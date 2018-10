Von Nadine Slaby

Mosbach. Martinshorn ist zu hören, ein Rettungswagen fährt auf den Hof, Sanitäter springen heraus und eilen ins Haus. Viele Zuschauer blicken gespannt zu den Fenstern im ersten Stock der Mosbacher Rettungswache.

Denn was für die Rettungskräfte sonst Alltag ist, war am vergangenen Sonntag beim Tag der offenen Tür des Deutschen Roten Kreuzes anlässlich des Jubiläums der Rettungswache lediglich eine Schauübung, die den zahlreichen Besuchern zeigen sollte, wie beispielsweise DRK und Feuerwehr bei einem Einsatz zusammenarbeiten.

Der Ärztliche Direktor der Neckar-Odenwald-Kliniken und leitende Notarzt Priv.-Doz. Dr. Harald Genzwürker kommentierte die Übung und erläuterte das Geschehen, das für die Zuschauer zum Teil nicht sichtbar war, da es sich im Haus abspielte. Angenommen wurde eine im Obergeschoss zusammengebrochene Person ohne Lebenszeichen. "Während auf den Rettungswagen gewartet wird, versucht die Leitstelle, per Telefon Wiederbelebungsversuche anzuleiten", so Genzwürker.

Tag der offenen Tür beim DRK Mosbach - Die Fotogalerie















Bei Einsätzen wunderten sich Angehörige oder Zuschauer häufig, dass der Rettungsdienst den Patienten nicht sofort mitnimmt, berichtete der Notarzt. Das komme daher, dass sich die Rettungskräfte erst darum kümmern müssten, dass der Patient transportierbar ist.

Im angenommenen Szenario lag hier eine weitere Schwierigkeit: Da das Treppenhaus für eine Rettung zu schmal war, musste der Rettungsdienst die Feuerwehr nachalarmieren. Mit Hilfe der Mosbacher Wehr, die ebenfalls ihre Fahrzeuge auf dem Gelände ausstellte, wurde die Person dann auf einer Trage über das Fenster abgeseilt. Die Herz-Lungen-Wiederbelebung übernahm während des Abseilens und des Transports eine Maschine, die über die Trage und den Patienten montiert werden kann.

30 Jahre ist die Rettungswache nun auf dem ehemaligen Gelände der Schreinerei Hemmerling in der Sulzbacher Straße beheimatet. Eine Halle wurde seinerzeit abgerissen und der Garagentrakt aufgebaut. "Da stecken viele ehrenamtliche Stunden drin", weiß Kreisgeschäftsführer Steffen Blaschek.

Angefangen habe man mit zwei Rettungswagen, einem Notarztwagen und zwei Krankenwagen. Rund 20 Mitarbeiter waren es damals im Rettungsdienst, heute sind es gut 70 und 16 Fahrzeuge. "Mit den Ortsvereinen kommen wir sogar auf ungefähr 70 Fahrzeuge", erklärt Blaschek. 8000 Fördermitglieder unterstützen die Arbeit des DRK-Kreisverbandes, 1000 mobile Retter und aktive Mitglieder sowie 200 Haupt- und Nebenberufliche sind beim DRK beschäftigt.

Doch nicht nur über menschliche Retter verfügt das DRK, auch jene auf vier Pfoten zeigten am Sonntag, was sie können. Personen auffinden ist für die Rettungshunde eine Kleinigkeit. Für die zahlreichen Kinder waren die Vorführung aber längst nicht so spannend wie das anschließende Streicheln der Hunde.

Besonders spannend waren für viele die Führungen durch die Integrierte Rettungsleitstelle. "Wie viele Notrufe gehen hier ein?", "Was wird von hier alles koordiniert?" oder "Wie viele Leute arbeiten hier?" waren nur einige der Fragen, die Interessierte dabei stellten.

Natürlich nutzten auch die anderen Abteilungen des DRK-Kreisverbands den Tag, um sich und ihre Arbeit vorzustellen. So zum Beispiel die Psychosoziale Notfallversorgung Neckar-Odenwald-Kreis, der Freiwilligendienst, die Ambulante Pflege, das Seniorenheim Waldbrunn und viele mehr.

Damit es den Kindern nicht langweilig wurde, konnten sich diese schminken lassen oder aber auf der Hüpfburg austoben. Wer wollte, der konnte mit einer Rettungsweste ausgestattet aufs Rettungsboot der DLRG klettern oder eine Taucherausrüstung anprobieren. Die Bundeswehr informierte über Ausbildungsmöglichkeiten, und der Obrigheimer Popchor "Sing a Song" sorgte am Nachmittag für einen musikalischen Höhepunkt im bunten Rahmenprogramm. 500 Höhepunkte in Form von gespendeten Preisen hatte die Tombola zu bieten.