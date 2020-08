Von Noemi Girgla

Aglasterhausen/Heidelberg. Während im Neckar-Odenwald-Kreis fleißig Blühmischungen gesät werden und die grün-schwarze Landesregierung Schottergärten in baden-württembergischen Privatgärten verbietet, sieht die Welt in Sascha Gallions Comic-Debut "Wildblumen" ganz anders aus.

Eine graue Stadt, die Menschen laufen aneinander vorbei, ohne einander wirklich wahrzunehmen. Sie tragen Masken, nicht eines neuartigen Virus’ wegen, sondern aufgrund der schlechten Luftqualität – denn Bepflanzungen sind strikt verboten. Dennoch werden immer wieder Blumensamen ausgebracht, denen die "Anti-Flower-Einheit" versucht, entgegenzuwirken. Durch einen Zufall findet ein junger Mann heraus, wer hinter den floralen Anschlägen steckt und findet den Zugang zu einer anderen, bunten Welt.

Etwa eineinhalb Jahre hat Sascha Gallion, der in Mosbach geboren wurde und in Aglasterhausen aufgewachsen ist, an "Wildblumen" gearbeitet. Die Idee dazu entstand auf dem Weg zu einem Comiczeichner-Seminar. "Meine Verbundenheit zur Natur war bestimmt im Hintergrund auch ein Teil der Basis zur Idee", berichtet der (fast) 46-Jährige. In Heidelberg, wo Gallion seit einigen Jahren lebt, hat er einen großen Garten an einem ehemaligen Weinberg. Mit seiner sechsjährigen Tochter sammelt er dort gerne Wildblumen oder baut auch mal ein ganzes Bienenhotel. Das sei "ein bisschen wie Kino schauen", meint er.

Die Geschichte selbst habe sich während des Zeichnens entwickelt, berichtet der gelernte Mediengestalter. Die Umsetzung erfolgt bei Sascha Gallion von Hand. Mit Bleistift, Fineliner und Aquarellfarben. "Die Aquarellfarben machen, was sie wollen. Sie machen die Bilder lebendiger und das passt genau zu meinen Geschichten, gibt ihnen die gewisse Lebendigkeit", erklärt er seine Werkzeugwahl.

Auch ein anderes Stilmittel ist bezeichnend für Gallion: Er erzählt über Bild- und Körpersprache, kommt ohne Sprechblasen aus. Jedenfalls fast. Die Hintergrundgeräusche sind eingezeichnet. "Das sorgt für Auflockerung", erläutert Gallion seine Idee. "Die Personen an sich sind still, aber die Stadt ist laut." Er räumt aber auch ein, dass die fehlende Sprache "ein wenig der eigenen Faulheit geschuldet" ist. "Wenn ich eine Idee habe, möchte ich schnell loslegen und die Geschichte zu Papier bringen. Nicht noch lange darüber nachdenken." In seiner Erzählweise sieht Gallion aber noch einen weiteren Vorteil: "Ich spreche mit meinem Stil nicht nur eine einzige Altersklasse an, habe keine spezielle Zielgruppe. Das habe ich schon immer offen gehalten. Auch müssen meine Comics nicht übersetzt werden – man versteht sie gut, egal wo auf der Welt."

Ein guter Comic muss einen schon auf der ersten Seite abholen, davon ist der Wahl-Heidelberger, der dieses Medium schon immer geliebt und selbst früh mit dem Zeichnen eigener Geschichten begonnen hat, überzeugt. Sein Schaffen sieht er weniger als wirtschaftliches Standbein, vielmehr als die Möglichkeit, anderen seine Ideen zu zeigen.

Einige Jahre hat Gallion nach seiner zwölfjährigen Laufbahn bei der Bundeswehr als freischaffender Illustrator gearbeitet. Nebenbei tut er das immer noch. "Das geht, solange man allein ist", räumt er ein, "aber wenn man eine Familie hat, braucht es doch etwas mehr Sicherheit." Die hat er als Betriebsleiter des Kletterzentrums Ludwigshafen gefunden. "Aber der Job lässt mir auch die nötige Freiheit zum Zeichnen", erzählt er. Und so entstand "Wildblumen" an zahlreichen freien Freitagen und in Nachtschichten am heimischen Küchentisch in Heidelberg – mit Blick auf seinen grünen Balkon.

Info: Der Comic "Wildblumen" von Sascha Gallion ist im Buchhandel oder direkt beim Zwerchfell-Verlag für 7 Euro bestellbar.