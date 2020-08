Von Frank Heuß

Neckargerach/Mosbach. Jedes Jahr um die gleiche Zeit fahren die Landwirte die Ernte von den Feldern ein. Dafür setzen sie schweres Gerät ein und können in dem hohen Bewuchs kaum so weit sehen, um noch rechtzeitig abbremsen zu können, wenn sich Tiere auf der Mähstrecke befinden. Immer wieder kommen dabei Jungtiere aus den angrenzenden Wäldern ums Leben oder werden schwer verletzt. Nach Schätzungen werden jährlich durch die Grasernte in Deutschland an die 100.000 Tiere getötet oder verstümmelt.

Mit einer Drohne will Hans-Günter Lorenz vor der "Mahd" die Felder überfliegen und durch die Luftaufnahmen den Standort von Lebewesen ermitteln. So können diese vorher auf fachkundige Weise aus dem Feld geholt werden. Kooperation hat Lorenz, der seit mehreren Jahren im Nabu und im Bereich des Tierschutzes ehrenamtlich tätig ist, bereits mit Landwirten und Jagdpächtern rund um Mosbach und Neckargerach eingefädelt. Für die Landwirte ist der Service kostenlos. Die Schirmherrschaft hat der Tierschutzverein Mosbach übernommen.

Mit seiner Multikopter-Flugdrohne sucht Hans-Günter Lorenz aus der Luft nach Wildtieren, die sich in Felder rund um Mosbach verlaufen haben. Foto: Frank Heuß

Die ferngesteuerte Flugdrohne, die zu hochauflösenden Foto- und Videoaufnahmen bei Tag und Nacht fähig ist, wollte er bereits dieses Jahr im relevanten Erntezeitraum im Mai und im Juni zum Einsatz bringen. Das ist auch die Setzzeit der Rehe, woraus für diese eine Gefahr entsteht. Investiert hat er dafür großteils aus eigener Tasche rund 4000 Euro. Über die Internet-Plattform "GoFundMe" konnte er bisher 55 Euro über Spenden einwerben, für die er dankbar ist.

Durch die Corona-Krise verzögerte sich jedoch die Lieferung des Equipments, so dass dieses Jahr nur noch Testflüge stattfinden können. "Das hilft dann, um 2021 sofort einsatzbereit zu sein", so Hans-Günter Lorenz. Getestet wird im Gebiet Lauerskreuz bei Neckargerach. Das tatsächliche Tätigkeitsgebiet soll aber noch wesentlich mehr Flächen rund um Mosbach erfassen. "Das weitet sich nach und nach aus", meint der Tierfreund. Wie er das zeitlich stemmt? "Ich bin Rentner und habe die Zeit", schmunzelt Lorenz.

"Die Maschinen sind so schnell, dass der Landwirt meistens keine Chance hat, noch rechtzeitig abzubremsen, wenn er ein Tier sieht", weiß der Neckargeracher. Das leidvolle "Vermähen" ließe sich in der Regel nur vermeiden, wenn man unmittelbar vorher aktiv wird. Die Idee mit der Drohne hat er sich von Tierrettern in anderen Regionen abgeschaut, die damit erfolgreich waren. Im Internet ist er mit vielen Gleichgesinnten vernetzt, die Tipps geben konnten.

Die Technik ermöglicht, per Wärmebildkamera selbst im dichten, hoch bewachsenen Feld, die Wildtiere ausfindig zu machen. Es geht dabei nicht nur um Rehkitze: "Es können beispielsweise auch Vögel mit ihren Nestern sein, die man umsiedeln kann", erklärt Hans-Günter Lorenz. Zwingend notwendig sei allerdings eine professionelle Ausstattung.

Die eingesetzte Drohne ist ein zum geschäftlichen Gebrauch geeignetes Profi-Modell, für das auch ein Drohnenführerschein nötig ist. Der "Multicopter" Yuneec H 520 lässt sich voll automatisiert auf eine per Software abgesteckte Feldfläche ansetzen. Über das Live-Bild kann jederzeit in den Flug eingegriffen werden, wenn sich Anzeichen auf Tiere im Feld ergeben, um dies genauer auskundschaften zu können. Zubehör wie Videobrille, Sprechfunkgeräte und anderes mehr ist bereits vorhanden und soll noch erweitert werden.

Für sein "unbefristet" angelegtes Projekt baut Hans-Günter Lorenz im Moment auch eine Öffentlichkeitsarbeit über soziale Medien im Internet auf. "Es ist mir einfach eine Herzensangelegenheit und ich suche dafür noch Helfer, die mich als Einsatzgruppe unterstützen", fügt er hinzu. Da die Aufklärungsflüge früh morgens spätestens um sechs Uhr stattfinden müssen, führt um die Bereitschaft zum zeitigen Aufstehen allerdings kein Weg herum.