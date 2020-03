Die Verbreitung des Coronavirus wirkt sich auch auf Unternehmen in der Region aus. Aus Sicherheitsgründen verzichtet man zum Teil beispielsweise auf die Teilnahme an Fachmessen. Symbolfoto: dpa

Von Stephanie Kern

Neckar-Odenwald-Kreis. Das Coronavirus ist in Deutschland angekommen. Auch im Neckar-Odenwald-Kreis gibt es seit Freitag einen bestätigten Fall – die Folgen des neuartigen Erregers sind bei den international agierenden Firmen zwar nicht schmerzhaft, aber spürbar.

So hat man sich bei der von Waldbrunn aus weltweit agierenden Firma "Mosca" dazu entschlossen, die Teilnahme an der diesjährigen Fachmesse "LogiMAT" in Stuttgart abzusagen. "Unsere Unternehmensphilosophie lautet ,Responsible Production’ und schließt die Verantwortung für unsere Mitarbeiter und Kunden mit ein. Mit der Absage unserer Teilnahme an der LogiMAT nehmen wir diese Verantwortung wahr, indem wir Ansteckungsgefahr und weitere Verbreitung des Coronavirus vermeiden", sagt Timo Mosca, Vorstandsvorsitzender von Mosca. "Die LogiMAT ist die wichtigste Intralogistikmesse für uns in diesem Jahr. Wir haben die Entscheidung schweren Herzens getroffen und freuen uns vor diesem Hintergrund auf die LogiMat 2021", heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.

Wenig bis gar keine Auswirkungen hat das Virus auf die Firma KWM Weisshaar in Neckarelz. Auf Auftragsbestätigungen lese man allerdings öfter den Vermerk, dass es zu Lieferverzögerungen kommen könne. "Viele Unternehmen agieren vorsichtiger, aber in unserem Haupt-Geschäftsbereich, der Bahntechnik, ist das eher nicht der Fall, und das ist beruhigend", sagt Geschäftsführer Jörg Weisshaar.

Zu Besonnenheit im Umgang mit dem Virus rät Dr. Andreas Hildenbrand. Er ist Geschäftsführer der IHK Rhein-Neckar am Standort Mosbach und betont: "Wir sind in engem Kontakt mit den Unternehmen." Ein Informationsportal auf der IHK-Webseite informiert Unternehmen fortlaufend zu wichtigsten Themen: Von Kurzarbeitergeld wegen Corona, arbeitsrechtlichen Fragen, der Lage aus wichtigen Absatz- und Bezugsmärkten wie China, Italien und Südkorea bis hin zum Thema "Höhere Gewalt" und Absagen/Terminverschiebungen wichtiger Messen im In- und Ausland. Zu jedem Thema ist auch ein Ansprechpartner in der Region genannt.

Im Laufe des Monats könnte es je nach Lagerbeständen zu Schwierigkeiten in den Unternehmen kommen, prognostiziert Hildenbrand. Denn die Lieferketten umfassen dank Globalisierung die ganze Welt – und geraten durch die Situation in China ins Stocken. Denn gerade dort werden Vorprodukte gefertigt, die für die heimische Industrie sehr wichtig sind, und nun einfach nicht kommen. "Wir nehmen jeden Tag eine Bewertung der Lage vor – getragen von Rationalität", versichert Hildenbrand.

Im Landratsamt des Neckar-Odenwald-Kreises beantwortet man derweil die Fragen der Bürger über ein Bürgertelefon. "Wir haben derzeit durchschnittlich 30 Anrufe pro Tag", sagt Sprecher Jan Egenberger. Geschulte Mitarbeiter filterten dabei insbesondere die Fälle heraus, auf die die Falldefinition des Robert Koch-Instituts zutrifft. Diese erhalten dann wiederum einen Rückruf von Mitarbeitern des Gesundheitsamtes.

Ganz generell gelten zum Schutz vor dem Coronavirus weiterhin die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts bezüglich der Hygiene: Regelmäßiges Händewaschen mit Seife (ein Desinfektionsmittel ist nicht notwendig); Hände aus dem Gesicht fernhalten; Niesen und Husten nur in die Ellenbeuge und einen Meter Abstand zu niesenden/hustenden Personen halten; Geschirr und Hände heiß waschen; regelmäßig lüften; Taschentücher umgehend entsorgen.

Info: Das Bürgertelefon des Neckar-Odenwald-Kreises ist montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr und an diesem Wochenende (7./8. März) unter der Telefonnummer (0 62 61) 84 33 33 erreichbar.