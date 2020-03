Mosbach. (stm/rnz) Nachdem die Bundeskanzlerin und die Länderchefs sich am Wochenende auf weitere einschneidende Maßgaben im Kampf gegen das Coronavirus geeinigt haben, ruft auch Mosbach Oberbürgermeister Michael Jann alle Bürger(innen) nochmals dazu auf, alles dafür zu tun, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Für Jann bedeutet das konkret: "Wer nicht unbedingt vor die Tür muss, bleibt zu Hause, Kontakte müssen auf das Allernotwendigste beschränkt werden, Abstand und Hygieneregeln müssen beachtet werden."

Als "sehr erfreulich" empfinden die Verantwortlichen bei der Stadt es, dass sich die überwiegende Mehrheit der Mosbacherinnen und Mosbacher an die vorgegebenen Regelungen halten. "Vielen Dank an alle, die dazu beitragen, das Ansteckungsrisiko zu minimieren! Denn nicht nur die Älteren, chronisch Kranken und Immungeschwächten sind ernsthaft durch das Virus bedroht, auch bei jüngeren Menschen sind schwere Verläufe der Infektion zu beobachten", erklärt Michael Jann. Soziale Distanz sei und bleibe demnach weiterhin das oberste Gebot.

Aber auch, wenn wir momentan auf Abstand gehen müssen – denken Sie an diejenigen, die derzeit Unterstützung benötigen", so der Oberbürgermeister weiter. "Helfen Sie wo immer möglich Menschen, die jetzt besonders auf unsere Hilfe angewiesen sind. Dies kann in der eigenen Familie geschehen, aber auch zum Beispiel über lokale Nachbarschafts- und Hilfegruppen."

Jann führt in diesem Zusammenhang auch die DRK-Kreisverbände Buchen und Mosbach an; sie sammeln und koordinieren Hilfsangebote und Hilfegesuche zentral im Neckar-Odenwald-Kreis. Das Angebot des DRK erfolgt kostenlos und beinhaltet zum Beispiel einen Lebensmittelbringdienst sowie Hilfe in aktuellen Krisen. Der Service ist von montags bis samstags, jeweils von 8 bis 16 Uhr, unter Telefon 0 62 81 / 52 22 35 oder per E-Mail an hilfe@drk-buchen.de erreichbar.

"Niemand sollte sich scheuen, Hilfe in Anspruch zu nehmen", ermutigt der Oberbürgermeister, der gleichzeitig dazu aufruft, sich zu melden, wenn man Hilfe und Unterstützung bieten kann. "Halten Sie durch! Diese Krise ist eine Bewährungsprobe für uns alle – lassen Sie uns diese gemeinsam meistern!"

Info: Die Corona-Verordnung kann im Detail auf der Internetseite der Stadt Mosbach unter www.mosbach.de oder auf den Seiten des Landes Baden-Württemberg nachgelesen werden.