Von Heiko Schattauer

Mosbach. Das kleine Mosbach im Fokus der großen Bankexperten. "Watch It" titelte vergangene Woche vielsagend das erste interdisziplinäre und prominent besetzte Forum der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Mosbach, bei dem man sich in illustrer Runde über Möglichkeiten und Grenzen von Künstlicher Intelligenz (im Bankenwesen) austauschte. Ein unglaublich vielschichtiges Thema, für dessen Beleuchtung die RNZ im Nachgang Thomas Frank Dapp (Digital Office - Think Tank/KfW Bankengruppe) noch einmal zum Gespräch gebeten hat.

Im Nachgang des DHBW-Expertenforums in Mosbach hat die RNZ mit Referent Thomas Frank Dapp (KfW Bankengruppe) noch einmal einen tieferen Blick in die (mögliche) Zukunft geworfen. Foto: zg

Beim Titel "Heilsbringer Digitalisierung und Künstliche Intelligenz?" denkt man nicht zwangsläufig sofort ans Bankenwesen. Können Sie dem gemeinen Nicht-Teilnehmer des DHBW-Forums mal schnell auf die Sprünge helfen und die Verbindung herstellen?

Der professionelle Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) wird künftig für Volkswirtschaften, Branchen und Unternehmen zum Standort- und Wettbewerbsvorteil. Auch für traditionelle Banken wächst der Druck. Sie müssen sich jetzt im Zuge des sich beschleunigenden digitalen Strukturwandels zeitnah mit eigenen Strategien im Markt positionieren, um nicht abgehängt zu werden durch den Markteintritt technologiegetriebener Unternehmen.

Im Untertitel der Premieren-Veranstaltung in Mosbach fand ja sich der Hinweis auf Möglichkeiten und Grenzen. Wo sehen Sie die?

Der Einsatz Künstlicher Intelligenz kann nicht nur im Finanzsektor, sondern branchenübergreifend enorme Automatisierungspotenziale freisetzen. Allerdings ist der Einsatz digitaler Technologien kein Selbstzweck. Banken brauchen eine klare Vision. Der Einsatz digitaler Technologien ist natürlich wichtig, aber nur in Kombination mit zeitnahen, mutigen Reformen hinsichtlich der Arbeits- und Organisationsstruktur. Das Innovieren in strengen Hierarchien und basierend auf dem traditionellen Siloprinzip ist z.B. nicht mehr zeitgemäß.

Wie kann denn das Bankwesen von Künstlicher Intelligenz profitieren?

Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz kann intern wie extern zu Effizienz- und Produktivitätssteigerungen führen. Im Risikomanagement können z.B. regulatorische Vorgaben automatisiert und auf ihre Wirkung und Umsetzung überprüft werden. Zudem haben traditionelle Banken Zugang zu vielen wertvollen Verhaltensmustern (Zahlungs- und Konsumverhalten, Spar- und Investitionsneigung, etc.) ihrer Kunden. Hier kann ein intelligenter Empfehlungsalgorithmus à la Amazon dem Kunden maßgeschneiderte Dienste auch komplementär zu den klassischen Diensten anbieten, ohne erhöhte Marketingausgaben. Dadurch steigt der Nutzen für die Kunden, weil für sie die Suchkosten sinken. Sie erlangen somit einen bequemen, einfachen und orts- sowie zeitunabhängigen Zugang zu Informationen. Am Ende winken also lukrative Gewinne bei gleichzeitiger Steigerung der Kundenzufriedenheit.

Kunde ist ein gutes Stichwort: Für den hat sich viel getan: Banking per PC oder Smartphone von der Couch aus - für viele inzwischen Standard. Was bringt die fortschreitende Digitalisierung für den gemeinen Bankkunden noch?

Für den Kunden oft nicht wahrnehmbar, verändert sich zum einen die Unternehmensarchitektur traditioneller Banken und zum anderen die Art und Weise, wie Banken Allianzen mit Drittanbietern eingehen. Banken wandeln sich zu digitalen Plattformen und gehen über Programmierschnittstellen strategische Kol-laborationen ein. Kunden profitieren somit von einem bequemen Zugang (Alles aus einer Hand) zu einer Vielzahl an personalisierten Produkten und Diensten - auch von externen Anbietern. Zudem können sich Kunden vermehrt in einer sicheren IT-Umgebung interaktiv in diverse Netzwerke einbringen.

Die Kehrseite der Medaille ist bei vielen Banken (es gibt auch Ausnahmen) ein immer dünner werdendes Filialnetz. Wie schätzen Sie die weitere Entwicklung ein: Bricht der Vor-Ort-Kontakt mit der Bank bald ganz ab?

Durch den Einsatz algorithmenbasierter digitaler Technologien sowie durch die Verschmelzung der diversen Distributions- und Kommunikationskanäle werden viele Bankprodukte standardisiert und automatisiert. Folglich werden Synergien gehoben, die eine höhere Produktivität erlauben bei sinkenden Transaktionskosten. Als logische Konsequenz bzw. als Ergebnis einer Kosten-Nutzen-Analyse werden traditionelle Banken mittel- bis langfristig Personal einsparen sowie ihr bestehendes Filialnetz ausdünnen bzw. die Filialfläche regionalspezifisch reduzieren. Das heißt aber auch, dass es künftig bei beratungsintensiven Diensten alternative Kommunikationswege geben wird zwischen Bank und Kunde.

Die dann wie aussehen können?

Etwa die Beratung muss nicht mehr zwingend in einer physischen Filiale stattfinden. Das mag heute klassische Kunden irritieren, aber durch die Kräfte des demografischen Wandels wird der Anteil der internetaffinen Bevölkerung, für die das selbstverständlich wird, immer größer.

Nun haben Sie sich in Mosbach mit namhaften Kollegen aus dem ganzen Land ausgetauscht. Was nehmen Sie mit von der Visite im Odenwald?

Der digitale Wandel ist unaufhaltsam. Nach wie vor geben nicht die Banken den Innovationstakt vor, sondern es sind vor allem die Alibabas, Apples, Airbnbs, Googles, Amazons und Paypals dieser Welt. Diese digitalen Plattformen bieten Innovationen mit beeindruckender Geschwindigkeit an und treiben den Wandel teils aggressiv, vor allem aber ausgestattet mit ausreichend finanziellen Mitteln, voran. Wir befinden uns in einem relativ frühen Stadium künftigen möglichen Digitalisierungspotenzials und können heute nur erahnen, mit welchen intelligenten Algorithmen oder modernen Analysemethoden wir Ende der nächsten Dekade in unseren täglichen Lebensbereichen konfrontiert werden.

Und was können Sie - rückblickend - den rührigen Machern der DHBW Mosbach ins Gästebuch schreiben?

Der Bildungssektor hat einen klaren Auftrag: Absolventen aller Bildungsbereiche müssen auf die Herausforderungen des sich beschleunigenden digitalen Strukturwandels vorbereitet werden. Hierzu braucht es mehr Interdisziplinarität und intensivere Kooperationen zwischen Wirtschaft und Bildung. Die DHBW Mosbach geht diesen mutigen Schritt und zahlt mit ihrem zeitgemäßen Studiengang sowohl auf die Herausforderungen des Bankwesens als auch auf die Herausforderungen des digitalen Strukturwandels ein.