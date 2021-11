Neckarzimmern. (RNZ) Die Impfungen gegen das Coronavirus sind ein wichtiger Schritt zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Die Gemeindeverwaltung Neckarzimmern wird daher am Samstag, 27. November, in der Zeit von 14 bis 20 Uhr in Zusammenarbeit mit dem mobilen Impfteam der SLK-Kliniken Heilbronn Impfungen in der Sport- und Festhalle, Hauptstr. 21, anbieten.

Für diese Impfaktion sind keine Terminvereinbarungen möglich. Das Angebot richtet sich insbesondere an bislang ungeimpfte Menschen. Angesichts der aktuell steigenden Zahlen tragen diese ein besonders hohes Risiko, schwer an Covid-19 zu erkranken.

Aber auch Zweit- und Auffrischimpfungen werden an diesem Tage vorgenommen. Diese ist für alle Menschen wichtig, deren letzte Impfung länger als ein halbes Jahr zurückliegt. Bei Johnson & Johnson wird die Auffrischung schon nach vier Wochen empfohlen.

Angeboten werden die Impfstoffe Biontech/Pfizer und Moderna. Auch Heranwachsende ab zwölf Jahren können sich in Begleitung eines Erziehungsberechtigten impfen lassen. Ab sofort empfiehlt die Stiko allen Personen ab 18 Jahren die Covid-19-Auffrischimpfung.

Für die Impfung werden der Personalausweis, die Krankenversicherungskarte und ein Impfpass zur Vorlage benötigt.

