Zu einem „Abendspaziergang für die Freiheit“ versammelten sich am Montagabend gut 100 Demonstranten in Mosbach. Foto: Peter Lahr

Von Alexander Rechner

Mosbach. Ein neuer Alltag mit dem Corona-Virus: Mit den Lockerungen der Beschränkungen beginnt eine neue Phase in der Krise. Trotzdem gelten noch Kontakteinschränkungen und Mindestabstand – wer sich nicht daran hält, muss mit einem Bußgeld rechnen. Zuletzt protestierten in deutschen Städten wie in Berlin oder Stuttgart mehrere Demonstranten gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen. Auch in Mosbach versammelten sich am Montagabend Menschen zu einem "Abendspaziergang für unsere Freiheit".

Allerdings kam es auf dem als "stillen Protest" angekündigten Umzug zu gleich mehreren Verstößen gegen die Sicherheitsauflagen des städtischen Ordnungsamts. Nach mehrmaligen Hinweisen der Polizei löste dann der Versammlungsleiter den "Abendspaziergang" auf. Da die Auflagen nicht eingehalten wurden und der Versammlungsleiter den Aufforderungen der Einsatzkräfte nicht nachgekommen sei, laufen gegen ihn und einzelne Teilnehmer der Veranstaltung Ermittlungsverfahren, erläutert ein Sprecher des Polizeipräsidiums Heilbronn auf RNZ-Nachfrage.

Gegenwärtig prüfe man, ob Verstöße gegen das Versammlungsgesetz und andere Rechtsverordnungen vorliegen. "Die Anzeigen werden anschließend der Staatsanwaltschaft Mosbach übersandt", heißt es dazu noch aus Heilbronn. Weitere Details konnte die Polizei am gestrigen Mittwoch nicht nennen. Ob künftig eine solche Veranstaltung wiederholt werden kann und darf, entscheide nicht die Polizei, sondern darüber müsse die Stadt Mosbach als Versammlungsbehörde befinden.

Update: Mittwoch, 13. Mai 2020, 18.45 Uhr

Demo endete nach 20 Minuten - Veranstalter rief dazu auf, Polizei-Ansagen zu ignorieren

Mosbach. (lah) Nach Protesten gegen Corona-Schutzmaßnahmen in Berlin, Stuttgart und Heidelberg fand am Montagabend auch in Mosbach ein "Abendspaziergang für unsere Freiheit" statt. Die Organisatoren, die namentlich nicht genannt werden wollen, freuten sich über gut 100 Menschen, die sich auf dem Ludwigsplatz versammelten.

Dass diverse Sicherheitsauflagen des städtischen Ordnungsamts nicht erfüllt wurden, darauf wiesen Polizeibeamte mehrmals hin. Schließlich beendete der Versammlungsleiter die Veranstaltung nach 20 Minuten. Er werde wegen Verstößen gegen das Versammlungsgesetz angezeigt, erklärte der Heilbronner Polizeisprecher Gerald Olma auf Nachfrage der RNZ in einer Pressemitteilung. Polizei und Staatsanwaltschaft Mosbach prüften derzeit, zu welchen Verstößen es genau gekommen sei.

Mundschutz, Mindestabstand und eine Anwesenheitsliste zählen derzeit eigentlich zu den Standards für öffentliche Veranstaltungen. Doch genau gegen derart als übertrieben erachtete Schutzmaßnahmen schien sich der als "stiller Protest" angekündigte Umzug ja zu richten. Die Polizei, die zunächst mit zwei Beamten im Einsatz war, verwies zwar auf die Auflagen. Doch eine Demonstrantin erwiderte: "Wir haben keine Maskenpflicht." Diese Auffassung teilte offensichtlich ein Großteil der "Spaziergänger" und marschierte ohne Masken los. Auch der von einem der Organisatoren mitgeführte Meterstab diente eher der Belustigung. Ohne auf das Einhalten eines Sicherheitsabstandes zu achten, zogen die Spaziergänger auf den Marktplatz.

"Wir sind alle Menschen, die sich Gedanken machen und keine Verschwörungstheoretiker", beschrieb eine Seniorin (ohne Mundschutz) ihre Motivation, bei der Aktion mitzumachen. Zwei Demonstranten trugen Plakate mit dem Symbol der Initiative "Ich bin anderer Meinung", deren Internetauftritt die "Faktenchecker" als "Desinformation" bewerten. Andere Demonstranten trugen eine Ausgabe des Grundgesetzes mit sich.

"Ich gehöre nicht zu denen, ich habe leider Betroffene. Ich weiß, was abgeht", erklärte eine Passantin, die die Demonstration eher mit Verwunderung betrachtete. "Keine Macht den Masken", riefen einige Demonstranten auf dem Marktplatz. "Masken, Maulkorb, Halleluja", skandierten andere. Ein Mini-Chor stimmte das Lied "Die Gedanken sind frei" an.

Zwischenzeitlich hatte sich die Mannschaftsstärke der Polizei auf sechs Beamte erhöht, und der Einsatzleiter verwies mit mehr Nachdruck auf die städtischen Auflagen. In der Folge eines kurzen Disputs beendeten die Organisatoren den "Spaziergang" vorzeitig auf dem Marktplatz; eigentlich sollte es bis zum Château-Thierry-Platz weitergehen. Gleichwohl kündigte man an, an den nächsten beiden Montagen erneut zu einem "Spaziergang" starten zu wollen.

Im Anschluss an die Versammlung habe die Polizei von einem Teil der Anwesenden die Personalien erhoben, heißt es zudem in der Pressemitteilung. Das Führen einer Anwesenheitsliste sei ein Teil der Auflage gewesen, der der Versammlungsleiter nicht nachgekommen sei. Zudem habe er dazu aufgefordert, die Anweisungen der Beamten zu ignorieren.

Update: Dienstag, 12. Mai 2020, 18.30 Uhr

