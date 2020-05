Von Stephanie Kern

Neckar-Odenwald-Kreis. Die Corona-Krise ist nun auch am Arbeitsmarkt angekommen. Im Neckar-Odenwald-Kreis liegt die Arbeitslosigkeit im April bei 3,8 Prozent (Vormonat 3,3 Prozent), es waren 3060 Menschen arbeitslos gemeldet, 339 mehr als im Vormonat, 711 mehr als im April 2019. Auch die Anzeigen auf Kurzarbeitergeld sind sprunghaft angestiegen. Im Neckar-Odenwald-Kreis betrifft das mehr als 16.000 Arbeitnehmer. Karin Käppel leitet die Arbeitsagentur Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim. Im Interview mit der RNZ nimmt sie Stellung zum Kurzarbeitergeld und erklärt, wie die Arbeitsagentur ihr Arbeiten verändert hat.

Wie schätzen Sie die aktuelle Lage am Arbeitsmarkt ein?

Die Arbeitslosenzahlen sind deutlich gestiegen, die Zahl der Stellenanzeigen ging deutlich zurück. Ich bin aber ein optimistischer Mensch, und es werden auch in der Corona-Krise händeringend Fachleute gesucht, zum Beispiel in der Baubranche und in der Pflege. Aber natürlich sind die Unternehmen zögerlich, was Neueinstellungen angeht.

Wie reagieren die Unternehmen in dieser Situation denn?

Unsere Unternehmen gehen gut mit der Situation um. Dass so viele Unternehmen Kurzarbeitergeld angezeigt haben, sehe ich durchaus positiv: Die Unternehmen wollen alle diese Arbeitsplätze retten. Und man muss dazu sagen, dass man sich mit der Anzeige der Kurzarbeit vorerst nur die Tür öffnet. Erst mit einer tatsächlichen Abrechnung fließt das Kurzarbeitergeld – und es muss nicht so sein, dass jeder Betrieb, der Kurzarbeitergeld angezeigt hat, es dann auch tatsächlich braucht. Da ist es auch von Vorteil, wie flexibel das Kurzarbeitergeld ist.

Wie viele Betriebe im Kreis haben Kurzarbeitergeld angezeigt, und welche Branchen sind denn hauptsächlich betroffen?

Seit März sind im Agenturbezirk 4766 Anzeigen auf Kurzarbeit mit einer darin genannten Personenzahl von insgesamt 88.737 eingegangen. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es sieben Anzeigen für 558 Personen. Im Neckar-Odenwald-Kreis wurden 1171 Anzeigen auf Kurzarbeit für insgesamt 16.718 Personen eingereicht. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es weniger als sechs Anzeigen für 117 Personen. Und es sind wirklich alle Branchen betroffen: Metall- und Maschinenbau, Transport, Einzelhandel, Gaststätten, Hotel, und was für uns völlig neu ist: Auch im Öffentlichen Dienst wurde Kurzarbeit angezeigt.

Wie kann das Kurzarbeitergeld denn konkret helfen, Arbeitsplätze zu erhalten?

Die Arbeitgeber gewährleisten die Lohnvorauszahlung und bekommen dann 60 Prozent (67 Prozent für Erwerbstätige mit Kind) von der Arbeitsagentur erstattet. Somit wird der Lohnausfall für Arbeitnehmer nicht zu groß. Neu ist, dass Arbeitnehmer sich etwas dazu verdienen können – sogar bis zur Höhe ihres normalen Gehalts.

Warum ist es so wichtig, dass die Arbeitsplätze erhalten werden?

Wir hatten bereits vor der Krise einen hohen Fachkräftebedarf in der Region. Und man hofft, die Produktion bald wieder hochfahren zu können. Ich bin mir eigentlich sicher, dass auch nach der Coronakrise der Fachkräftebedarf hoch sein wird. Das zeigt sich daran, dass die Firmen an ihren angebotenen Ausbildungsstellen festhalten. Sie merken: Ich bin kein negativer Mensch, ich sehe ein Licht am Ende des Tunnels.

Ist dieses viele Geld für die Kurzarbeit eigentlich gut angelegt?

Ja, da bin ich fest überzeugt. Alle diese Maßnahmen dienen der Stabilisierung. Und dass die Maßnahmen wirken, zeigt auch die Tatsache, dass es keinen großen Anstieg der Insolvenzen gibt.

Was tut die Arbeitsagentur, um alle Kurzarbeiter-Anzeigen zu bearbeiten? Gab es Umstrukturierungen?

Wir haben uns völlig neu aufgestellt: Viele Beratungen laufen am Telefon oder per E-Mail, und wir bekommen dafür auch gute Rückmeldungen. Und es ist mir wichtig zu sagen, dass wir alle unsere Beratungen weiterhin anbieten, allerdings nicht persönlich. Man muss aber ehrlicherweise sagen: Von 200 Mitarbeitern der Agentur Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim ist nun gut die Hälfte für das Kurzarbeitergeld zuständig, sowohl für die Beratung der Firmen als auch die Abrechnung. Unser Ziel ist, die Anzeigen und Anträge schnell zu bearbeiten. Leistung hat absoluten Vorrang.

Was meinen Sie: Ist unsere Wirtschaft, sind die Unternehmen stark genug, um diese Krise zu überstehen?

Das kommt darauf an, ob und wann die Maßnahmen gelockert werden können. Ich hoffe aber, dass wir mit all unseren Möglichkeiten dazu beitragen können. Das Kurzarbeitergeld hat sich schon in der Finanzkrise 2008/09 bewährt, und ich nehme kleine Schritte in die richtige Richtung wahr.