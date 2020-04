Mosbach. (stm) Bund und Länder haben sich auf vorsichtige Lockerungen geeignet und auch die Stadtverwaltung Mosbach steigt wieder schrittweise in einen eingeschränkten Regelbetrieb ein. Am Donnerstag, 30. April, wird zunächst die Kernverwaltung von 14 bis 18 Uhr mit Terminvergabe öffnen. Voraussichtlich ab 4. Mai sollen dann wieder unter Einhaltung aller notwendigen Vorkehrungen Öffnungszeiten angeboten werden. Details werden noch bekannt gegeben.

Oberbürgermeister Michael Jann nimmt die bevorstehende Erweiterung der Öffnungszeiten zum Anlass, um allen Bürgerinnen und Bürgern für ihre Geduld und das in weiten Teilen vernünftige und rücksichtsvolle Verhalten zu danken: "Uns allen fällt es insbesondere bei dem frühlingshaften Wetter schwer, uns an die Vorgaben von Bund und Land zu halten. Aber soziale Distanz ist und bleibt weiterhin das oberste Gebot, um diejenigen unter uns zu schützen, die zur Risikogruppe gehören. Schrittweise versuchen wir nun wieder, unseren normalen Alltag zurückzugewinnen. Sollten die Infektionszahlen jedoch wieder steigen, muss dies überdacht werden. Ich bitte Sie also, halten Sie weiterhin durch."

Geöffnet werden sollen ab 4. Mai zu den üblichen Öffnungszeiten die Stadtverwaltung am Marktplatz sowie die Verwaltungsstellen in den Höhendörfern im rollierenden System. In der Woche ab dem 4. Mai ist die Verwaltungsstelle Lohrbach für alle Bürger der Höhendörfer zuständig, in der darauffolgenden Woche (ab 12. Mai) die Verwaltungsstelle Sattelbach und in der Woche danach (ab 19. Mai) dann die Verwaltungsstelle Reichenbuch. Auch die Mediathek öffnet ihre Pforten wieder sobald als möglich für ihre Nutzer. Beim Technischen Rathaus gibt es weiterhin ausschließlich Termine nach Vereinbarung per Telefon oder E-Mail.

Die Öffnungen für den Publikumsverkehr erfolgen unter Hygiene- und Schutzmaßnahmen und den Maßgaben des Infektionsschutzes analog zu der Richtlinie für den Einzelhandel. Dazu gehören Trennvorrichtungen zwischen Mitarbeitenden und Bürgern, Mund-Nase-Schutz für Mitarbeiter und Kunden, Zugangsbegrenzungen, Handdesinfektion und regelmäßige Reinigung der Räume.

Da ein schrittweises Vorgehen geplant ist, sollen die Verwaltungsstelle Neckarelz, die Tourist-Info sowie das Stadtmuseum erst zu einem späteren Zeitpunkt geöffnet werden.

Trotz der stufenweisen Öffnung bittet die Stadtverwaltung die Bürgerinnen und Bürger darum, dass sie ihre Angelegenheiten weiterhin möglichst telefonisch oder schriftlich erledigen bzw. auf einen späteren Zeitpunkt verschieben.