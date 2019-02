Von Heiko Schattauer

Mosbach. Den großen Boom, den sich manch politischer Entscheidungsträger wünschen würde, hat es noch nicht gegeben. Trotz Dieselskandal und stattlicher Förderversprechen haben sich in der Region noch nicht allzu viele Autofahrer für ein Elektroauto begeistern können. Von derzeit gerade mal 73 angemeldeten Fahrzeugen, die ausschließlich Strom tanken (plus 316 Hybridautos), berichtet die Zulassungsstelle des Landratsamts auf RNZ-Nachfrage. Die Stadtwerke Mosbach investieren dennoch in die zugehörige Infrastruktur, nahmen dieser Tage eine neue, intelligente Ladestation für Elektroautos im Herzen von Mosbach in Betrieb. Mit der E-Tankstelle auf dem Parkdeck "Alte Mälzerei" bietet man in Innenstadtnähe eine zentrale Lademöglichkeit, zwei Fahrzeuge können hier parallel mit Strom betankt werden.

Betrachtet man das bisherige E-Auto-Aufkommen - die Zahl der insgesamt im NOK zugelassenen Fahrzeuge beläuft sich auf rund 90.000.- , steht das Angebot der Stadtwerke hier deutlich vor der Nachfrage. "Wir wollten einfach frühzeitig das Spielfeld besetzen", erläutert Stadtwerke-Geschäftsführer Ralf Winkler, warum man (weiter) in die Infrastruktur für Elektroautos und alternative Antriebe investiert. Nach den Ladesäulen für E-Bikes und E-Scooter auf dem Marktplatz und der Gastankstelle im Neckarelzer Hohlweg, an der es ebenfalls eine Ladestation für E-Autos gibt, macht man mit der neuen E-Tankstelle den nächsten Schritt. Während der Autobesitzer in der Altstadt Erledigungen machen oder in der Mälzerei eine Veranstaltung besuchen kann, lädt sich "nebenher" der Akku seines Fahrzeugs. "In zwei Stunden ist ein leistungsstarker 80-kwh-Akku zu mehr als zwei Dritteln aufgeladen", verspricht Winkler. Diese Akkustärke finde sich etwa im Mittelklasse-Hyundai, den das Autohaus Pfaff zur Demonstration und Inbetriebnahme an die neue Ladestation eingestöpselt hatte.

Apropos Autohaus: Auch am genannten Fiat- und Hyundai-Autohaus in Dallau werden die Stadtwerke in Kürze eine E-Tankstelle in Betrieb nehmen, ebenso beim VW- und Audi-Autohaus Käsmann. "Die Hardware steht schon, die Software ist aktuell in Arbeit", so Winkler.

Mosbachs Oberbürgermeister Michael Jann begrüßt die Initiative der Stadtwerke. "Gerade die bundesweite Feinstaubdiskussion in deutschen Städten macht deutlich, wie sehr das Thema Elektromobilität in den vergangenen Monaten an Bedeutung zugenommen hat." Dabei sei die gegenwärtige Nachfrage kein entscheidender Maßstab, so Jann. "Wir müssen in Mosbach dann gerüstet sein, wenn es losgeht und mehr Menschen sich für alternative Antriebe entscheiden", findet der Oberbürgermeister.

"Auch wenn derzeit noch nicht so viele Elektrofahrzeuge auf Deutschlands Straßen unterwegs sind, wie viele gedacht haben," sagt Ralf Winkler, "wollen wir mit den neuen E-Tankstellen möglichst bald flächendeckend eine ausreichende Ladeinfrastruktur sicherstellen."

Zudem wolle man (potenziellen) Nutzern verdeutlichen: Die Stadtwerke können das. Auch wenn sich mit den E-Tankstellen (noch) kein Geld verdienen lasse und die Investition durchaus stattlich ist: Knapp 12.000 Euro hat die Stromstation am Parkdeck gekostet.

Dafür hat man eine "intelligente" Ladestation bekommen: So erkennt die Säule nicht nur automatisch, wie viel Strom in welcher Geschwindigkeit in den Auto-Akku fließen darf. Sie melde dem Navigationssystem des E-Autos auch, ob eine Betankung möglich ist oder die Plätze derzeit belegt sind. Auch über eine Smartphone-App soll diese Statusanzeige möglich sein, erläutert der Stadtwerke-Geschäftsführer.

Lademöglichkeiten bestehen an der 22 Kilowatt starken Säule unweit der Innenstadt laut Stadtwerke-Auskunft derzeit für alle großen Hersteller von E-Fahrzeugen wie Audi, BMW, Mercedes, Nissan, Tesla oder Volkswagen "über das auch von der EU Kommission empfohlene System Ladestecker Typ 2."

"Wir sind am Anfang, das ist schon klar", macht sich Ralf Winkler bezüglich der Nutzung der E-Tankstellen und einer Amortisation der Investitionen keine Illusionen. Noch sei die Elektromobilität eine Nische. Als größter Energieversorger im Neckar-Odenwald-Kreis wolle man aber eben innovativ vorangehen - und das (künftige) Spielfeld zeitig und kompetent besetzen.