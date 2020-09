Diedesheim. (lah) Das sprichwörtliche "Benzin im Blut", darüber verfügt Peter Ullmann auf jeden Fall. Denn er betreibt nicht nur seit heute vor 50 Jahren – zusammen mit Ehefrau Michaela und einem motivierten Team – die Neckarelzer Agip-Tankstelle. Schon in jungen Jahren brachte er es als flotter Kartfahrer bis zum Deutschen Meister.

Bei Opel Spitzer in Mosbach absolvierte Ullmann eine Lehre als Kfz-Mechaniker. Die Tankstelle mit dem sechsbeinigen Drachen entdeckte er dann eher zufällig: "Ich habe mal hier getankt und wunderte mich, dass der Kassierer ganz entspannt hinter der Kasse lümmelte. Da sagte ich zu ihm: ‚So ein Leben möchte ich auch mal haben.‘" Schnell wurde aus Spaß so etwas wie ein Lebensinhalt. Denn am 1. September 1970 übernahmen Michaela und Peter Ullmann die Tankstelle.

Bis heute verstehen sie ihre Aufgabe nicht nur als einen Job. Sie stellen höhere Ansprüche an sich: "Tanken können Kunden überall. Wir möchten mit gutem Service, Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft punkten", betont Michaela Ullmann. Dass die Tankstelle so etwas wie eine Diedesheimer Institution geworden ist, zeigt sich auch am persönlichen Umgangston: "Mit den meisten Kunden duzen wir uns." Weshalb an erster Stelle auch der Dank an die Kundschaft geht, die "ihrer" Tankstelle seit fünf Jahrzehnten die Treue hält. Der zweite geht an das Team: "Wir sind sehr stolz auf unsere Mitarbeiter. Unsere Jungs und Mädels sind immer für uns da – das wissen wir sehr zu schätzen."

Zur Tankstelle gehört eine eigene, freie Kfz-Werkstatt. Vor allem Reifenwechsel und Kundendienste sind hier gefragt, aber auch TÜV-Abnahmen stehen auf dem Programm. Aus Platzgründen sei man mit der Werkstatt auf die andere Straßenseite gezogen, erklärt Peter Ullmann.

Die Waschanlage ist aus gutem Grund sehr beliebt: "Wir haben ausschließlich Sonax-Produkte im Einsatz. Das ist der Mercedes unter den Autopflegeprodukten", erläutert Michaela Ullmann, die im Betrieb überall auf Qualität achtet. Corona-bedingt verzögere sich aber der Einbau einer neuen Waschanlage. Was vor 50 Jahren noch gänzlich unbekannt war, mittlerweile gehört ein Shop bei Tankstellen zum Standard. Auch in Diedesheim wird er rege genutzt.

Die familiäre Atmosphäre kommt nicht von ungefähr. Tochter Jacqueline und Sohn Björn wuchsen hier gewissermaßen auf. Während die Tochter mittlerweile aus beruflichen und privaten Gründen nach München gezogen ist, wollte der Sohn die Tankstelle übernehmen. Als gelernter Kfz’ler hatte er die besten Voraussetzungen dazu.

Doch das Leben geht oft andere Wege als geplant: Vor vier Jahren verstarb Björn überraschend. "Da änderte sich alles", so die Eltern. Doch Aufgeben ist keine Alternative. Weshalb die Diedesheimer Agip-Tankstelle auch "in gewohnter Weise" weiterlaufen soll: "Wir sind auch nach 50 Jahren nicht müde und bieten den Kunden, was sie erwarten."