Von Stephanie Kern

Dallau. Wie es wohl ausgesehen haben mag, das Schloss in Dallau, das kann man heute nur noch anhand der Rekonstruktionen erahnen. Denn viel ist leider nicht mehr übrig, vom einst großen Wasserschloss in Dallau. 1975 ging es schlussendlich von Privatbesitzern über an die Gemeinde Elztal. Erst dann konnte die Geschichte des Schlosses allmählich aufgearbeitet werden.

Außen zeigt Siegfried Englert, wie das Schloss ausgesehen haben könnte. Foto: Kern

"Ich kenne es noch als Kind: Es war zugewachsen, ein hässliches Ding", erzählt Sigfried Englert. Englert ist heute Ortsvorsteher in Dallau, er bietet Schlossführungen an. Sein Lebensweg kreuzte den des Schlosses viele Male. Als Kind lebte er in unmittelbarer Sichtweite zum Schloss, als Jugendlicher verdiente er sich bei der Sanierung des Schlosses Geld als Ferienjobber dazu. Heute ist er einer der wenigen Dallauer, die das Schloss anderen zeigen können, die etwas darüber erzählen können.

Das Schloss in Dallau – zumindest der Teil, den man heute noch sehen kann – ist der Palas einer inzwischen abgegangenen Burg. Sie wurde um 1300 gegründet und zweimal zerstört. Auch im Jahr 1975 gab es in Elztal viele Stimmen, die den Abriss der baufälligen Burg forderten, berichtet Siegfried Englert. Die Kassen der Kommunen waren damals klamm, das Schloss stark sanierungsbedürftig. Inzwischen sieht er – wie viele andere Dallauer – den Erhalt des Schlosses "neutral bis positiv".

Hintergrund Die Burg bzw. das Schloss in Dallau wurde um 1300 gegründet und zweimal zerstört. Der erhaltene dritte Bau ist dreigeschossig, angebaut ist ein Turm, der zur äußeren Zwingermauer gehörte. Die Baugeschichte war wohl ein dynamischer Prozess: Es wurden immer wieder Teile angebaut und repariert. 1416 erwarb der Deutsche Orden den halben Ort Dallau – und die Rechte an dem [+] Lesen Sie mehr Die Burg bzw. das Schloss in Dallau wurde um 1300 gegründet und zweimal zerstört. Der erhaltene dritte Bau ist dreigeschossig, angebaut ist ein Turm, der zur äußeren Zwingermauer gehörte. Die Baugeschichte war wohl ein dynamischer Prozess: Es wurden immer wieder Teile angebaut und repariert. 1416 erwarb der Deutsche Orden den halben Ort Dallau – und die Rechte an dem gesamten Burgareal. Unter der Regie des Deutschen Ordens entstanden die Wasserburg und die Vorburg an der Elz. Der heute noch erhaltene Palas wurde an die Ringmauer angebaut. Die Vollgeschosse werden auf das Jahr 1438, das Dachgeschoss auf das Jahr 1451 datiert. Die Zerstörungen im Bauernkrieg, als Aufständische 1525 die Burg eroberten, waren wahrscheinlich nur gering. In den Jahren 1529/30 wurde das Gebäude stark umgebaut, als größte Baumaßnahme wurde ein Küchenanbau erstellt. Am Kamin ist diese Jahreszahl dokumentiert. Nach 1530 hat sich im Gebäude nichts Wesentliches mehr geändert. 1668 übernahm die Kurpfalz das Wasserschloss. Der Zustand wird in den Aufzeichnungen von 1736 wie folgt beschrieben: "Ein baufälliges Schlösslein". Die erste wissenschaftliche Beschäftigung erfuhr das Schloss durch die Untersuchungen von Bruno König und Franz Meszmer in der Dallauer Ortschronik von 1974. Durch den Neubau des Bankgebäudes wurden archäologische Grabungen nötig, die 1976 zu weiteren Erkenntnissen führten. 1975 kaufte die Gemeinde das baufällige Schloss. 1977 gab es vom Landesdenkmalamt den Auftrag für eine Bauaufnahme. Die Sanierung begann 1989 und dauerte bis 1995.

Denn es gibt ein großes Manko: Man kann es nicht für viele Gelegenheiten nutzen, die Räume sind klein, das Gebäude verwinkelt. Standesamtliche Trauungen und Musikunterricht sind heute die Hauptnutzungen. Es gab auch eine Konzertreihe, die dort gastierte. Für das Schlossfest, das alle zwei Jahre stattfindet, bietet es Kulisse und Küche – aber nicht genügend Raum. Also wird auf dem Vorplatz gefeiert. Auch die Ausstattung des Schlosses macht eine ganzjährige (und sinnvolle) Nutzung schwierig. Es gibt keine Heizkörper, die Verlegung des Stroms stellte sich bei der Sanierung ebenfalls als schwierig heraus. Deshalb finden sich die Lichtschalter auch am Fußboden.

Am 15. Juli 1995 wurde die Sanierung des Schlosses mit der Einweihung beendet. An allen Ecken finden sich die Zeugnisse vergangener Jahrhunderte in dem Schloss wider. Die Malereien wurden den ursprünglichen nachempfunden, an manchen Stellen lugen sie aus den erneuerten Malereien heraus. "Das hat man absichtlich so gemacht", erklärt Englert beim Rundgang.

Warum das Schloss zerstört wurde, wer dort wie gelebt hat, darüber gibt es so gut wie keine Aufzeichnungen. Erst der Neubau des benachbarten Volksbank-Gebäudes führte durch Ausgrabungen zu ersten Erkenntnissen. Eine erste wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Schloss gab es 1974 in Bruno Königs Veröffentlichung der Ortschronik von Dallau. Auch die Sanierungsarbeiten Ende der 1980er- bis in die 1990er-Jahre brachten einige Erkenntnisse. "Uns hat das Schloss und seine Geschichte im Lauf der Bauarbeiten immer mehr fasziniert. Diese Ausstrahlung wird auch die hoffentlich zahlreichen Besucher gefangen nehmen", schrieben die Restauratoren um Robert Crowell in einer Veröffentlichung zur Sanierung 1995. Doch das hat sich bis heute so wohl nicht erfüllt.

Im Inneren sind auch die Zeugnisse der Vergangenheit erlebbar: alte Malereien wurden erhalten. Foto: Kern

"Zweifellos wäre etwas mehr Interesse wünschenswert", erzählt Siegfried Englert. Im Erdgeschoss des Schlosses wurde ein Gewölbe-Café eingerichtet. Es wird beim Schlossfest und auch für den Weihnachtsmarkt genutzt. Man kann es aber prinzipiell auch für kleinere private Feiern nutzen. Im hinteren Teil des Gewölbes ist das Fundament eines weiteren Schlossturms freigelegt. Sitzt man im Café, sitzt man wie auf einer Terrasse über den Überresten dieser alten prachtvollen Burg. "Aber ich habe das Gefühl, viele sehen es nicht einmal", bedauert Englert.

Mit der Umgestaltung des Platzes habe es im Jahr 2016 aber wieder mehr Interesse am Schloss gegeben. Es wurde hart gerungen um das Aussehen des Platzes, nicht alle im Dorf waren von den Plänen angetan. "Inzwischen kann die Mehrheit der Dallauer gut damit leben", meint Englert. Zum Schlossfest sind auch immer wieder die Schlossführungen mit ihm oder Irmgard Weber gefragt. Er ist sich aber sicher, dass viel mehr Dallauer das Schloss von innen kennenlernen sollten.

Das Fundament eines weiteren Schlossturms. Foto: Kern

Das wäre lohnenswert: Der Dachstuhl wurde auf das Jahr 1451 datiert. Das Dallauer Schloss zählt somit zur ältesten Gruppe von Profanbauten, die in Bauland und Odenwald überhaupt noch erhalten sind. Die Malereien sind schmuckvoll, das Gebäude ist ein Spiegelbild der wechselvollen Geschichte Dallaus, das zwischen Kurpfalz und Deutschorden hin- und hergereicht wurde. Ein eindrucksvolles und einmaliges Zeugnis hierfür ist das Wappen im Erkerzimmer. Darauf sind sich die beiden Fürstentümer ganz nah. Alles deutet darauf hin, dass das Wappen des Deutschen Ordens abgearbeitet wurde, als das Schloss an die Kurpfalz ging.

In zwei Jahren will Dallau sein 1250-jähriges Bestehen feiern. Im kommenden Jahr will man mit einem Schlossfest proben. Zeit, mehr über dieses unscheinbare Schloss zu erfahren. "Ein hässliches Ding" ist es heute bei Weitem nicht mehr.