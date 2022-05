Neckartal-Odenwald. Über rund 127 Kilometer und neun Etappen erstreckt er sich von Heidelberg bis Bad Wimpfen. Er war der erste "Qualitätswanderweg wanderbares Deutschland" in der Odenwaldregion, wurde 2018 sogar zu Deutschlands schönstem Wanderweg gekürt – und wird dieses Jahr schon zehn Jahre alt: der Neckarsteig. Viel geboten wird den Wanderern entlang des Weges. Wildromantische Schluchten sowie historische Burgruinen laden zur Flucht aus dem Alltag ein. Hinter dieser Erholung für Touristen steckt aber auch eine ganze Menge Arbeit. Die teilen sich der Naturpark Neckartal-Odenwald, der Odenwaldklub sowie die Touristikgemeinschaft Odenwald (TGO) – und das schon von Anfang an. Christiane Bachert von der TGO betreut seit 2013 den Neckarsteig. Sie hat miterlebt, wie die Strecke sich entwickelt hat, ein großes Netzwerk aus Forst, Kommunen und Akteuren entstanden ist, dessen Fäden bei der TGO, die mit der Betreuung und Vermarktung des Steigs beauftragt ist, zusammenlaufen.

"Entstanden ist der Neckarsteig aufgrund einer Idee des Eberbacher Triathleten Timo Bracht, dessen Trainingsstrecke teilweise über den Steig führte", erzählt Bachert. Für die touristische Erschließung und Wegefindung sei der Naturpark Neckartal-Odenwald zuständig gewesen, der Odenwaldclub habe sich um die Bestandsaufnahme der zu erfüllenden Kriterien gekümmert. "Denn die Prämisse war von Anfang an, dass der Neckarsteig ein zertifizierter Wanderweg werden sollte", erklärt sie. Seither sei der Odenwaldclub jedes Mal, wenn die erneute Zertifizierung anstehe – also alle drei Jahre –, mit dabei gewesen. Aber nicht nur dann. "Ohne die ehrenamtlichen Helfer und das Engagement der Wegmarkierer könnte man der Qualität des Wanderweges nicht gerecht werden. Ohne sie wäre das alles gar nicht möglich", betont Bachert. Derzeit sind am Neckarsteig 16 Wegmarkierer am Start, wobei vier Ehepaare oder Teambelegungen sich Abschnitte teilen. Georg Ernst und seine Frau Karin betreuen aktuell den längsten Abschnitt: von der Gundelsheimer Schleuse bis zum Schreckhof in Mosbach. Zweimal im Jahr muss jeder Meter des Weges genau unter die Lupe genommen werden. Sind alle Schilder noch vorhanden, alle Markierungen klar erkennbar?

"Wir haben unseren Wegabschnitt in je vier Kilometer lange Etappen eingeteilt", lässt Georg Ernst hinter die Kulissen blicken. Für eine Etappe brauche man beim normalen Laufen rund eine Stunde. "Wir müssen die Strecken aber hin und wieder zurück. Zudem müssen Schilder angeklebt oder wieder freigeschnitten werden", erläutert Ernst. Denn die ehrenamtlichen Helfer seien auch für alles zuständig, "was sich mit einer Rebschere entfernen lässt". Rund drei Stunden bräuchten er und seine Frau somit für einen ihrer Etappenabschnitte.

Damit ist die Arbeit aber noch nicht getan. Regelmäßig muss Beschwerden bzw. Meldungen nachgegangen werden, z. B. wenn ein Baum auf den Weg gestürzt ist oder ein Schild als fehlend gemeldet wurde. "In den ersten Jahren hatten wir viel mehr Rückmeldungen", erinnert sich Christiane Bachert. Aber seit zwei Jahren laufe alles rund – obwohl der Neckarsteig in diesen mehr Wanderer angezogen habe als zuvor. "Seit er 2018 als Deutschlands schönster Wanderweg ausgezeichnet wurde, hat er einen ganz anderen Bekanntheitsgrad erlangt", meint Bachert. Das merke man auch auf Touristikmessen. Früher sei man noch gefragt worden, wo denn der Odenwald überhaupt liege. "Diese Nachfragen sind sehr viel seltener geworden", freut sie sich.

Das Amtsstübles ist noch relativ neu. Die Littig-Schwestern wurden jüngst zum „Qualitätsgastgeber wanderbares Deutschland“. Foto: Girgla

Dass der Qualitätswanderweg Touristen in die Region zieht, merkt man auch in der hiesigen Gastronomie und Hotellerie. Bereits im Sommer vergangenen Jahres zertifizierte die TGO vier Betriebe in der Region als "Qualitätsgastgeber wanderbares Deutschland". Zum Schlosshotel Horneck in Gundelsheim, der evangelischen Jugendbildungsstätte Neckarzimmern, dem Hotel und Restaurant Lamm in Mosbach sowie dem Mosbacher Brauhaus gesellte sich im November als fünfter Betrieb noch das Hotel Restaurant "Zum Amtsstüble" in Mosbach. Neben einem Trockenraum für Kleidung und Schuhe halten die Qualitätsgastgeber u. a. aktuelle Informationen zum Wetter, kompetente Wanderauskunft oder ein Lunchpaket für die Tagestouren bereit.

"Früher, auch in den ersten drei Jahren des Neckarsteigs, waren die Wanderer eher eine Randerscheinung", rekapituliert Bernadette Martini, Direktorin des Lamms und zweite Vorsitzende des Dehoga NOK. Inzwischen habe sich deren Anzahl aber merklich gesteigert. "Und gerade während der Pandemie, als die Leute nur sehr eingeschränkt in den Urlaub fahren konnten, und gerne ,vor der Haustür’ blieben, gab es noch einmal einen richtigen Aufschwung", fügen Susanne und Gabriele Littig, zwei der vier Schwestern, die das Amtsstüble führen, hinzu. Das kann auch Martini bestätigen: "In den vergangenen zwei Jahren haben die Neckarsteig-Touristen etwa zehn Prozent des Jahresumsatzes bei uns ausgemacht. Das ist bemerkenswert."

Der Neckarsteig hat sich etabliert. Dessen sind sich alle einig. Damit die Qualität auch gewahrt bleibt, investiert die TGO jährlich rund 5000 Euro. "Etwa die Hälfte davon fließt in die nachhaltige Instandhaltung, die andere Hälfte wird für die Rezertifizierung alle drei Jahre zurückgelegt", nennt Christiane Bachert Zahlen. Niemand habe ihrer Aussage nach vor zehn Jahren daran geglaubt, dass der erste Qualitätswanderweg wanderbares Deutschland in der Odenwaldregion ein solches Erfolgsprojekt wird. Gut, dass man mit seinen Einschätzungen eben manchmal daneben liegt. Ohne viel Herzblut, das zahlreiche Menschen investiert haben und bis heute investieren, wäre dieser Erfolg aber wohl kaum möglich gewesen.