Ganz direkt, erfrischend klar: Julia Engelmann dichtet, zeichnet, singt und tanzt - wie schön das sein kann, will sie am 20. Juli beim Mosbacher Sommer demonstrieren. Foto: Ben Wolf/zg

Von Heiko Schattauer

Mosbach. Sie ist über Nacht mit einem selbst geschriebenen Gedicht berühmt geworden. Über das, was sich nach Julia Engelmanns Auftritt im Hörsaal der Uni Bielefeld entwickelt hat, staunt die 26-Jährige noch heute. Gut fünf Jahre ist das her, aus der Studentin und Hobby-Poetry-Slammerin ist eine gefragte Entertainerin geworden. Am Freitag, 20. Juli, kommt die Dichterin und Sängerin um 20 Uhr nach Mosbach, gastiert im Rahmen des Mosbacher Sommers.

Poetin, Poetry Slammerin, Sängerin - was sind Sie denn eigentlich?

Naja, wenn ich einen Beruf eintragen müsste, dann wäre das wohl Dichterin. Bei einem lockeren Gespräch auf einer Party würde ich dann eher erklären, dass ich Gedichte schreibe, die ich auch vortrage und dazu noch ein bisschen singe.

Gut, mit Dichterin und Sängerin können auch die älteren RNZ-Leser was anfangen. Aber könnten Sie denen auch mal erklären, was ein Poetry Slam ist.

Das kann ich gut erklären: Ein Poetry Slam ist eine Art moderner Dichterwettstreit, bei dem Menschen mit selbst geschriebenen Gedichten gegeneinander antreten. Ich selbst habe das viele Jahre gemacht, mit 17 war ich zum ersten Mal bei einem Poetry Slam dabei.

Einer dieser Dichterwettbewerbe hat Sie praktisch über Nacht berühmt gemacht. Nach Ihrem Beitrag beim Poetry Slam an der Uni Bielefeld ging das Video dazu auf Youtube durch die Decke. Träumt man von so etwas? Oder muss man damit rechnen, wenn man sich auf eine Bühne stellt?

Damit habe ich nicht ansatzweise gerechnet. Ich bin ja beim Wettstreit auch nur Fünfte unter sechs Teilnehmern geworden. Und bin einfach nur mit dem Gefühl, einen netten Abend gehabt zu haben, nach Hause gegangen. In drei Wochen haben ja dann aber fünf Millionen Leute mein Video gesehen. Mein Leben hat sich durch diesen Auftritt natürlich völlig verändert.

Wohl wahr. Ihrer Homepage zufolge sind Sie "Deutschlands berühmteste Poetry-Slammerin" und "Stimme einer Generation". Trägt man da nicht auch eine große Verantwortung?

Die Verantwortung habe ich vor allem mir selbst und meinen Werten gegenüber. Diese Werte transportiere ich ja auch - und es gibt mir immer wieder ein gutes Gefühl, wenn sich jemand davon angesprochen und inspiriert fühlt.

Es gibt Menschen, die lassen sich Verse oder Zeichnungen von Ihnen tätowieren. Wie finden Sie das?

Ich finde das unglaublich, wahnsinnig schön. Die Menschen teilen mir das ja dann auch sehr oft mit, was Ihnen das bedeutet. Ich finde das wirklich sehr schön, vor allem, weil es eigentlich immer mit etwas Positivem verbunden ist. Toll, dass ich davon ein Teil sein darf.

Sie schreiben und singen von "ganz direkt sein ist mir lieber": Kann man sich denn immer so klar ausdrücken bzw. wird das mit zunehmender Bekanntheit nicht immer schwerer?

Das Menschsein macht es schwierig, immer ehrlich zu sich selbst zu sein (lacht). Es ist nämlich nicht immer leicht, das auch zu artikulieren, was man eigentlich sagen will. Direkt sein übe ich jeden Tag, denn man kann sich auch ganz gut an sich selbst vorbeischmuggeln.

Wie ist es anderen Menschen gegenüber?

Ich bin von Haus aus sehr höflich und empathisch, das kriege ich also schon hin. Und was ich sage oder mache, ist immer sehr nah an mir dran.

Sie behaupten auch, nicht als Modebloggerin zu taugen. Sind Sie so etwas wie der intellektuelle Gegenentwurf?

Ich finde, das kann alles koexistieren. Jeder Mensch sollte da seine Freiheit haben, sich auszudrücken. In meinen Augen sind Menschen so, wie sie selbst auf die Welt schauen.

Sie schauen poetisch-romantisch auf die Welt, füllen mit Ihren Gedichten und Liedern trotzdem Säle und Hallen. Finden Sie das nicht erstaunlich?

Doch! Ich finde das absolut erstaunlich. Mein ganzer Werdegang ist absolut erstaunlich. Aber das, was ich mache, hat sich ja auch weiterentwickelt. Ich und mein Team - da sind ja zum Beispiel noch zwei Musiker dabei - geben uns schon große Mühe, dass die Zuschauer ihre Freude an uns haben. Manche Texte beispielsweise verlangen geradezu nach Musik oder einer Illustration. Das geht alles Hand in Hand.

Was macht denn mehr Spaß: Dichten, Malen oder Singen?

Das kann ich so gar nicht beantworten. Ich drücke mich einfach gerne aus. Ob das nun mit einem Gedicht, einer Zeichnung, einem Lied oder auch tanzend ist, das ist eigentlich egal. Alles kommt irgendwie vom Wort und dessen jeweiliger Bedeutung für mich.

Ihr erstes Musikalbum heißt Poesiealbum. Wissen Sie noch, was Sie früher bei "ich will einmal werden" in derlei Alben geschrieben haben?

Oh ja. Ganz früher wollte ich Eisprinzessin werden. Und dann kam aber auch schon Schauspielerin oder Autorin. In der Grundschule habe ich schon erste Entwürfe für einen Roman verfasst.

Der Wunsch hat sich ja zum Gutteil erfüllt. Ihr Psychologie-Studium haben Sie abgebrochen, sind Vollzeit-Künstlerin. Gibt es einen Plan, wenn es mal nicht mehr so gut läuft wie gerade?

Ich bin realistisch genug, um zu sehen, dass nichts gleich bleibt. Aber ich genieße das, was sich in den letzten Jahren getan hat, was gerade ist. Und was irgendwann kommt? Das wird schon!

Was dürfen die Menschen aus der Region erwarten, die sich ein Ticket für Ihren Auftritt beim Mosbacher Sommer kaufen?

Sie dürfen sich auf einen Abend freuen, der sich anfühlt wie eine gute Silvesterparty. Das wird richtig nett, da bin ich sicher. Ich habe meine Musiker dabei, Gedichte, Lieder. Auch das Bühnenbild hab’ ich selbst gemacht. Ich denke, das wird wie ein Abend unter Freunden. Ich freu’ mich schon.