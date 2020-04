Nicht im Rathaus, wie abgebildet, sondern in der Abstand bietenden Festhalle von Aglasterhausen tagte der Gemeinderat am Dienstagabend. Das zentrale Thema bildete dabei die (einstimmige) Verabschiedung des Haushaltes für das laufende Jahr. Foto: Peter Lahr

Von Peter Lahr

Aglasterhausen. "Zwölf Minuten für drei Wochen Ausnahmesituation", dieses Fazit zog Aglasterhausens Bürgermeisterin Sabine Schweiger nach ihrem Eingangsstatement bei der Gemeinderatssitzung in der Abstand bietenden Festhalle am Dienstagabend.

Es sei enorm, dass das Gremium mit 19 Räten nahezu vollständig erschienen sei. Auch wenn es im Vorfeld bereits "eine sehr große Diskussion" über die aktuell beste Form einer Gemeinderatssitzung gegeben habe, sei bis dato gerade in Haushaltsangelegenheiten keine andere Verfahrensweise gesetzlich möglich. Den 16,2 Millionen Euro schweren Haushalt für das laufende Jahr verabschiedeten die Gemeinderäte einstimmig. Eine Million Euro benötigt die Kommune dabei an Krediten. Als größte Einzelinvestitionen benannte Kämmerer Frank Herion die Sanierung und Erweiterung des Breitenbronner Feuerwehrgerätehauses für insgesamt 340.000 Euro sowie die Erschließung des Aglasterhausener Neubaugebiets "Schneidersberg II".

"Wir sind seit 4. März in Hab-Acht-Stellung", beschrieb Bürgermeisterin Schweiger die umfangreichen Corona-Schutz-Maßnahmen der Gemeinde. Die Hilfen für ältere Bürger koordiniere das Deutsche Rote Kreuz. Auch im (geschlossenen) Rathaus gelte die Abstandsregel und die Mitarbeiter seien derzeit im Schichtbetrieb aktiv. "Wir nehmen die Menschen auch positiv mit", unterstrich Schweiger das Bemühen um große Transparenz und Bürgernähe. Die Stimmung sei immer noch gut. Die Verwaltung arbeite super, lobte die Rathauschefin.

Generell gelte: "Bei Fragen, rufen Sie uns an oder schicken Sie uns eine Mail." Die Online-Plattform in Kooperation mit dem Gewerbeverein entwickle sich gut. "Gehen Sie in die Geschäfte, die offen sind", warb Bürgermeisterin Sabine Schweiger für die elementaren Nahversorger vor Ort.

Gleich fünf private Baugesuche und eine Bauvoranfrage entschieden die Räte meist einstimmig (einmal mehrheitlich). Dies wertete Hauptamtsleiter Friedbert Steck als Zeichen, dass es auch in Krisenzeiten ein Stück weit "normal" weitergehe.

Die Sanierung und Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Breitenbronn durch das Architekturbüro Müller läuft ebenfalls planmäßig weiter. Der Gemeinderat vergab nun drei anstehende Gewerke – allesamt einstimmig. Den Zuschlag für die Gipser- und Trockenbauarbeiten erhielt die Firma Michael Diemer aus Helmstadt-Bargen (rund 39.000 Euro). Die Firma Geier Haustechnik aus Aglasterhausen übernimmt die Heizungs- und Sanitärarbeiten (rund 30.000 Euro). Die Elektroarbeiten führt die Firma Klaus Lietzmann aus Schönbrunn aus (rund 7400 Euro).

In die Grundlagen des erstmaligen Doppik-Haushaltes führte Kämmerer Frank Herion ebenso detail- wie kenntnisreich ein. Dabei sah er das landesweit verordnete System durchaus kritisch. Es bringe den Gemeinden weder mehr Geld noch mehr Transparenz. So gesehen sei die Doppik seiner Einschätzung nach "nicht das Gelbe vom Ei".

Immerhin kann die Gemeinde Aglasterhausen auf Erhöhungen der Grund- und Gewerbesteuer für das Jahr 2020 verzichten. Die Pro-Kopf-Verschuldung steige im Lauf des Jahres allerdings voraussichtlich von 553 auf 725 Euro. Beim jetzigen Planungsstand könne die Gemeinde für den Zeitraum von 2021 bis 2023 ohne weitere Schuldenaufnahmen auskommen.