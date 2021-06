Von Noemi Girgla

Waldbrunn. An der höchsten Stelle des Katzenbuckels, versteckt zwischen den Bäumen auf einer kleinen Lichtung, prangt der imposante Aussichtsturm. 18 Meter ist er hoch, aus lokalem Buntsandstein errichtet. Wer die 89 Stufen erklimmt, dem bietet sich ein atemberaubender Rundblick über den Odenwald, das Ittertal bis hin zum Taunus, Spessart und in den Kraichgau – und das seit nunmehr 200 Jahren.

Dies belegt – auf eben jener Aussichtsplattform – das eingemeißelte badische Wappen mit der Jahreszahl 1821. "Wahrscheinlich handelt es sich um das Fertigstellungsjahr des Turms", meint der Ortshistoriker Otmar Glaser. Begonnen wurde der Bau ein Jahr zuvor von den Markgrafen Leopold, Wilhelm und Maximilian von Baden, Herren zu Zwingenberg, wie über dem Eingang zu lesen ist. Ob er als Prestigeobjekt oder schon damals für touristische Zwecke geplant war, darüber lässt sich nur spekulieren.

"Im 19. Jahrhundert wurde das Gebiet des Katzenbuckelturms für den damals aufkommenden Fremdenverkehr erschlossen. Der württembergische Reiseschriftsteller Karl Julius Weber (1767-1832) sah den Katzenbuckelturm als Zeugnis der Liebe der drei Markgrafen für die Naturschönheiten des Odenwalds", schreibt Dr. Marius Golgath, Leiter des Eberbacher Stadt- und Verbundarchivs, anlässlich des 200-jährigen Bestehens des Turms.

Abgesehen von der Schönheit des Ausblicks, hat der Katzenbuckelturm auch einen ganz praktischen Nutzen: "Bereits 1826 diente er als Fixpunkt der badischen Landesvermessung, weshalb er dadurch in Nachschlagewerken über die Anwendung dieser als ,Triangulation’ bezeichneten Messtechnik Erwähnung findet", weiß Golgath. Waldbrunns Bürgermeister Markus Haas fügt hinzu, dass der Turm auch heute noch als Vermessungspunkt dient.

Als 1918 die Zeit der Monarchie in Deutschland endete, blieb der Turm dennoch Eigentum der markgräflichen Familie. Erst 1954 ging er in den Besitz der Gemeinde Waldkatzenbach über. "Auf dem Tauschweg", verrät Golgath. Am 1. Mai 1954 fand ein Festakt zur feierlichen Übergabe statt und der damalige Bürgermeister Heinrich Mayer gestand, dass damit ein großer Wunsch der politischen Gemeinde in Erfüllung gegangen sei.

Das touristische Potenzial Waldkatzenbachs hatte der Bürgermeister schon in der 1950er-Jahren erkannt und förderte es bis zum Ende seiner Amtszeit. Auch nach der Gemeindereform und dem Zusammenschluss von Oberdielbach, Schollbrunn, Strümpfelbrunn, Waldkatzenbach und Weisbach zur neuen Gemeinde Waldbrunn (Mülben kam erst 1975 dazu) wurde das Tourismuskonzept Schritt für Schritt ausgebaut.

Für einen Vorgängerbau des Katzenbuckelturmes gibt es laut Otmar Glaser keine Belege. Lediglich mündliche Überlieferungen würden besagen, dass vor dem Bau Fundamentreste gefunden worden sein sollen. "Ob es sich dabei um Überbleibsel einer ehemaligen Burg oder eines möglicherweise römischen Wachturms gehandelt haben soll, muss der eigenen Fantasie überlassen bleiben", so Glaser.

Aber was wäre ein Turm mitten im Wald, wenn es nicht wenigstens eine lokale Legende gäbe. Fritz Ernst, der zahlreiche Überlieferungen, Sagen und Anekdoten aus der Region sammelte und publizierte, stieß auf diese: Auf dem Katzenbuckel soll einst ein Schloss gestanden haben, von dem ein unterirdischer Gang nach Waldkatzenbach führte. Durch diesen sei jeden Tag eine Magd ins Dorf geschickt worden, um Feuer zu holen. Als ihr der Weg irgendwann zu beschwerlich wurde, soll sie sich den Untergang des Schlosses gewünscht haben, das daraufhin mit lautem Krachen in sich zusammenbrach.

Auch wenn diese Erzählung wohl ins Reich der Mythen gehört, weiß Glaser zu berichten, dass bei einer Überschwemmung vor einigen Jahren tatsächlich ein alter Gang freigespült wurde. Wohin er führte, musste aber ungeklärt bleiben. Schon nach wenigen Metern war der Gang verschüttet.

Ob Vorgängerbau oder nicht, die touristische Anziehungskraft des Turms und des Katzenbuckels allgemein ist nicht von der Hand zu weisen. Im Rahmen der Waldbrunner Mostwochen im Herbst will auch Bürgermeister Markus Haas das Wahrzeichen der Gemeinde zu seinem 200. Jubiläum würdigen. In welchen Rahmen ist pandemiebedingt noch nicht ganz klar. "Momentan sind Wanderungen angedacht. Es wäre schön, wenn noch mehr stattfinden könnte", berichtet Haas. Die Gespräche mit dem Ortschaftsrat würden derzeit laufen.

Der Turm selbst hat in den letzten 200 Jahren auch viel gesehen. Otmar Glaser erinnert sich noch an laute Flugübungen, bei denen Flugzeuge über ihn hinwegdonnerten, und erzählt, dass der Turm in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs sogar "angeschossen" wurde. Zum Glück wurde nur eine der Zinnen getroffen – so erfreut der Ausblick vom Katzenbuckelturm hoffentlich noch viele weitere Generationen ...