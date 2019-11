Von Ursula Brinkmann

Mosbach. Filmserien haben Konjunktur. Nicht anders an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW). Dort, am Standort Mosbach im Lohrtalweg, zog die neunte Staffel der „StadtLandFluss-Geschichten“ so viele Besucher an, dass im Audimax nachbestuhlt werden musste. Strahlend konnte Prof. Dr. Thomas Wirth „nicht die Spur einer Ermüdung“ bei der Premiere der nun vorgeführten acht Filme ausmachen. Wirth hat das Projekt 2010 im Studiengang Online-Medien initiiert. Obwohl mit „StadtLandFluss-Geschichten“ überschrieben, handeln die fünf bis zehn Minuten kurzen Dokumentarfilme von Menschen aus der Region. Um Notfallsanitäter und Polizist, Theaterpädagogin und Turntrainerin, Kinderhospiz-Begleiterin und Luftbild-Archäologen, Gewichtheber und Bodybuilderin dreht sich die Staffel 2019.

Die acht Protagonisten waren ebenso im Saal wie die je vierköpfigen Drehteams, Studierende der DHBW, die von den Filmemachern Daniela Michel und Alexander Kleider im jährlich stattfindenden Dokumentarfilmseminar professionell angeleitet werden. Recherchieren, ihre Hauptdarsteller finden, ein Drehkonzept entwerfen, Regie führen, mit Mikrofon und Kamera begleiten – auch mal aus der Luft per Drohne – und schließlich schneiden, das machen die jungen Filmemacher selbst. „Damit zeigt das Dokumentarfilmprojekt genau das, was wir hier an der DHBW tun: Theorie in die Praxis transferieren“, ließ sich Rektorin Prof. Dr. Gabi Jeck-Schlottmann vor der großen „Cineasten“-Schar vernehmen. Ihr Dank an die Hauptdarsteller: „Sie sind die Gesichter der Region.“

Making of: Bis die Geschichten für „StadtLandFluss“ (hier mit Oliver Caruso), geschrieben bzw. im Kasten sind, ist viel Arbeit nötig. Foto: zg

Dass gerade das Kürzen angesichts von Stunden umfassendem Aufnahmematerial gar nicht leicht ist, ließen die Interviews erkennen, die SWR-Radiomoderator Thorsten Weik nach jedem Kurzfilm mit den Beteiligten führte. Welcher Aufwand für wenige Minuten Filmergebnis betreiben wird, hat aber auch die Porträtierten beeindruckt. So wie Rettungssanitäter Jonas Barginde, der „gespannt war, was rauskommt“,oder Polizist Manfred Beuchert. Obwohl die Filme kurz sind, zeigen sie nicht nur eine Seite der Frauen und Männer. Oft sehr persönlich äußern sie sich vor der Kamera, berichten aus dem familiären Umfeld, von Vorlieben und Schwächen, Träumen und Schicksalsschlägen. Und sind so „Spiegelbild der Gesellschaft“, wie einer der Filme betitelt ist.

Thomas Wirth ist genau das ein Anliegen: „Wir versuchen, die zu zeigen, die gerade nicht in den Medien präsent sind. Die, die im Stillen schaffen.“ Umso erstaunlicher ist es, dass es den Online-Medien-Machern immer wieder gelingt, solche Menschen ausfindig zu machen und zu filmen. Wie etwa Hannah Lena Baudy, die sich ehrenamtlich im Ambulanten Kinderhospizdienst engagiert und auf Weiks Frage, wie sie sich vor der Kamera gefühlt habe, gestand: „Eher unangenehm, so wie jetzt auch vor den vielen Leuten…“

Das Projekt zeige, so heißt es auf der Homepage der DHBW, dass man interessante Geschichten eben auch dort finde, wo man sie sonst eher nicht erwartet. Beim Recherchieren – auch das wurde deutlich beim Filmabend der DHBW – ist die Lokalpresse immer mal wieder durchaus von Nutzen…

Wer sich auf dem YouTube-Kanal die „StadtLandFluss-Geschichten“ anschaut, sieht an den Klicks die Renner der vergangenen Jahre. Ein Kampfsportmeister und ein Autotuning-Experte bringen es je auf mehrere Hunderttausend, die meisten anderen bewegen sich im einstelligen Tausenderbereich. Eines aber ist bestimmt gelungen: Die Filmstaffeln zeigen zeigen Stadt, Land, Fluss der Region am Beispiel der Menschen, die hier leben und wirken. So stellen die Filme eine Verbindung zwischen Region und Hochschule, ein Anliegen, das beide Seiten beschäftigt. Nicht selten wird daraus Begeisterung, ebenfalls auf beiden Seiten, wie Rudolf Landauer, der Luftbildarchäologe, im Interview feststellte. „Ich konnte die Studierenden für meine Leidenschaft begeistern, ich bin begeistert von dem Projekt.“ Von Moderator Thorsten Weik nach dem „schönsten Ort von oben“ befragt, konnte Landauers Antwort nur heißen: „Mosbach!“