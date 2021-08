Mosbach. (cao) Fast ein Jahr lang haben die DHBW-Studenten an ihrem "Dirt-Torpedo" getüftelt, eine Viertelmillion Euro an Sachspenden eingeworben und eine beeindruckende Tunnelbohrmaschine gebaut. Doch jetzt steht ihre Teilnahme an der "Not-a-Boring-Competition", dem Wettbewerb von Multimilliardär Elon Musk in der kalifornischen Mojave-Wüste, auf der Kippe. "So wie es aktuell aussieht wird das Team – wie alle Finalisten aus dem Schengen-Raum – keine direkte Einreisegenehmigung für die Vereinigen Staaten erhalten", berichtet Gerhard Lauth.

Als Geschäftsführer der Stiftung "Pro DHBW Mosbach" steht Lauth fast täglich mit den Studenten in Kontakt, unterstützte beim Fundraising, rechtlichen Fragen sowie bei der Organisation für den Transport der Maschine in die USA. "Der Aufwand für das Projekt ist auf allen Ebenen enorm", sagt er. Nicht nur eine Kaskoversicherung für den Prototypen habe man abgeschlossen. Allein die Sicherheitsleistungen, die beim US-amerikanischen Zoll hinterlegt werden müssen, falls die Maschine nach dem Wettbewerb im September nicht wieder mit nach Deutschland kommen sollte, überschritten einen sechsstelligen Betrag.

"Im Grunde ist alles vorbereitet, die Stundenten sind top motiviert, sie sind so weit gekommen – da darf es einfach nicht am Visum scheitern", betont Lauth. Man setze derzeit alle Hebel in Bewegung, um doch noch eine direkte Einreise in die USA zu ermöglichen. Die Bundestagsabgeordnete Nina Warken habe ihre Unterstützung zugesagt, außerdem stehe man im Kontakt mit dem Außenministerium in Berlin sowie mit dem deutschen Generalkonsul in San Francisco, erzählt er.

Wahrscheinlich werde es aber darauf hinauslaufen, dass die Studenten über ein Drittland einreisen, dort jedoch 14 Tage vor dem Grenzübertritt in die USA verweilen müssen. "Das ist zwar mühsam und mit weiteren Kosten verbunden", sagt Lauth, "aber das Team, die Professoren, die gesamte DHBW und die Unternehmen haben seit einem Jahr so viel Herzblut in den Dirt-Torpedo gesteckt, dass wir auch diese Hürde nehmen würden."

Auch die Rektorin der DHBW Mosbach, Prof. Dr. Gabi Jeck-Schlottmann, befürwortet den Umweg. Eine solche Chance wie die Teilnahme an der Not-a-Boring-Competition bekomme man schließlich nur einmal im Leben.