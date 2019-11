Die Studierenden des DHBW-Studiengangs BWL – Branchenhandel Bau, Haustechnik, Elektro – bieten noch bis Anfang Dezember eine Betriebsanalyse eines Handwerksunternehmens an. Die Studierenden nehmen die Analyse bei einem Handwerksunternehmen vor, indem sie an mindestens einem Tag Mitarbeiter des Handwerksunternehmens bei der Leistungserbringung begleiten und dabei reflektieren, inwieweit

Die Studierenden des DHBW-Studiengangs BWL – Branchenhandel Bau, Haustechnik, Elektro – bieten noch bis Anfang Dezember eine Betriebsanalyse eines Handwerksunternehmens an. Die Studierenden nehmen die Analyse bei einem Handwerksunternehmen vor, indem sie an mindestens einem Tag Mitarbeiter des Handwerksunternehmens bei der Leistungserbringung begleiten und dabei reflektieren, inwieweit die Anforderungen an einen exzellenten Handwerksbetrieb umgesetzt werden.

Die Studierenden müssen dem Handwerksunternehmen eine Rückmeldung ausarbeiten, und das Ergebnis ihrem Studiengang und ggf. dem Handwerker präsentieren. Wie in den letzten Jahren freut sich der Studiengang über Handwerksunternehmen, die sich im Wintersemester 2019 beteiligen wollen, um über die Studierenden eine Rückmeldung zur eigenen Leistung zu erhalten und mögliche Potenziale zur Verbesserung aufgezeigt zu bekommen.

> Anmeldungen sind per E-Mail an: alexander.neumann@mosbach.dhbw.de möglich. Der Studiengangsleiter Prof. Dr. Alexander Neumann beantwortet Fragen unter Telefon 06261/939113.

