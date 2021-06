Nicht jeder Stein wird bei der Sanierung der Grundschule Diedesheim umgedreht – umfangreich erneuert und erweitert wird an der Bildungseinrichtung aber dennoch. Die Maßnahmen schreiten gut voran, die Arbeiten am Pausenhof werden nun vorgezogen. Foto: Schattauer

Von Heiko Schattauer

Mosbach. Manchmal geht es schneller als gedacht. Das galt nicht nur für die jüngste Sitzung des Technischen Ausschusses der Stadt am Dienstagabend. Es gilt eben auch für den einzigen echten Tagesordnungspunkt, den es beim schnellen Austausch in der Alten Mälzerei zu bearbeiten galt. Dabei ging es um die Erneuerung der Pausenhoffläche der Grundschule Diedesheim. Die Umsetzung dieser Maßnahme war eigentlich in der Finanzplanung für das Jahr 2023 veranschlagt. Da die grundlegende Sanierung der Bildungseinrichtung aber trotz zusätzlicher Maßnahmen recht ordentlich voranschreitet, soll nun auch der Schulhof zügiger in Angriff genommen werden als ursprünglich geplant.

Der Reihe nach: Seit den Sommerferien 2020 werden die Grundschule Diedesheim, Baujahr 1901, und die dazu gehörige Schulsporthalle umfangreich saniert, erweitert und barrierefrei erschlossen. Insgesamt rund 3,7 Millionen Euro sind für die Gesamtmaßnahme an Kosten kalkuliert. Im Hinblick auf den Umfang der Arbeiten und die damit verbundenen Eingriffe am Gebäude hatte man sich in der Planungsphase dazu entschieden, den Umbau nicht im Schulbetrieb laufen zu lassen. Die 160 Schüler der Grundschule Diedesheim werden demnach seit September 2020 an der Müller-Guttenbrunn-Schule im Masseldorn unterrichtet, zumindest insoweit coronabedingt eben Unterricht möglich war beziehungsweise ist.

Unterdessen liefen die verschiedenen Gewerke am Bestandsgebäude in Diedesheim. Und zwar erfreulich reibungslos, da man eben nicht auf Schüler, Unterricht etc. Rücksicht nehmen muss. Eine Wiedereröffnung der dann runderneuerten Grundschule ist nach aktuellem Arbeits- und Planungsstand für die Zeit nach den Herbstferien des kommenden Schuljahres 2021/22 anvisiert. Die Erst- bis Viertklässler aus Diedesheim sollen dann wieder in ihre alte Schule einziehen können, die sich gleichwohl ganz neu präsentieren wird.

Am heutigen Donnerstag kommen die Verantwortlichen der Stadtverwaltung und der Schule vor Ort zusammen, um die Planungen für den Wiedereinzug abzustimmen – um sie dann auch zeitnah an die Elternschaft der Grundschüler kommunizieren zu können. "Stand jetzt, sieht es gut aus, dass wir in den Herbstferien den Umzug realisieren können und nach den Ferien im neuen Schulhaus starten können", erklärt Juliane Knapp aus dem Bauamt der Stadt Mosbach, die als Schulträger die umfangreiche Sanierung zu schultern hat.

Die Erneuerung, von der laut Knapp auch die involvierte Denkmalbehörde (das Schulgebäude ist 120 Jahre alt) angetan sei, vollzieht man innen wie außen. Und während die baulichen Veränderungen und Erweiterungen am Gebäude weitestgehend geklärt, erledigt oder eben in Arbeit sind, gab’s in Sachen Pausenhof nun noch Gesprächsbedarf. "Der bisher vorhandene Pausenhof und die Spielfläche wurden für die Baustelleneinrichtung vereinnahmt und teilweise überbaut. Die erforderliche Erneuerung der Pausenhoffläche mit Spielbereich stand nie zur Diskussion", hieß es in der Beschlussvorlage dazu erläuternd. In der mittelfristigen Finanzplanung sei eine Umsetzung im Jahr 2023 mit 140.000 Euro bereits veranschlagt gewesen; durch den bisher sehr positiven Ablauf der beiden Baumaßnahmen in Schule und Halle "sollte die Pausenhoffläche bereits in diesem Jahr saniert werden", so der Beschlussvorschlag.

Alternativ wäre ein Provisorium herzustellen, was aber "inhaltlich wie wirtschaftlich keinen Sinn macht", wie Oberbürgermeister Michael Jann im Technischen Ausschuss befand. Vielmehr biete sich nun eben an, "Nägel mit Köpfen zu machen" – und mit der vorgezogenen Pausenhof-Neugestaltung die Sanierung abzuschließen. Ob steigender Preise für Bauleistungen sei es sicher ratsam, so Ausschussmitglied Hartmut Landhäußer, die Arbeiten am Schulhof "so schnell wie möglich" zu erledigen. Diese Einschätzung teilten auch seine Kollegen – und votierten einstimmig für die vorgezogene Sanierung, die mit rund 185.000 Euro an Kosten verbunden sein soll.