straßenverkehr zur B27 in Gundelsheim offiziell eingeweiht worden. Am Montag begannen nun auch die Baumaßnahmen der Deutschen Bahn für einen Geh- und Fahrradweg, der unter den Schienen durchlaufen soll.

Neben der Erstellung der Eisenbahnüberführung zwischen der Bahnstrecke und der Bundesstraße B27 werden derzeit Erdarbeiten und die Verbesserung des Gleisuntergrunds vorgenommen. Voraussichtlich in der Zeit vom 5. bis 16. November wird dann die neue Eisenbahnüberführung in den Bereich des Bahndammes in Endlage verschoben. Danach wird der Anschluss des Geh- und Radwegs hergestellt. Der Rückbau des Bahnüberganges soll im März 2021 erfolgen. Die Gesamtarbeiten werden voraussichtlich bis Ende März 2021 abgeschlossen sein.

Für den Zeitraum der neuntägigen Streckensperrung wird ein Schienenersatzverkehr eingerichtet, über den die Deutsche Bahn gesondert mit Aushängen an den Haltestellen sowie online informieren will. Aufgrund der Arbeiten kommt es im Straßenverkehr zu Umleitungen, die örtlich ausgeschildert sind.

Ab Montag, 18. Mai, wird die Parkfläche am Bahnhof in Gundelsheim aufgrund der Maßnahmen nur eingeschränkt zur Verfügung stehen.