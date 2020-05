Noch sind die Stühle leer: Ab Montag dürfen jedoch auch in der Region wieder Haare geschnitten werden. In Friseursalons gelten dann diverse Einschränkungen. Dabei müssen sich die Kunden auch auf leichte Preiserhöhungen einstellen. Foto: dpa

Mosbach. (ar) Nachgedunkelte Haaransätze, Spitzen, die wieder geschnitten werden müssen, oder Kurzhaar-Frisuren, die offensichtlich keine mehr sind: Nicht wenige Menschen in der Region fiebern auf den kommenden Montag hin. Denn dann dürfen die Friseursalons nach mehrwöchiger Zwangspause wegen der Corona-Pandemie wieder öffnen.

Jedoch wird man sich trotzdem wohl ein bisschen gedulden müssen, denn Termine beim Friseur sind begehrt. Das Telefon klingelte zuletzt häufiger, Kunden meldeten sich vermehrt. "Der Wunsch nach Terminen ist seit der Bekanntgabe der Wiederöffnung sehr groß", erläutert Zafer Subasioglu von "City Coiffeur" in Mosbach.

Der Schutz der Mitarbeiter und der Kunden habe höchste Priorität. Deshalb werden die Termine auch so vergeben, dass Schutz- und Hygienemaßnahmen eingehalten werden können, verdeutlicht Zafer Subasioglu, der auch Vorsitzender der Gesellenprüfungskommission der Friseurinnung Mosbach ist. "Die Kunden können äußerst beruhigt und ohne Ängste in die Salons kommen", ergänzt Herbert Gassert, Obermeister der Friseurinnung Mosbach. Bei den Vorbereitungen für den Neustart unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen sei das Sicherheitsgefühl der Kunden das Bestreben der Friseure gewesen. "Hygiene wurde zwar seit jeher im Friseurhandwerk groß geschrieben", erklärt Herbert Gassert vom gleichnamigen Salon in Neckarelz.

Dennoch werden die Maßnahmen nochmals verschärft. Sowohl der Friseur als auch der Kunde müssen einen Mundschutz tragen. Neben Schere und Kamm gehört ab Montag auch Desinfektionsmittel zur Ausstattung beim Haareschneiden. "Die Handpflege- und Desinfektionsstation war in den Salons für die Mitarbeiter bereits Standard, diese wurde nun auf die Kunden ausgeweitet", berichtet der Vorstandsvorsitzende des Fachverbandes Friseur und Kosmetik Baden-Württemberg.

Außerdem soll im Kassenbereich ein Schutzschild zwischen Kundschaft und Mitarbeitern aufgestellt werden. Auch sonst sind die Vorgaben streng: Das Kürzen von Bärten, das Zupfen von Augenbrauen sowie Trockenhaarschnitte sind tabu. "Verboten sind alle gesichtsnahen Dienstleistungen, die frontal ausgeübt werden", fasst Herbert Gassert zusammen.

Spontane Besuche beim Friseur sollen erst einmal vermieden werden. Denn Wartezeiten im Salon solle man aus dem Weg gehen, erläutert Dirk Großkopf vom "Salon Großkopf" in Binau. Die Friseure seien angehalten, ihre Termine nun anders zu planen. Außerdem müssten die Kundendaten beim Friseurbesuch dokumentiert werden. Das hat einen Grund: Falls sich ein Kunde mit dem Coronavirus infiziert, können Infektionsketten leichter nachvollzogen werden, sagt der stellvertretende Obermeister der Mosbacher Friseurinnung. Zwar ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern beim Haareschneiden nicht zu realisieren, aber rund um das Bedienfeld ist dieser dennoch einzuhalten.

"Dazu muss die Anzahl der Arbeitsplätze angepasst werden", sagt Dirk Großkopf, der ergänzt: "Hier sind oft Umbaumaßnahmen nötig. Auch das Aufstellen von Trennwänden kann eine Lösung sein." Einen Kaffee trinken und nebenher eine Zeitschrift lesen, während man die Haare trocknen lässt – das gehört wohl erst einmal der Vergangenheit an. "Die Berufsgenossenschaft empfiehlt, dies zu unterlassen", fügt der Mosbacher Kollege Zafer Subasioglu hinzu.

Die Branche hat indes wegen der Coronakrise einen wirtschaftlichen Dämpfer erhalten. "Das fehlende Ostergeschäft hat schon ein großes Loch in die Kassen gerissen", erläutert Herbert Gassert. "Die Soforthilfen kamen zwar an, reichen aber in den meisten Fällen nicht aus." Die Kunden müssen sich zudem auf leichte Preiserhöhungen einstellen. "Eine Anpassung der Preise aufgrund der Auflagen und den damit verbundenen Mehrkosten wird es mit Sicherheit geben", erläutert Gassert.