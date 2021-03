Von Noemi Girgla

Neckar-Odenwald-Kreis. Damit, dass seine Idee für eine innerörtliche Besteck-Schnitzeljagd plötzlich viral gehen könnte, hat Sebastian Hänel, Administrator der Facebook-Gruppe "Schwärzicher Dorfklatsch", nun wirklich nicht gerechnet. Zuerst griffen die Neunkirchner das Gemeindespiel auf, dann brach in großen Teilen des Landkreises das Jagdfieber aus. Sogar über die Kreisgrenzen hinaus, bis in den Kölner Raum und den hohen Norden, begeisterten sich zahlreiche Menschen für "Findsch de Löffel" – einem Spiel, bei dem der Finder des gesuchten Gegenstands diesen wieder für die nächsten Sucher verstecken und einen Hinweis auf den neuen Aufenthaltsort geben muss.

"Wenn jetzt noch Aglasterhausen mit einem Messer mitmachen würde, dann könnten wir, sobald es wieder möglich ist, zusammen in die Wirtschaft und hätten schon alles dabei", hatten Hänel und Steffi Schneck, die Initiatorin der Löffelsuche in Oberschwarzach, der RNZ erzählt. Das ließ man sich dort natürlich nicht zweimal sagen. "Ich konnte es nicht auf mir sitzen lassen, dass Aglasterhausen da nicht mitmacht", meint Tanja Sommerauer und leierte noch am vergangenen Wochenende "Findsch de Messa" an. Wer eine Messersuche eher skeptisch sieht, möge beruhigt sein. Stefanie Adamiez sponserte ein stumpfes WMF-Frühstücksmesser. Und da dieses "nur" in Aglasterhausen durch den Ort wanderte, beschlossen die Michelbacher, ihr eigenes Besteck auszusetzen.

"Die Bestecksuche ist ein lustiger Gag und bietet auch die Möglichkeit, vielleicht die Jugend mal vor die Tür zu kriegen", befanden Sandra Klenk und ihr Mann – und versteckten als erste den Michelbacher Löffel. "Wir haben einen Teelöffel genommen, da wir anhand der Fotos dachten, in Schwarzach sei ein Suppenlöffel unterwegs. Dass die auch einen Teelöffel suchen, wurde uns erst danach klar", meint Sandra Klenk. Ein Verwechselungsrisiko besteht jedoch nicht mehr. Der Michelbacher Löffel wurde inzwischen als solcher gekennzeichnet.

Verwechslungsfrei ist auch die Küchenutensilie, die in Guttenbach unterwegs ist. Hier wird "Such den Fuchs" gespielt. Ein etwa zehn Zentimeter großer Fuchs-Plätzchenausstecher ist dort im Umlauf, erzählt Christina Keßler, die die Guttenbacher Suche gestartet hat. "Zuerst wurde der Fuchs an der Defi-Station des Feuerwehrhauses, dann an einer alten Kellertreppe eines Hauses und zum Schluss an der katholischen Kirche versteckt. Dort hielt er sich allerdings nicht lange auf. Nun ist er neu versteckt und wartet", erzählt Keßler.

In Neunkirchen gilt die erste Gabel inzwischen als verschollen. "Es hat sich aber jemand gefunden, der eine zweite zur Verfügung gestellt hat. Was aus der ersten geworden ist, konnten wir bislang nicht herausfinden", berichtet Carolina Elsholz, die schon kurz nach Sebastian Hänel in Schwarzach die Schnitzeljagd auf die Beine gestellt hat.

Auch Haßmersheim und Waldbrunn hatten auf den Facebook-Seiten ihrer Ortsgruppen Interesse an dem Gemeinschaftsspiel bekundet. Der derzeitige Stand ist der RNZ jedoch bislang unbekannt. Aber für alle, in deren Kommunen die Suche bislang noch nicht angelaufen ist, gibt es gute Nachrichten. Sebastian Hänel hat ein Gemeinden-übergreifendes Administratoren-Team um sich geschart und gemeinsam hat man eine Schatzsuche für den gesamten Neckar-Odenwald-Kreis ausgearbeitete. Gesucht werden soll das "Ourewäller Kupferfläschle" – eine kupferfarbene Thermoskanne.

"Wir haben Regeln aufgestellt, nach denen die Suche ablaufen soll", berichtet Carolina Elsholz, die neben Hänel auch wieder zu den Organisatoren gehört. "Wir wollen der Suche einen historisch angehauchten Rahmen geben. Geschichtlich korrekt ist der natürlich nicht, nicht dass noch jemand auf falsche Gedanken kommt", meint Elsholz.

Hänel gibt einen Vorgeschmack: "Es ranken sich viele Mythen und Geschichten um das sagenumwobene ,Ourewäller Kupferfläschle’. Man sagt, dieses sei einst im Besitz des berühmt-berüchtigten Räubers Schinderhannes gewesen, der im Odenwald sein Unwesen trieb. Jahrhunderte lang war das Kupferfläschle verschollen, und keiner wusste, wo es der findige Räuber versteckt hatte. Immer mal wieder munkelte man, dass das kupferne Fläschchen gefunden worden sei, aber es verblieb nie lange an einem Ort. Doch jetzt gibt es Gerüchte, dass es wieder aus seinem geheimen Schattendasein aufgetaucht ist. Es ist nun an euch, Jagd auf das Kupferfläschchen zu machen."

Der Gedanke hinter der gemeinsamen Suche sei, die Gemeinden einander näherzubringen und so für mehr Kommunikation zwischen den Dorfgemeinschaften zu sorgen, erklärt Hänel. Am heutigen Samstag soll die Suche nach dem Räuberschatz starten.

Info: Wer sich an der Suche nach dem "Ourewäller Kupferfläschle" beteiligen möchte, kann der Facebook-Gruppe "Jagd uffs ourewäller Kupferfläschle" beitreten. Regeln und Hinweisbilder sind dort zu finden.