Dallau. (nak) Mehrere Kinderwagen, Fahrräder, Kleidung, Spielzeug, Autositze – nahezu alles "rund ums Kind" ist bei dem Spendenaufruf des Motorradclubs "Fire Hawks Elztal/Walldürn" für Familien in einem kleinen albanischen Dorf zusammengekommen. "Es ist überwältigend", meinte Andreas Bokma, aus dessen Reise quer durch die osteuropäischen Länder im vergangenen Jahr der Spendenaufruf entstand.

In seinem zur rollenden Wohnung umgebauten Kühllastwagen führte ihn sein Weg über Österreich, Ungarn, Bosnien und Herzegovina bis nach Albanien. In Puka, einem kleinen Bergdorf, blieb der 57-Jährige gewissermaßen hängen. "Ich wurde aber so nett aufgenommen, einfach der Hammer!", berichtete er von der Freundlichkeit der Dorfbewohner. Oft hätten ihn die Familien zum Essen eingeladen. Dabei hätten diese selbst kaum etwas. "Viele leben total ärmlich." In Bokma, der Mitglied bei den Fire Hawks ist, keimte der Entschluss, "etwas zurückzugeben". "Dass wir da helfen, war selbstverständlich", sagte Thorsten Windisch, Secretary der Fire Hawks. Ein Spendenaufruf wurde ins Leben gerufen. "Langsam haben wir darin ja Übung", meinte Windisch.

Am vergangenen Samstag wurden nun die rund 50 Kartons mit Kleidung, Spielzeug sowie die Spende vom SV Dallau, bestehend aus fünf kompletten Sätzen Jugendtrikots und einem Sack voller Fußbällen, von einigen Bikern in den Truck von Andreas Bokma geladen. Dass er die Spenden selbst nach Puka bringt und die Kosten für den Transport übernimmt, ist für Bokma selbstverständlich. Dankbar ist er allen Spendern und Alexander Neidig, der seine Lagerhalle in den Monaten der Sammlung bereitstellte.