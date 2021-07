Mosbach. (rnz/stm) Lange Zeit war nicht sicher, ob der Mosbacher Sommer in diesem Jahr überhaupt stattfinden kann. Doch dank der derzeit entspannten Corona-Lage mit anhaltend niedrigen Inzidenzen steht jetzt der Eröffnung der beliebten sommerlichen Kulturreihe nichts mehr im Wege. Die meisten Veranstaltungen werden im Großen Elzpark stattfinden, so auch der Eröffnungsabend mit dem "Corona Social Club". Los geht’s am heutigen Samstag um 20 Uhr.

Corona Social Club? Da denkt man schnell an den anderen Social Club aus Kuba. Ähnlich wie dort, treffen sich auch beim Corona Social Club Gleichgesinnte, die zusammen musizieren. In diesem Fall sind das Musiker aus der Region. Aus bekannten Gründen konnten sie monatelang nicht ihrer Arbeit nachgehen – jetzt freuen sie sich, endlich wieder auf der Bühne zu stehen.

Foto: privat

Mit Rainer Dettling hat das Kulturamt der Stadt Mosbach als Projekt-Koordinator einen sehr engagierten Musiker aus der Region gewonnen. Im vergangenen Jahr sorgte er mit den sogenannten Balcony-Konzerten auf seinem heimischen Balkon dafür, dass zumindest Auerbach mit Livemusik versorgt war. Als mobile Einheit spielte er mit Freunden und Kollegen auch vor Pflege- und Altenheimen.

Für den heutigen Abend eingeladen ist neben der Basisband mit Christian Fütterer an der Gitarre, Rolf Breyer am Bass, Frank Schäffer am Keyboard und Rainer Dettling am Schlagzeug eine illustre Gästeschar: Steffen Weber (Saxofon), Tobias Langguth (Gitarre und Gesang), Sascha Kleinophorst (Gesang), Sascha Krebs (Gesang), Yen Anetzberger (Gesang), Patrick Noe (Gesang) und Marion La Marché (Gesang) werden den Elzpark bis in den späten Abend beschallen.

Foto: privat

Zu hören gibt es neben eigenen Stücken der Protagonisten eine bunte Mischung an Coversongs: Janis Choplin, Chick Corea, Led Zeppelin, Elton John, Marc Foster, Herbie Hancock, Bruce Springsteen, Leonard Bernstein, Toto und Coldplay stehen unter anderem auf der abwechslungsreichen Songliste. Spannend wird dieses Gemeinschaftskonzert im Übrigen auch für die Musiker werden. Alle haben die Stücke der anderen zunächst selbstständig zu Hause eingeübt. Heute kommt der Corona Social Club zum ersten Mal persönlich zusammen und hat erst dann – nur wenige Stunden vor dem Auftritt im Elzpark – Gelegenheit, gemeinsam zu proben.

Foto: privat

Der 1975 in Mosbach geborene Saxofonist Steffen Weber hat an der Staatlichen Musikhochschule Mannheim Jazz- und Popularmusik studiert, wo er von 1995 bis 1999 auch unterrichtete. Heute ist er Dozent für Jazz-Saxofon an der Musikhochschule Mainz. Mit seiner mehrfach ausgezeichneten Band "L14,16" war er vor Jahren schon beim Mosbacher Sommer zu Gast. Von 2008 bis Anfang 2012 war er festes Mitglied der SWR-Big-Band. Seit 2012 ist er Zweiter Tenorsaxofonist der hr-Bigband.

Foto: privat

Tobias Langguth ist in Mosbach aufgewachsen, erlernte autodidaktisch das Gitarrespiel, studierte Musik und ist seit 1979 als Berufsmusiker tätig. Einigen Semestern an den Musikhochschulen Hamburg und Köln folgten Studienaufenthalte in Rio de Janeiro und New Orleans. Langguth lebte geraume Zeit in Karlsruhe, wo er in verschiedenen Bands und mit Solokünstlern spielte. 2016 ist er in den Rhein-Neckar-Raum zurückgekehrt, wo er bereits in den 1980er-Jahren mit Jazz-Legenden wie Wolfgang Lauth, Peter Kosch und Fritz Münzer konzertierte. Ab 2000 befasste er sich weitestgehend mit brasilianischer Musik, um schließlich in jüngerer Zeit zu seinen ganz alten Wurzeln des Blues und der Rockmusik der 1960er-Jahre zurückzufinden.

Der aus Limbach stammende Patrick Noe war jahrelang mit diversen Coverbands unterwegs und sammelte dabei reichlich Bühnenerfahrung. Heute drängen seine eigenen Songs, die er seit Jahren schreibt, nach draußen. 2017 erschien in Zusammenarbeit mit dem Manager der Fantastischen Vier, Andreas "Bär" Läsker, und seinem Team der Musikwirtschaft.de GmbH sowie Produzent Christoph Rau seine erste Single "Himmel", die aktuelle Single "Das Leben ist jetzt" veröffentlichte er im vergangenen Jahr.

Yen Anetzberger steht seit ihrem 15. Lebensjahr auf der Bühne, als sie anfing, in Coverbands zu singen. Etwa 2004 gründete sie die Band "Yen", mit der man sie auch in der Region kennt. Die Formation hat vier Alben aufgenommen und spielte deutschlandweit zahlreiche Konzerte. Ihre Straßenkonzerte mit dem Sofa auf Rollen sind fast schon legendär. 2006 war die Band für den Deutschen Rock- und Pop-Preis nominiert. 2007 trat Yen Anetzberger im Finale der letzten 20 von Stefan Raabs Musikshow "SSDSDSSWEMUGABRTLAD" auf. Heute unterrichtet sie an einer Musikschule Gesang.

Info: Karten für das Konzert des Corona Social Clubs sind u. a. bei der RNZ und in der Tourist-Information erhältlich. Da die Nachverfolgbarkeit von Kontakten gewährleistet sein muss, wird es keine Abendkasse geben.

Foto: privat