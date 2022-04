Von Caspar Oesterreich

Gundelsheim. Die meisten Räte und Zuhörer hatten nach den ersten Minuten sicher eine kurze Sitzung erwartet. Doch im Gundelsheimer Gemeinderat wird man eben immer wieder überrascht: Weil Bürgermeisterin Heike Schokatz krankheitsbedingt am Mittwochabend nicht durch die Debatte führen konnte, übernahm interimsmäßig Armin Englert als erster Stellvertreter diese Aufgabe – und strich mit Einvernehmen des Rates erst einmal sechs Punkte von der Tagesordnung. Über die "dicken Brocken" solle im Beisein der Verwaltungschefin beraten werden, darüber war sich das Gremium einig. Die fünf Tagesordnungspunkte, die zur Aussprache kamen, sorgten dann aber doch für reichlich Diskussionsbedarf.

Der fing schon beim sonst eigentlich nur obligatorischen Absegnen des Protokolls der letzten Sitzung an: Jürgen Koß (LuB) bemängelte, dass seine deutliche Kritik an Bürgermeisterin Schokatz nicht wie in der März-Sitzung ausdrücklich von ihm gefordert wortwörtlich niedergeschrieben wurde. "Ich verlange, dass die Tonbandaufnahmen noch einmal angehört werden!" Auch die damaligen Auskünfte der Ratskollegen zu den Beratungen im Technischen Ausschuss über eine Gasheizung für die Freibad-Duschen müssten im Protokoll festgehalten werden, forderte Koß. Bürgermeister-Stellvertreter Englert sicherte eine Überarbeitung des Schriftstücks zu.

Beim Punkt "Verschiedenes" trat Wolfgang Schneiderhan (LuB) eine längere Diskussion los: Er schlug vor, gerade zu Saisonbeginn die Beckentemperatur im Freibad "um ein oder zwei Grad abzusenken" und damit Gas und Geld einzusparen. "Da müssen die Besucher einfach ein bisschen schneller schwimmen." Das schone die Umwelt, entlaste die Stadtkasse und bedeute weniger Geld für Putins Krieg, betonte er. Nach langem Hin und Her sprach der Gemeinderat eine Empfehlung an die Verwaltung aus, die Wassertemperatur auf mindestens 23 Grad festzulegen und zehn Prozent des Gases einzusparen. Auf Nachfrage von Susanne Schrank (LuB) erklärte Kämmerer Andreas Ockert zudem, dass über eine Ratenzahlung für die fast 100 Euro teurer gewordene Familienkarte auf Anfrage jeweils im Einzelfall entschieden werde.

Einig war man sich bei der Auftragsvergabe für den zweiten Bauabschnitt der Sporthallensanierung. Ohne nennenswerte Nachfragen wurde die Erneuerung der Lüftungsanlage für rund 257.000 Euro an die Firma Kellenbenz aus Erlenbach vergeben. Ebenso die Demontage und Entsorgung asbesthaltiger Brandschutzklappen für rund 9000 Euro an die Firma H. R. Weiler aus Obersulm. Der Auftrag für die Dachabdichtungsarbeiten ging für rund 104.000 Euro an die Firma H. Fritz aus Murr. Mit der Erneuerung der Elektrotechnik wurde die Schneiderhan GmbH aus Gundelsheim beauftragt. Etwa 115.000 Euro wird die Maßnahme kosten. Die neue Mess-, Steuerungs- und Regeltechnik schlägt mit knapp 30.000 Euro zu Buche, der Auftrag ging an Sauter-Cumulus aus Ettlingen.

Mit neuen Nein-Stimmen, sechs Enthaltungen und nur drei Ja-Stimmen signalisierte das Gremium deutlich sein Missfallen gegen das Vorgehen von Gemeinderat Karl-Otto Englert (LuB). Dieser hatte eine Erdaufschüttung beantragt, die Arbeiten allerdings ohne vorliegende Genehmigung schon begonnen. "Da kann ich einfach nicht mitgehen", machte Eberhard Scheuerle (CDU) deutlich. Vor dem Hintergrund des erst in der vergangenen Sitzung besprochenen Ärgers aufgrund der Erdaufschüttungen am Hofgut Stahl und dem übereilten Handeln Englerts könne er keine Zustimmung erteilen.

Mindestens auf einem von drei Flurstücken muss der Antragssteller die Erde nun wieder abtragen, wie Bauamtsleiterin Christin Krug erklärte. Genehmigungsbehörde sei das Landratsamt Heilbronn, der Gemeinderat könne nur Einvernehmen oder Ablehnung bekunden. "Die Sache ist also noch nicht durch", so Krug gegenüber der RNZ. Gegen die Aufschüttung auf dem Flurstück 5471 hat jedoch bereits der Naturschutzbeauftragte des Kreises Bedenken geäußert. Die Neigung des Weinbergs liegt zwischen 15 und 20 Prozent, was bei Starkregen "unweigerlich zu einer massiven Abschwemmung von Erde führen kann".

Wegen nicht eingehaltener Abstände sowie einer nicht abschließend geklärten Entwässerung sprach sich der Rat auch gegen den Bauantrag für ein Zweifamilienhaus in der Straße Burghalde aus.