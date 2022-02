Daudenzell. (pm/gin) Der Wetterhahn braucht eine Schönheits-OP, der Sandstein eine Generalüberholung, und auch der Blitzschuss muss überarbeitet werden. Es ist einiges, was an der evangelischen Kirche in Daudenzell noch saniert werden muss – und der erste Bauabschnitt am Langhaus ist noch nicht mal abgeschlossen. Momentan ruhen die Arbeiten bis zur frostfreien Zeit, dann geht es in den Endspurt. Erst einmal. Denn der zweite Bauabschnitt, in dem der Kirchturm mit seinem "gerupften" Hahn angegangen werden soll und in dem sich Wandmalereien aus dem 14. Jahrhundert befinden, ist bereits in Planung.

Dieser Tage übergab der Vorstandssprecher der Volksbank Neckartal den symbolischen Scheck. Foto: Girgla/Böhm

Da die evangelische Kirchengemeinde des Aglasterhausener Ortsteils einen nicht unerheblichen Anteil der Sanierungskosten selbst zu tragen hat, bildete sich vor etwa einem Jahr der Freundeskreis evangelische Kirche Daudenzell. Dieser unterstützt Pfarrer Volker Wahlenmeier tatkräftig dabei, die erforderliche Summe von rund 70.000 Euro aufzubringen, ohne die der zweite Bauabschnitt gar nicht beginnen kann.

Das eigens zur Kirchturmrenovierung gebraute und verkaufte "Zeller Reformationsbier" erfreut sich schon seit dem vergangenen Sommer allgemeiner Beliebtheit, nun konnte ein zweiter Erfolg verbucht werden. "Der Freundeskreis evangelische Kirche Daudenzell bedankt sich bei allen Unterstützern für unser Renovierungsprojekt Kirchturm", heißt es in einer Pressemitteilung. Über die Crowdfunding-Plattform "Viele schaffen mehr" der Volksbank Neckartal konnten ein rund drei Monate laufendes Spendenprojekt aufgesetzt und für die Renovierung des historischen Kirchturms fast 23.000 Euro eingesammelt werden. "Das ist ein großer Meilenstein zur Finanzierung der Renovierungsarbeiten", freuen sich der Freundeskreis sowie Pfarrer Wahlenmeier.

"Wir sind im September mit dem Projekt online gegangen und konnten innerhalb von zehn Tagen mehr als 100 Fans für unser Projekt gewinnen. Somit waren die Voraussetzungen geschaffen, den nächsten Schritt, die Finanzierungsphase, anzugehen", berichten die Ehrenamtlichen, die hinter dem Projekt stehen. "Unser Ziel war es, 20.000 Euro einzusammeln, wobei jede Spende durch die Volksbank Neckartal um den gleichen Betrag ergänzt wurde. So ist es uns gelungen, kurz vor Weihnachten das Projekt erfolgreich abzuschließen und einen Betrag von 22.897 Euro für die Kirchturmrenovierung einzusammeln", berichten die Beteiligten stolz.

Ihr Dank kommt von Herzen und geht an alle Spender, die "zu diesem tollen Ergebnis beigetragen haben" – und natürlich auch an die Volksbank Neckartal, die 10.000 Euro beisteuerte. Dieser Tage fand dann auch die symbolische Scheckübergabe in Daudenzell an historischer Stelle statt. Dr. Achim Himmelmann, der Vorstandssprecher der Bank, besuchte die Daudenzeller Kirche. Nicht nur um den Scheck zu übergeben, sondern auch um sich ein Bild von dem Projekt zu machen, über das ihn der Pfarrer nur allzu gerne in Kenntnis setzte.

Der Vorstandssprecher zeigte sich beeindruckt und dankte "für das große Engagement, das die kleine Kirchengemeinde für das Renovierungsprojekt aufbringt". Er freute sich, dass die Volksbank Neckartal das Projekt so großzügig unterstützen konnte. Darüber hinaus wünschte er dem Team weiterhin gutes Gelingen und die Kraft, die Renovierung erfolgreich umzusetzen.

Das dritte im Raum stehende Projekt, ein Antrag zur Förderung durch die Stiftung KiBa (Stiftung zur Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler in Deutschland), wurde leider abgelehnt. "Das wäre natürlich der Jackpot gewesen", bedauert Pfarrer Wahlenmeier, dass die Daudenzeller Kirche in der Förderrunde leer ausging. Bis zu 20.000 Euro hätten bestenfalls aus diesem Topf kommen können. "Es waren aber auch Hunderte Bewerbungen, unter denen die Stiftung auszuwählen hatte", relativiert er.

Das ist jedoch nur ein kleiner Wermutstropfen. Die Freude, dass das Crowdfunding so erfolgreich verlaufen ist, überwiegt deutlich. Und so kreativ wie sich der Freundeskreis evangelische Kirche Daudenzell in gerade einmal einem Jahr bislang gezeigt hat, ist davon auszugehen, dass ihnen bald die nächste Idee kommt, wie man die Renovierung des historischen Kirchturms und seines wunderschönen Innenlebens voranbringen und unterstützen kann. Wer weiß, vielleicht kann es zum 500. Reformationsjubiläum der Gemeinde in diesem Jahr ja tatsächlich noch ein kleines Fest geben: Mit Weißwürsten und dem Zeller Reformationsbier – so wie es sich Freundeskreis und Pfarrer schon lange wünschen ...