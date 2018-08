Neckar-Odenwald-Kreis. (ub) Eine Wohnung, die zu klein ist, ist nicht nur ein räumliches Problem. Mit dieser Situation waren die Mitarbeiterinnen in der Psychologischen Beratungsstelle beim Diakonischen Werk im Neckar-Odenwald-Kreis im Fall von Frau K. konfrontiert.

Frau K. suchte aufgrund der Empfehlung einer Freundin Hilfe in der Beratungsstelle. Sie ist alleinerziehend und hat einen Sohn im Grundschulalter. Nachdem Frau K. ihren alten Arbeitsplatz verloren hatte, entschied sie sich, an einem anderen Ort einen Neuanfang zu wagen.

Mit Hilfe der Freundin fand sie eine Wohnung im Neckar-Odenwald-Kreis, allerdings eine sehr kleine, nur anderthalb Zimmer groß. Sie selbst schläft auf der Bettcouch, der Sohn in einer vom Wohnzimmer abgehenden Nische. Diese Nische ist sehr gemütlich gestaltet, dank eines Hochbetts hat der Junge dort eine schöne "Höhle".

Aber das Zusammenleben der beiden gestaltete sich zunächst schwierig. Der Junge musste nicht nur den Umzug verkraften, den Abschied von seinen alten Freunden und den Neuanfang in einer für ihn unbekannten Klasse. Er musste sich auch an den beengten Wohnraum gewöhnen. Konkret bedeutet das: Weder er noch seine Mutter haben einen Rückzugsraum, wenn sie mal alleine sein wollen, Ruhe brauchten oder wenn sie mal sauer aufeinander sind. "Die Enge macht uns aggressiv", stellte Frau K. fest. Für den Jungen kam auch noch dazu, dass er nicht mehr so wie früher einfach Freunde nach Hause einladen konnte.

Der Junge zeigte häufige Wutanfälle und war immer wieder auch respektlos im Umgang mit seiner Mutter. Für die Mutter waren beide Verhaltensweisen ihres Sohnes neu.

Die Beratungsinhalte lauteten daher: Wie kann sie gelassen bleiben? Wie kann die Beziehung zwischen beiden gestärkt werden? Was braucht der Sohn in der Zeit der Umstellung von ihr? Wie kann sie selbst gut für sich sorgen? Es fanden auch gemeinsame Sitzungen mit dem Sohn statt, in denen dieser seine Gefühle der Enttäuschung, Wut und Trauer zum Ausdruck bringen konnte. In weiteren Gesprächen wurde gemeinsam überlegt, wie die beiden mit der schwierigen Wohnsituation umgehen können.

Aktuell ist Frau K. weiter auf der Suche nach einer für sie bezahlbaren Zwei-Zimmer-Wohnung. Diese Suche gestaltet sich aber sehr schwierig. Sie möchte ihrem Sohn nicht einen erneuten Schul- und Freundeswechsel zumuten, daher kommt nur der nähere Umkreis in Frage. Hinzu kommt, dass sie als arbeitssuchende Alleinerziehende gegenüber Mitbewerbern schlechte Chancen hat.

Unterstützung erfährt sie bei den Psychologischen Beratungsstellen in Mosbach und Buchen beim Diakonischen Werk im Neckar-Odenwald-Kreis. Sie beraten Familien und Einzelpersonen in Erziehungs- und Lebensfragen. Terminvereinbarungen sind telefonisch unter 06261/9299300 möglich oder per E-Mail an die Adresse: pb@diakonie-nok.de