Von Karl Wilhelm Beichert

Schefflenz. Es begann prächtig: Nach seiner Wahl zum böhmischen König zog Kurfürst Friedrich V. von der Pfalz "mit vielem Volk zu Roß und zu Fuß", mit 300 Reitern, von Heidelberg nach Prag und kam dabei wohl auch durch Oberschefflenz. Welche katastrophalen Folgen dieses Ereignis haben würde, war den Schefflenzern, die diesen Durchzug sicher beeindruckt verfolgten, zu dieser Zeit, im Jahr 1619, noch nicht bewusst.

Indes: "Von gewaltsamen Tötungen wie von grausamen Foltern der armen Einwohner durch die entmenschten Soldaten, um sie zur Preisgabe ihrer versteckten Habseligkeiten zu bringen, fehlt indes ... für die ganze Zeit des dreißigjährigen Elends in den vielen schriftlichen Aufzeichnungen jede Spur." - So charakterisiert Edwin Roedder in seiner Dorfgeschichte die Überlieferungslage. Ob es solche Ereignisse nicht gegeben hat, ob sie nicht aufgezeichnet oder ob die Aufzeichnungen verschwunden sind, das kann man heute nicht mehr mit Bestimmtheit entscheiden.

Da aber andere Vorgänge aus dieser Zeit durchaus umfangreich dokumentiert sind, spricht einiges für die erste Annahme. Lediglich ein Ereignis hat sich in der mündlichen Überlieferung bis ins 19. Jahrhundert gehalten, charakteristischerweise ohne Zeitangabe und ohne genauere Kennzeichnung des "Feindes" und ohne dessen und des getöteten Bauern Motivation.

Als Feinde sich dem Dorf Oberschefflenz näherten, wurden die Einwohner, wie üblich, durch Glockengeläut gewarnt und flüchteten in die Kirche und in den mit einer Mauer, vielleicht auch mit einem Wassergraben gesicherten Kirchhof. Nur ein Bauer "zackerte" hinter der Kirche ruhig weiter und büßte seine mangelnde Vorsicht dadurch, dass er "in Stücke gehauen" wurde (so Augusta Bender in den "Kulturbildern").

Aber auch ohne solche Kriegsgräuel hatte die Bevölkerung der drei Dörfer unter dem Dreißigjährigen Krieg zwischen Katholiken und Protestanten gewaltig zu leiden. Truppendurchzüge, Einquartierungen und Musterungen waren in den ersten Kriegsjahren noch die harmloseren Beeinträchtigungen der Bevölkerung. Forderungen finanzieller und materieller Art der anfangs noch pfälzischen Herrschaft wurden bald abgelöst von denen der bayrischen nach der Eroberung der Pfalz, jeweils begleitet von der Androhung schlimmer Repressalien im Verweigerungsfall.

Bittschriften der Dörfer an die mainzischen Ämter in Buchen und Amorbach zeigen, dass sich die Dörfer von Mainz eher Abhilfe versprachen als von der Pfalz. Der erhaltene diesbezügliche Schriftverkehr vermittelt uns einen Eindruck von den Verhältnissen.

Die vom Krieg verursachten Nöte wurden ja noch überlagert durch die gemeinsame Herrschaft von Mainz und Pfalz über die Schefflenzdörfer, wobei der in Unterschefflenz ansässige Pfälzer Vogt, auf Anweisung des Kellers in Lohrbach, die Forderungen seiner Herrschaft besonders aggressiv durchzusetzen versuchte. Das wurde leider unter bayrischer Herrschaft auch nicht besser.

Immer wieder verlangten sie Zahlungen von den Gemeinden, so 1637 die große Summe von 700 Gulden, die angeblich noch ausstanden, dazu 75 Gulden neue Aufwendungen. Widrigenfalls seien die drei Bürgermeister, dazu noch der reichste Mann aus Oberschefflenz, Hans Beyer, ins Gefängnis zu werfen. Was dann auch geschah.

Schließlich gab es eine gewaltsame Exekution gegen die Dörfer, wobei die Tatsache, dass unklar blieb, wer sie angeordnet hatte, ein bezeichnendes Licht auf die eher anarchischen Verhältnisse dieser Zeit wirft. Erneut wurden die inzwischen 704 Gulden verlangt und dazu noch 100 Gulden Zins.

Zusätzlich noch eine ungenannte Anzahl von Pferden. Bei der Eintreibung einer Teilsumme durch Soldaten aus Mosbach wurden den Dörfern Mittel- und Unterschefflenz noch zwölf Pferde weggenommen, während die Oberschefflenzer, die noch etwas zu verlieren hatten, rechtzeitig in den Waidachswald geflohen waren und dieses Mal ungeschoren davonkamen.

In den 1640er-Jahren gab es sogar Forderungen von Mainz an die Schefflenzdörfer. Die Summe von 70 Gulden, deren Zahlung die Schefflenzer lange Zeit verweigerten, diesmal von der Kurpfalz unterstützt, trieb dann, von Buchen aus, der Schefflenzer Schultheiß ein, indem er in Ober- und Mittelschefflenz mit geworbenen Soldaten einfiel, vier Mann gefangen nahm, sechs Pferde, sieben Stück Rindvieh und allerhand Hausrat mitgehen ließ, etliche Weiber "übel traktiert" (vergewaltigt?) hat und weitere Plünderungen vornahm. An verschiedene Truppenteile waren weitere Kontributionen, Pferde und Rinder zu liefern, weil offensichtlich kein Geld mehr da war.

Selbstverständlich mussten die Gemeinden auch Soldaten stellen, einen Kriegswagen und dessen Ausrüstung sowie gleich zu Beginn des Krieges auch je einen Reiter mit Pferd, dessen Ausrüstung allein die stolze Summe von 60 Gulden kostete. Auch ist von einem Ausschuss die Rede, der wohl paramilitärische Dienste verrichten musste und sich in Schefflenz auf 80 Mann Stärke belief. Immerhin waren diese Leute von den Kriegszahlungen befreit.

Als nach der Schlacht bei Breitenfeld (bei Leipzig), bei der die Kaiserlichen dem Schwedenkönig Gustav Adolf unterlagen, auch unsere Gegend unter die Herrschaft der lutherischen Schweden kam, widerfuhr den leidgeprüften Einwohnern etwas Seltsames: Die Gemeinden wurden vom pfälzischen Schultheißen und dem Pfarrer zu Mittelschefflenz befragt, ob sie einen lutherischen oder calvinistischen Pfarrer wollten.

Die Schweden setzten allerdings lutherische Kandidaten durch, obwohl sich herausstellte, dass es in Schefflenz nur drei lutherische Untertanen gab. Der Streit zog sich und wurde am Ende auf ganz unerwartete Weise gelöst: Als die Kaiserlichen in der Schlacht bei Nördlingen im Jahr 1634 die Schweden besiegt hatten, bemächtigten sie sich auch wieder der Stadt Heidelberg und des Schlosses, und der Katholizismus hielt wieder Einzug.