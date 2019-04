Von Ulla Brinkmann

Mosbach. Mosbach den Neu-Mosbachern schmackhaft zu machen, das ist das Ziel der Kampagne "Mein Studienort - mein Hauptwohnsitz". Die Bemühungen der Stadt Mosbach, Student(inn)en der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) anzuregen, sich am Studienort mit Hauptwohnsitz anzumelden, wurden nun davon gekrönt, dass fünf Erstsemester als Gewinner je eines Fahrrades von Oberbürgermeister Michael Jann am Rathaus beglückwünscht wurden. Am Montag nahmen vier der jungen Leute ihre nagelneuen Räder in Empfang. "Inzwischen ist Mosbach ja mit Fahrradwegen gut ausgestattet", warb der Oberbürgermeister für eine eifrige Nutzung der Velos.

Clara Heller ist eine der glücklichen Fahrrad-Besitzerinnen. Die aus dem bayerischen Eisingen stammende 19-Jährige studiert BWL-Industrie und wohnt in Mosbach. Um einen Fahrradgewinn sei es ihr weniger gegangen, als sie 2018 im Einwohnermeldeamt Mosbach als Erstwohnsitz angab. "Wie andere meiner Kommilitoninnen und Kommilitonen auch wollte ich die Zweitwohnsitzsteuer vermeiden." Als es dann aber hieß, sie nehme an einer Verlosung teil, war ihr das auch recht. "Mach’ ich halt mit!"

Das Losglück traf sie überraschend. Sie will ihr Auto nun öfter stehenlassen, um zur Hochschule oder zum Einkaufen zu strampeln. "Obwohl der Weg hinauf zum Campus in der Arnold-Janssen-Straße schon echt sportlich ist." Die Freude über das neue Fortbewegungsmittel aber überwiegt klar und bald will sie hier ihre erste Tour machen.

Mehr Rad zu fahren, das hat sich auch Markus Schneider fest vorgenommen. Als Student des Bauingenieurwesens hat er es mit dem Campus auf dem Gelände der Johannes-Diakonie einfacher. "Ich wohne allerdings in der Alten Bergsteige, da wäre ein E-Bike noch besser", schmunzelt er. Doch auch für den aus Tuttlingen zugezogenen jungen Mann stellt das Rad eine gute Alternative dar. Die Erstwohnsitz-Kampagne findet er gut, obwohl eine Anmeldung für ihn mit Zweitwohnsitz in Mosbach sowieso keine Option gewesen war.

Zur Erinnerung: Anfang 2018 hatte die Stadt Mosbach eine Zweitwohnsitzsteuer eingeführt, die abhängig von der Miete ist. Im September vergangenen Jahres hatte der Gemeinderat beschlossen, die Kosten für ein Begrüßungspaket für Studierende der DHBW Mosbach zu übernehmen, die ab Herbst 2018 ihren Erstwohnsitz in der Großen Kreisstadt gemeldet haben. Verbunden war damit die Teilnahme an der Verlosung von fünf City-Bikes im Wert von je 500 Euro. "Alle profitieren" warb ein Flyer der Stadt, denn "wenn du dich in Mosbach mit Hauptwohnsitz anmeldest, erhöhst du aktiv die Einwohnerzahl der Stadt und damit die Mittel, die sie im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs erhält."

Nach Aussage der Stadtkasse wurden 2018 bislang 594 Personen registriert, die Zweitwohnsitzsteuer in Mosbach zahlen, davon etwa 400 Studierende. Es werden Einnahmen in Höhe von insgesamt rund 100.000 Euro erwartet. "Würde sich nur ein Teil der Studenten mit Erstwohnsitz in Mosbach anmelden", argumentierte die Stadtverwaltung in der Beschlussvorlage vor sieben Monaten, "wären die Einnahmen damit über den kommunalen Finanzausgleich wesentlich höher." Für die Studierenden steckten im Begrüßungspaket diverse Gutscheine, ein DHBW-Kapuzenshirt, eine Trinkflasche und eben die Chance, ein Rad zu gewinnen.

Auch Laura Diener holte ihren "Drahtesel" auf dem Marktplatz ab. Die 19-Jährige kommt aus der Nähe von Marktheidenfeld und studiert Kunststofftechnik. "Da ich am Marktplatz wohne, kann ich gut zu Fuß zum Hauptcampus gehen." Aber für die Besuche der Freunde in Neckarelz oder Einkäufe sei das Zweirad superpraktisch. "Ich hab mich echt gefreut!" Für eine Tour mit Freunden sei das Rad auch gut geeignet. Die Auswahl der Sieben-Gang-Modelle hatte das "Bikehouse Bühler" getroffen und die fünf Modelle geliefert. Für Ann-Kristin Oechsle (die fünfte Gewinnerin) fand die Übergabe dort einen Tag später statt, da sie am Montag nicht zum Marktplatz kommen konnte. Der Hinderungsgrund hätte nicht passender sein können: die junge Frau hatte Geburtstag.

Ob die Erstwohnsitz-Kampagne Wirkung zeigt, lässt sich (noch) nicht sagen, wie eine Rückfrage der Rhein-Neckar-Zeitung bei der Stadt ergab. Die Aktion solle sich nun erst mal verstetigen. Die nächsten fünf Fahrräder werden also mit den nächsten Erstsemestern im Herbst ihre Besitzer finden - so sie Mosbach als ersten Wohnsitz wählen.