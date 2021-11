Von Peter Lahr

Mudau. "Wir verpacken die Klimaanlagen und versenden sie. Das sind schon größere Mengen, die mit Lkw abgeholt werden." So beschreibt Wolfgang Baumrucker seine Tätigkeit bei der Firma Aurora. Vor knapp zehn Jahren begann der Miltenberger als Verpacker und Kommissionierer. Mittlerweile ist er stellvertretender Versandleiter und koordiniert ein siebenköpfiges Team. Auch Ehefrau Sandra arbeitet für Aurora. Sie stellt in Heimarbeit Düsen her.

Drei Tage vor Weihnachten 2014 begann für die junge Familie ein kompletter Neustart. Denn beim vierjährigen Sohn Simon wurde Diabetes diagnostiziert. Mittlerweile hat nicht nur der Junior das Leben wieder fest im Griff. Auch der Familienhund, Dackel Simba, übernimmt eine wichtige neue Rolle: er wurde "ein echter Lebensretter", wie Wolfgang Baumrucker unterstreicht. Möglich gemacht hat es eine Ausbildung zum Therapiehund – organisiert und finanziert über den aus dem Fernsehen bekannten Hundeflüsterer Martin Rütter.

Als der kleine Sohn plötzlich extrem viel trank, dachten die Eltern an eine Blasenentzündung und überlegten, ob sie so kurz vor den Feiertagen noch zum Arzt gehen sollten. Sie taten es – zum Glück! Denn als die Diagnose feststand, musste der junge Patient umgehend stationär ins Tauberbischofsheimer Krankenhaus – zusammen mit der Mama.

Doch nicht nur das Weihnachtsfest stand unter anderen Vorzeichen als üblich. Das gesamte Familienleben sollte sich einem fundamentalen Wandel unterziehen: Neun Monate lang musste Simon mehrmals täglich gespritzt werden, bis er mit Insulin richtig eingestellt war. Sandra Baumrucker besuchte einschlägige Lehrgänge und engagiert sich mittlerweile in einem Diabetikerforum. Dort hörte sie auch erstmals von den besonderen Therapiehunden.

"Es war eine neue Welt für uns", beschreibt der Papa, was auf die Familie zukam. Zunächst ging es darum, den Alltag wieder neu zu organisieren. Mittlerweile versorgt eine Pumpe Simon mit Insulin. Das Bestimmen des Blutzuckers geht ohne Piksen über eine Art Knopf. "Nahrungstechnisch" habe man sich komplett umgestellt. "Wir schauen, dass Simon nicht benachteiligt wird."

Bis heute muss Sandra Baumrucker jedes Lebensmittel genau auf die darin enthaltenen Broteinheiten berechnen. Deshalb kommen auch keine "No-Name-Produkte" mehr auf den Tisch. Da seien die Angaben einfach zu ungenau. Auf seine Leibspeisen Pizza und Spaghetti muss Simon aber nicht verzichten. Sogar Süßigkeiten gehen in bestimmten Mengen. Auch in der Schule weiß man Bescheid. Simon hat für alle Fälle ein Handy dabei und die Lehrerin verfügt über eine Notfallspritze. Sport geht ebenfalls: Simon betreibt Kampfsport, worüber sich auch der Papa sichtlich freut.

Kontinuierlich, Tag und Nacht, muss der Blutzucker in Balance gehalten werden. Unterzucker ist nicht minder gefährlich wie ein zu hoher Blutzuckerwert. Das Wachstum stellt dabei ebenso einen Risikofaktor dar wie das nächtliche Schlafen. In der Vergangenheit verbrachte die Mama deshalb manch schlaflose Nacht, in Sorge, dass der Junior ins Koma abrutschen könnte.

Und genau da erwies sich Dackel Simba als Retter in der Not. Eigentlich, so weiß Wolfgang Baumrucker mittlerweile, seien Dackel ja Jagdhunde und deshalb als Therapiehunde eher ungeeignet. Doch nach mehreren Tests zeigte sich, dass Simba die berühmte Ausnahme von der Regel darstellt und genau die Fähigkeiten besitzt, die seinem jungen Herrchen – und damit der ganzen Familie – wieder einen ruhigen Schlaf erlauben.

Über eine Fernsehsendung mit Martin Rütter bewarben sich Baumruckers. Ende 2017 kam die Zusage, dass "die Aktionäre" die Kosten der Hunde-Ausbildung übernähmen. Als Trainerin fungiert Vera Schmitz aus Bingen. "Wir fanden es besser, dass wir alles selber lernen", erklärt Wolfgang Baumrucker, weshalb seine Frau zum Hundecoach mutierte.

Um die langen Autofahrten zu umgehen, besuchte die Hundetrainerin einmal monatlich die Familie. "Das Fahrgeld hierfür übernahm freundlicherweise die Firma Aurora", bedanken sich Baumruckers. Wenn alles klappt, wird nächsten März die Ausbildung zum Schutzhund abgeschlossen sein. "Es läuft über den Geruch, er riecht aber nur Unterzucker", beschreibt Wolfgang Baumrucker, was genau Simba zum Lebensretter macht. "Der Dackel schläft im Kinderzimmer. Dort befindet sich auch eine Klingel. Wenn Simba Unterzucker riecht, klingelt er. Und wenn dann niemand erscheint, kommt er zu uns."