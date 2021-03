Von Stephanie Kern

Neckar-Odenwald-Kreis. Die Kritik war deutlich zu hören: Landrat Dr. Achim Brötel verschickte per SMS "frustrierte Grüße" in Richtung Stuttgart. Der Landtagsabgeordnete Georg Nelius schrieb in einem offenen Brief an die Landesregierung: "Der Bruch der persönlichen Zusage des Ministers Lucha, der Johannes-Diakonie Mosbach – immerhin die größte Behinderteneinrichtung in Baden-Württemberg – 3000 dringend benötigte Impfdosen zur Verfügung zu stellen, hat verheerende Folgen in der Öffentlichkeit ausgelöst", machte Nelius deutlich. "Die Schutzbedürftigkeit der Menschen in dieser Einrichtung wird hier mit Füßen getreten."

Zur Vorgeschichte: Sozialminister Manfred Lucha hatte Landrat Brötel in einem Telefonat Mitte Februar versprochen, der Johannes-Diakonie für ihre Einrichtungen im Kreis 3000 Impfdosen zur Verfügung zu stellen. Geimpft werden sollten damit nicht nur Menschen mit Behinderung, die in den Wohnformen der Johannes-Diakonie leben, sondern auch Mitarbeitende und Menschen, die andere Betreuungsformen in Anspruch nehmen. Die Lieferung blieb aus, die Erklärung folgte erst drei Tage später – das Land hatte den Impfstoff nicht.

Nun bezieht das Sozialministerium des Landes Baden-Württemberg Stellung. "Es ist das gemeinsame Ziel von Landkreis und Sozialministerium, eine gute Lösung für die Johannes-Diakonie zu finden. Leider konnte die ursprüngliche Lieferzusage an den Neckar-Odenwald-Kreis aufgrund kurzfristig verminderter Liefermengen nicht eingehalten werden", sagte der Ministerialdirektor im Sozialministerium, Prof. Uwe Lahl. "Dass es hierüber einen Zeitverzug in der Kommunikation gab, tut uns sehr leid. Verunsicherung und Ärger wären mit einer besseren Kommunikation unsererseits sicherlich vermeidbar gewesen", heißt es in der Stellungnahme Lahls weiter. Doch seit letzter Woche befänden sich Ministerium und Landkreis wieder im intensiven Austausch.

Lahl: "Landrat Brötel habe ich in der vergangenen Woche mitgeteilt, dass wir bei der Belieferung von den genauen Mengen abhängig sind, die wir von den Herstellern erhalten. Aufgrund der anhaltenden Knappheit des Impfstoffs und der leider oft kurzfristigen Änderungen der Liefermengen kann die Belieferung für die Johannes-Diakonie in der Woche ab dem 5. April erfolgen – sofern die Hersteller ihre Lieferzusagen einhalten. Mit Sicherheit können wir der Johannes-Diakonie die vorgesehenen Impfdosen spätestens in der Woche ab dem 26. April zur Verfügung stellen."

Menschen mit geistiger Behinderung in einer so großen Einrichtung stellen eine besonders schützenswerte Gruppe dar. Daher befinden sie sich auch in der Corona-Impfverordnung des Bundes in der zweiten Priorität. Seit dem 26. Februar hat Baden-Württemberg die Impfungen für die zweite Priorität und damit auch für die Personengruppe der Menschen mit geistiger Behinderung und in Einrichtungen der Eingliederungshilfe geöffnet. Die mobilen Impfteams konnten jedoch angesichts des Impfstoffmangels zunächst ausschließlich Impfungen in den Alten- und Pflegeheimen vornehmen. Diese sind nun nahezu abgeschlossen.