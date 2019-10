Im Tonstudio in Dallau tüfteln Patrick Noe (hinten) und Sven Ickinger an den eigenen Songs von Noe. Foto: Dominik Rechner

Von Dominik Rechner

Limbach. Patrick Noe war gerade erst mit dem Video-Dreh zu seiner ersten eigenen Single "Himmel" bei Andreas "Bär" Läsker (Manager der "Fantastischen Vier") und seinem Team der Musikwirtschaft.de GmbH in Stuttgart fertig, da kam dem Limbacher Musiker schon die Idee für seine zweite Single, die er nun veröffentlicht hat. "Bär und ich haben uns bei der Fahrt ins Büro über die Unzuverlässigkeit von Handwerkern aufgeregt und dass vieles nur noch über E-Mails oder Whatsapp vereinbart wird", sagt Noe.

Früher sei es anders gewesen: Man habe sich die Hand gegeben und die Sache mündlich vereinbart, nach dem Motto: "Ein Mann - ein Wort", erzählt uns Noe beim Gespräch im Tonstudio bei seinem Kumpel und Kollegen Sven Ickinger in Dallau, mit dem er die Songs zusammen aufnimmt. In einer Stunde sei dann die Textidee für die neue Single "Ein Mann Ein Wort" geboren gewesen und er habe Sven Ickinger angerufen.

Ickinger ergänzt: "Bei der Songproduktion läuft das meistens so: Patrick hat eine Idee für den Text und in welche Richtung es musikalisch gehen soll und ich bastle dann etwas daraus." Die musikalische Richtung von Patrick Noes neuer Single ist "Deutsch-Pop". Nach einer Woche habe man schon eine erste Demo zu "Ein Mann Ein Wort" aufgenommen, so Noe, und sie an Bär Läsker geschickt, der sofort begeistert gewesen sei.

Schon die erste Single "Himmel" wurde in ganz Deutschland im Radio gespielt - vom SWR und Radio Regenbogen im Südwesten der Republik bis zu Radio Helgoland im hohen Norden. Über 1500 Mal wurde der Song im Radio gespielt. "Es war echt eine aufregende Zeit. Ich durfte viele interessante Menschen kennenlernen und wurde zu vielen Interviews eingeladen", so Noe. Nach dem Hype um seine erste Single haben sich Patrick Noe und Sven Ickinger gesagt: "Das müssen wir nutzen, wir gehen ins Studio und nehmen neue Songs auf."

Das Cover der neuen Single "Ein Mann Ein Wort". Foto: Oliver Berberich/Tape in a Nutshell

In zwei Jahren sind so 17 weitere Songs entstanden, der Kontakt zu Bär Lasker wurde immer aufrechterhalten. "Wir pflegen mit Bär und den Angestellten der Musikwirtschaft ein freundschaftliches Verhältnis", freut sich Patrick Noe. "Uns hat es imponiert, dass Bär gesagt hat, das ist gut, was wir machen, wir sollen unsere Songs selbst produzieren."

Der Feinschliff, die Vermarktung und der Video-Dreh für eine Single erfolgen dann bei der Musikwirtschaft. Im Dezember 2018 habe man der Musikwirtschaft bereits einige Demos der Songs präsentiert. Das Feedback dazu sei durchweg positiv gewesen - und zusammen wurde entschieden, dass "Ein Mann Ein Wort" die nächste Single von Patrick Noe werden soll und bei der Musikwirtschaft fertig produziert wird. "Bär ist mit seinem Management viel breiter aufgestellt als ich mit meiner Produktionsfirma", erklärt Ickinger. Noe ergänzt: "Und wir können ihre guten Kontakte in die Musikbranche nutzen."

Die neue Single "Ein Mann Ein Wort" sei sogar noch besser als "Himmel" angelaufen, wie Sven Ickinger sagt: "Wir haben momentan etwa 5000 Streams pro Tag, in den ersten zwei Wochen hatten wir über 16.000 Streams." Ein Stream bedeutet hier, dass das Lied einmal von einem Internetnutzer angehört wird. Zum Vergleich: Helene Fischer hielt nach Angaben des Stern Anfang 2018 mit insgesamt 215 Millionen Abrufen den Rekord unter den deutschen Künstlern. Im Radiosender MDR Sputnic hat Noe seine neue Single vorgestellt, deutschlandweit haben mehrere Radiosender den Song schon gespielt.

Doch richtig Geld verdienen lässt sich mit Streams und auch den Radio-Plays nicht, außer man wird in den größten Radiosendern jeden Tag rauf- und runtergespielt. Sven Ickinger meint: "Die Streams haben die Musik zerstört." CDs, mit denen man Geld verdienen konnte, seien nicht mehr gefragt, wenn man die Lieder doch auch kostenlos über das Internet hören könne.

"Der Traum, nur Musik zu machen, ist immer noch da", sagt Patrick Noe, der hauptberuflich für den Vertrieb der Hamburger Firma Danze Schweißsysteme in Baden-Württemberg zuständig ist. Ein größeres Musiklabel aus Hamburg habe zwar Interesse an einer Zusammenarbeit gehabt. Doch das Risiko, dass er "weg vom Fenster sei", wenn seine Songs nicht genug Geld einspielen sollten, ist Familienvater Patrick Noe einfach zu groß.

Große musikalische Ziele setzt er sich trotzdem: Nachdem Noe bislang mit seinen Liedern und Cover-Songs mit seiner Band zusammen auf der Wasen, dem Oktoberfest in Rastatt, auf der Bundesgartenschau in Heilbronn oder auch im kleineren Rahmen in Kneipen aufgetreten ist, will er 2020 "endlich rausgehen und ausschließlich eigene Songs aus einem eigenen Album in Konzertcharakter" unter dem Namen Patrick Noe spielen - ohne Cover-Songs. Und natürlich auch im Neckar-Odenwald-Kreis. Mit dabei sein soll dann auch seine dritte Single, die noch in diesem Jahr veröffentlicht werden soll.

Info: "Ein Mann Ein Wort" ist auf allen Downloadportalen wie zum Beispiel "AppleMusic" oder "Spotify" erhältlich. Die nächsten Auftritte von Patrick Noe findet man unter www.patricknoe.de im Internet.