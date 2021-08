Mosbach/Mulfingen. (cao/pm) Die vielleicht schnellste Tunnelbohrmaschine der Welt haben Studenten der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) in Mosbach entwickelt. Jetzt wurde der "Dirt-Torpedo" der Öffentlichkeit präsentiert. In Mulfingen, von wo aus der rund 250.000 Euro teure Bohrer in die USA geschickt wird, konnten rund 150 Ehrengäste und Sponsoren die technische und kreative Leistung der Studenten feiern. Schneller als die Konstruktionen der Konkurrenz soll sich die Mosbacher Maschine im September durch die kalifornische Mojave-Wüste wühlen und im Wettbewerb Tech-Milliardär Elon Musk überzeugen.

Passend zur Präsentation kam am selben Tag dann auch noch die erlösende Nachricht aus Berlin: Auch das Team darf in die Vereinigten Staaten einreisen. Lange war unklar, ob die acht Studenten ein Visum bekommen, sind Menschen aus dem Schengenraum doch durch die coronabedingt strengen Regularien des US-Außenministeriums weiterhin von einer Einreise in die USA ausgeschlossen. "Nachdem sich die Bundestagsabgeordnete Nina Warken und schließlich auch Kanzleramtsminister Helge Braun persönlich für uns eingesetzt haben, gab es nun endlich grünes Licht", berichtete Gerhard Lauth glücklich. Als Geschäftsführer der Stiftung "Pro DHBW Mosbach" unterstützt Lauth das Team von Beginn an – bei rechtlichen Fragen, Organisation und Fundraising.

Hintergrund Bei der Not-a-boring Competition bohren am 12. September zwölf Teams – von Elon Musk das "Digging Dozen" genannt – in der kalifornischen Mojave-Wüste je einen Miniatur-Tunnel. Dieser muss 30 Meter lang sein und einen Durchmesser von mindestens einem halben Meter haben. Am Ende soll werbewirksam ein Mini-Tesla durch den Tunnel fahren können. Erst danach wird der Sieger gekürt. Bewertet werden dabei drei Punkte: > Wie schnell haben die Teams den Tunnel gebohrt? > Wie schnell und gut werden Tunnelwand und Fahrbahn mit Beton ausgekleidet? > Wie genau trifft die Tunnelbohrmaschine am Schluss den zuvor anvisierten Endpunkt? Neben den Studenten der DHBW Mosbach hat es aus Deutschland nur ein weiteres Team von der TU München ins Finale geschafft. Die anderen Teilnehmer (acht Studentenmannschaften und zwei Hobby-Teams) kommen aus der Schweiz, Großbritannien sowie den USA und Indien. > Mehr Details zum Wettbewerb: www.boringcompany.com/competition

Von der ersten Idee bis zur Fertigstellung bauten die DHBW-Studenten rund zwölf Monate am Dirt-Torpedo. Er soll im von Elon Musk weltweit ausgelobten Wettbewerb "Not-a-Boring Competition" gegen elf weitere Teams antreten. "Entscheidendes Kriterium bei der Bewertung ist die Geschwindigkeit und Genauigkeit der Tunnelbohrung. Die Teilnehmer sollen die bisherige Geschwindigkeit der Tunnelbohrmaschinen übertreffen, die sich normalerweise langsamer als eine Schnecke fortbewegen", erklärte Teamleiter Adrian Fleck. Sein Team habe dazu neue technologische Ansätze beim Vortrieb und Abtransport des Aushubs sowie bei der Beton-Verschalung und Navigation entwickelt. Mit dem Dirt-Torpedo erreiche man eine Geschwindigkeit von rund 5,4 Metern pro Stunde, sei also etwa 20 Prozent schneller als eine Schnecke.

Feierlich wurde die knapp vier Meter lange Tunnelbohrmaschine nun aus dem Logistikzentrum des Ventilatorspezialisten "ebm-papst" auf den Weg in die USA geschickt. Thomas Wagner, Vorsitzender der Geschäftsführung bei ebm-papst, einer der Hauptförderer des Projektes, begrüßte zahlreiche Gäste aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft in Mulfingen: "Am Standort Deutschland benötigen wir junge, neugierige und vielversprechende Nachwuchs-Ingenieurinnen und -Ingenieure wie das Dirt-Torpedo-Team. Im Zusammenspiel von Unternehmen und DHBW sehr gut ausgebildet, treiben sie die Innovationsfreudigkeit unseres Landes weiter voran", so Wagner.

Auch Peter Hauk, Minister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, betonte den Wert des Projekts: "Junge Menschen sind motiviert, Veränderungsprozesse voranzutreiben und Zukunft mit Innovation zu gestalten. Die Leistung der Mosbacher Studenten ist sensationell und ein absolutes Aushängeschild für den ländlichen Raum." Schließlich könnten nur wenige von sich behaupten, "im auserwählten Kreis von Elon Musk zu stehen". Hauk hoffe, "dass viele Studierende mit ähnlichem Engagement an die Sache gehen und dauerhaft unsere Unternehmen im Land verstärken."

Dank der Unterstützung der zahlreichen Förderer sei man nun einsatzbereit, so Teamleiter Fleck. "Sie waren nicht nur Geldgeber, sondern haben auch beraten und mitgefiebert." Rund 40 Unternehmen und Förderer hatten sich an dem Fundraising beteiligt, um die Teilnahme an dem Hightech-Wettrennen zu ermöglichen und Interesse für ein MINT-Studium zu stärken. "Ohne die Unterstützung von Spendern und Sponsoren wäre dieses Projekt nicht realisiert worden”, betonte auch Gerhard Lauth. Er freue sich, dass sowohl kleine Betriebe als auch "Big Player" von dem Vorhaben begeistert sind. "Die Unterstützung ist phänomenal, das hat uns beflügelt.”

Mehr als 200.000 Euro an Geldzuwendungen und 300.000 Euro an Sachspenden und Dienstleistungen haben die Sponsoren in das Projekt bereits investiert; neben dem Land Baden-Württemberg unter anderem auch die Firmen Mosca, MPDV Mikrolab und Interroll. Das Team erhält zudem Promos-Stipendien vom Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung.

Vor allem die vergangenen Wochen waren für die acht Studenten nervenaufreibend. Nicht nur standen letzte Optimierungen am Dirt-Torpedo an, sondern auch die komplizierte Zollabfertigung, bei der ebm-papst unterstützte. "Jedes Bauteil muss gelistet sein – und mein Team hat bis zum Schluss Änderungen vorgenommen", verriet Adrian Fleck in seiner Rede. Größtes Kopfzerbrechen bereitete allerdings nicht die Maschine selbst und deren Transport, sondern die Visa des Teams. "Ein wahrer Einreise-Krimi, der ohne die Hilfe auf bundespolitischer Ebene sicherlich kein Happy End gefunden hätte", resümierte Stiftungsgeschäftsführer Lauth.

Mit dem Erreichen des Finales unter insgesamt mehr als 400 Bewerbungen steht das kleine studentische Team der DHBW Mosbach auf Augenhöhe mit international renommierten Universitäten wie der TU München, der ETH Zürich oder dem Massachusetts Institute of Technology (MIT) aus den USA. Prof. Dr. Gabi Jeck-Schlottmann, Rektorin der DHBW Mosbach, ist bereits jetzt stolz: "In diesem weltweit einzigartigen Wettbewerb sind unsere Studierenden das Gesicht aus Deutschland. Mit ihrem Können und viel Herzblut zeigen sie der Welt, welche Innovationskraft im dualen Studium steckt."