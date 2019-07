Adelsheim. (joc) Das Rätselraten ist beendet: Der neue Schulleiter des Eckenberg-Gymnasiums (EBG) Adelsheim steht fest. Nachfolger des amtierenden Schulleiters, Meinolf Stendebach (63), wird ab dem neuen Schuljahr der 52-jährige Martin Klaiber aus Möckmühl. Klaiber, seit 13 Jahren stellvertretender Schulleiter am Jagsttal-Gymnasium (JTG) in Möckmühl, wird am 1. August seine neue Stelle antreten. Dies bestätigte das Regierungspräsidium auf Anfrage der RNZ. Klaiber übernimmt mit dem EBG eine sehr gut aufgestellte Schule mit mehr als 360 Schüler(inne)n, die zudem über ein angeschlossenes Internat verfügt.

Meinolf Stendebach. Fotos: zg/joc

Interessant sind die Parallelen zwischen Vorgänger und Nachfolger: Martin Klaiber unterrichtet seit 13 Jahren am Gymnasium Möckmühl. Über den gleichen Zeitraum ist Meinolf Stendebach Schulleiter am Adelsheimer Gymnasium. Klaiber unterrichtet die Fächer Physik (auch Meinolf Stendebach ist Physiker), Mathematik, Informatik und NWT. Als stellvertretender Schulleiter war Klaiber in Möckmühl zuletzt unter anderem auch für Stundenplanerstellung und die Prüfungsplanung verantwortlich.

Der zum Schuljahresende in den verdienten Ruhestand gehende Oberstudiendirektor Meinolf Stendebach absolvierte nach dem Staatsexamen ab 1979 das Referendariat für das höhere Lehramt an den Gymnasien Möckmühl und Mosbach, ab 1981 wirkte er am GTO in Osterburken. Im Jahr 2006 wurde Meinolf Stendebach zum Schulleiter am Eckenberg-Gymnasium in seiner Heimatstadt Adelsheim ernannt.

Unter Meinolf Stendebachs Leitung wurde auch eine wichtige infrastrukturelle Einrichtung verwirklicht, nämlich der Bau des "Forums", mit dem die Schüler den so dringend benötigten Aufenthaltsraum mit Cafeteria und Bibliothek erhalten haben. Das Gebäude hat auch architektonisch große Anerkennung erfahren.

Auf RNZ-Nachfrage zur Gefühlslage im Hinblick auf den nahenden Abschied antwortet Stendebach augenzwinkernd: "Wenn ich an das Kollegium, die Schüler und den wunderbaren Campus denke, dann erfüllt mich der Abschied mit Wehmut. Wenn ich aber an die Europäische Datenschutzgrundverordnung denke, dann fällt der Abschied deutlich leichter ...."