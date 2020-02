Von Peter Lahr

Mosbach. Wenn Anna die Straße entlanggeht, fällt sie sofort auf. Das liegt schlicht an ihrem Erscheinungsbild. Denn die junge Buchbindergesellin aus Dresden ist seit dreieinhalb Jahren auf der Walz. Weshalb ein zerbeulter Zylinder ihre Lockenpracht vor Regen, Schnee und Sonne schützt. Zudem gehören ein Frackjackett, ein gedrehter Holzstock ("Stenz") und eine Holzkraxe mit ihren eingerollten Besitztümern ("Charlottenburger") zur Grundausrüstung.

In Mosbach machte Anna nicht nur Station in der Druckwerkstatt und vertiefte ihr Wissen um den Handsatz. Zusammen mit Buchdruckermeister Karl Kretschmer und Museumsleiter Stefan Müller berichtete Anna dieser Tage im Stadtmuseum auch über das Leben unterwegs.

Um die Faszination der Walz wusste Stefan Müller. Er sah in ihr "eine Nahtstelle zwischen Geschichte und Gegenwart". "Wir können unser Wissen weitergeben", verwies Karl Kretschmer auf eine weitere wichtige Funktion. Anna habe bei ihrem Mosbach-Aufenthalt – ermöglicht durch ein Stipendium des bundesweit aufgestellten "Vereins für Schwarze Kunst" – ihr Wissen um den Handsatz vertieft. In anderthalb Wochen diffiziler Handarbeit schuf sie die UN-Erklärung der Menschenrechte von 1948. Für das 30 Artikel umfassende Blatt gingen Kretschmer sogar die Buchstaben aus.

Zurück auf Start. Warum begibt sich heute überhaupt noch jemand auf die Walz? Das wollten viele Mosbacher unbedingt wissen. "Bei mir ist es die Neugierde gewesen", erklärte Anna. Nicht zu wissen, was Morgen passiere. Etwas Abenteuerlust und die Möglichkeit, jenseits der ausgetretenen Pfade unterwegs zu sein, um das Fachwissen zu erweitern und persönlich zu reifen. Unterwegs war die Junggesellin in den letzten 42 Monaten nicht nur in Deutschland und Österreich. Als exotischste Etappe beschrieb Anna ihren Aufenthalt in Japan. Dorthin gelangte sie zwar weder zu Fuß noch per Anhalter. Aber sie fand auch ohne Sprachkenntnisse immer hilfsbereite Menschen, die sie unterstützten. Nur arbeiten konnte sie ohne Arbeitserlaubnis oder entsprechende Kontakte leider nicht. Immerhin erfuhr sie viel über die Papierherstellung.

"Wir werden grundsätzlich sehr herzlich und freundlich aufgenommen", lautete eine weitere Erkenntnis. Hohe Ansprüche an ein Quartier hat Anna aber auch nicht: "Zwei Quadratmeter warm und trocken sind super, alles andere ist Luxus." Wenn sie in einem Betrieb arbeitet, bekommt sie meistens über den Meister oder Kollegen eine Unterkunft. Unterwegs gebe es zwar Herbergen, aber häufig sei man auf hilfsbereite Mitmenschen angewiesen. Aus der "Fülle an Momenten", erinnerte sich Anna an besonders triste Nachmittage im Novemberregen irgendwo in der Provinz. Und dann tauchten Menschen auf, denen es nichts ausmachte, einem Dutzend "nasser, nicht wohlriechender Gesellen" ein trockenes Quartier und eine warme Kartoffelsuppe anzubieten.

"Unsere Kleidung ist das Büro", betonte die Junggesellin. Die Kluft sei allerdings erst 100 Jahre jung. "Früher gingen die Leute in ihren besten und stabilsten Sachen los und das war der Sonntagsanzug." An der Koppel des Gürtels prangt das Berufswappen. Die acht Knöpfe an der Weste über dem weißen Hemd ("Stauden") stünden für die acht Arbeitsstunden am Tag. Die sechs Knöpfe am Jackett für die sechs Arbeitstage. Früher sollte der goldene Ohrring eine eventuelle Beerdigung fern der Heimat ermöglichen. Bis heute sind Handys auf der Walz verpönt.

Ganz wichtig dagegen sind der Hut und das Wanderbuch. "Der Hut steht für unsere Freiheit, der ist unser Heiligtum", unterstrich Anna. Fast nie gehe sie ohne ihr Wanderbuch aus dem Haus. Als Buchbinderin hat sie das ihrige selbst gefertigt. "Ich schreibe gar nichts rein", erläuterte Anna das "fremdgeschriebene" Werk, das einst als Ausweis galt. Heute sammelt sie darin die Siegel der Städte und Arbeitszeugnisse. Nach ihrer Rückkehr will Anna im Herbst einen Meisterkurs absolvieren und sich selbstständig machen: "Ich hoffe, dass ich von meinen Ideen leben kann."

Info: In der Druckwerkstatt kann die in Handsatz und auf einer Handpresse hergestellte Erklärung der Menschenrechte für 45 Euro erworben werden.